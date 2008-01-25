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Раціон із низьким вмістом флавонолів призводить до зниження пам'яті в осіб похилого віку?

Опубліковано  02.06.2023

У нещодавньому великомасштабному дослідженні, проведеному вченими з Колумбійського та Бригамського жіночих госпіталів/Гарварду (Columbia and Brigham and Women’s Hospital/Harvard), США, показано, що дієта з низьким вмістом флавонолів — поживних речовин, що містяться в певних фруктах та овочах, призводить до зниження пам’яті в осіб похилого віку. Також у ньому встановлено, що поповнення дефіциту флавонолів у раціоні харчування в осіб віком від 60 років сприяє поліпшенню пам’яті.

Результати дослідження опубліковані в журналі «Proceedings of the National Academy of Sciences».

У дослідження включили понад 3500 здорових осіб похилого віку. Учасників було рандомізовано на 2 групи. Учасники 1-ї групи отримували дієтичну добавку, що містить 500 мг флавонолів, у тому числі 80 мг епікатехінів, кількість, яку рекомендується дорослим отримувати з їжі. Учасники 2-ї групи отримували плацебо. Період спостереження становив 3 роки. Учасники проходили спеціалізовані тести для оцінки пам’яті при включенні у дослідження та при фінальному обстеженні.

Також у близько 30% учасників визначали рівні біомаркера флавонолів у сечі. Цей біомаркер розроблений авторами дослідження та вченими з Університету Редінга у Великій Британії для оцінки рівня надходження в організм флавонолів.

Вчені виявили, що найбільше покращання пам’яті при вживанні дієтичної добавки з флавонолами виявлено в осіб з вихідним дефіцитом флавонолів. У них зафіксовано підвищення показників пам’яті на 16% порівняно з вихідним рівнем та на 10,5% порівняно з групою плацебо.

Дослідники пояснили, що дефіцит флавонолу є причиною вікового зниження пам’яті, а споживання флавонолу з їжею корелює з показниками пам’яті. При цьому дієтичні добавки з флавонолом сприяють поліпшенню пам’яті в осіб похилого віку з його дефіцитом.

Адам Брікман (Adam Brickman), доктор філософії, професор нейропсихології Коледжу лікарів та хірургів Вагелос Колумбійського університету (Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons), керівник дослідження, зазначив, що покращання пам’яті в учасників з порушеннями пам’яті внаслідок дефіциту флавонолів при поповненні дефіциту цих речовин було значним.

Старший автор дослідження професор неврології в Коледжі лікарів та хірургів Вагелос Колумбійського університету Скотт Смолл (Scott Small) підкреслив, що з урахуванням збільшення середньої тривалості життя важливо розуміти, які речовини необхідні організму, що старіє, для підтримки здоров’я.

Вікове зниження пам’яті пов’язане зі змінами в гіпокампі, а саме в зубчастій звивині. У дослідженні показано, що флавоноли покращують функцію цього відділу головного мозку. Додаткові дослідження на мишах свідчать, що флавоноли, особливо біоактивна речовина епікатехін, покращують пам’ять, посилюючи ріст нейронів та кровоносних судин у гіпокампі.

С. Смолл наголосив на необхідності подальших досліджень, у тому числі для оцінки впливу дефіциту флавонолів та вживання дієтичних добавок, що містять флавоноли, на пам’ять в осіб віком 40–50 років.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  02.06.2023

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