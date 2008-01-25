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Новини медицини та фармаціїРежим трикомпонентної терапії підвищує виживаність при метастатичній меланомі

Режим трикомпонентної терапії підвищує виживаність при метастатичній меланомі

Опубліковано  02.12.2021

Для пацієнтів з метастатичною меланомою трикомпонентна терапія за схемою атезолізумаб + вемурафеніб + кобіметиніб покращує показник виживаності порівняно з лікуванням комбінацією вемурафеніб + кобіметиніб.

Доктор Чао Кай (Chao Cai) з Університету Південної Кароліни в Колумбії (University of South Carolina in Columbia) зазначив, що, за даними проведеного дослідження, потрійна комбінація інгібітора PD-L1 атезолизумабу в поєднанні з інгібітором BRAF вемурафенібом була схвалена Управлінням з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) у липні 2020 р. як перша потрійна схема лікування пацієнтів із запущеною меланомою з мутаціями BRAF V600.

Основними критеріями порівняння різних терапевтичних схем були тривалість життя в роках (life-years — LY) та оцінка якості життя щороку (quality-adjusted life-year — QALY). Окрім того, оцінювався коефіцієнт додаткової економічної ефективності (incremental cost-effectiveness ratio — ICER) нової потрійної терапії порівняно зі стандартною схемою лікування.

Ч. Кай та його колеги зазначили, що додавання атезолізумабу до вемурафенібу та кобіметинібу дає додаткові 3,267 QALY у порівнянні з подвійним режимом.

Автори відзначають, що схема атезолізумаб + вемурафеніб + кобіметініб значно підвищує виживаність порівняно з комбінацією вемурафеніб + кобіметініб.

Доктор Рекха Чаудхарі (Rekha Chaudhary) з Медичного коледжу Університету Цинцинаті (Cinncinati College of Medicine), гематолог і онколог, що спеціалізується на раку шкіри та меланомі, прокоментував, що трикомпонентна терапія більше підходить молодим пацієнтам з об’ємним захворюванням, що швидко прогресує. Ефективність тактики пов’язана з тим, що імунотерапевтичний препарат забезпечує добрий клінічний результат, але його дія проявляється повільно. До появи вираженого клінічного результату зростання пухлини пригнічується завдяки швидкодіючим інгібіторам BRAF і MEK.

Р. Чаудхарі акцентує увагу на необхідності подальших досліджень, які дозволять оцінити, чи слід застосовувати всі три препарати одночасно чи послідовно, для досягнення максимального клінічного ефекту.

За матеріалами www.medscape.com

Опубліковано  02.12.2021

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