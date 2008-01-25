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Новини медицини та фармаціїРак шкіри: коли потрібно звернутися на консультацію до дерматолога?

Рак шкіри: коли потрібно звернутися на консультацію до дерматолога?

Опубліковано  09.06.2023

Рак шкіри може розвинутися на будь-якій ділянці шкіри, включаючи підошви ніг, і навіть під нігтями.

Сертифікований дерматолог доктор Хоуп Мітчелл (Hope Mitchell), яка займається приватною практикою в Огайо, США, зазначила, що рак шкіри — найпоширеніша форма раку в США. Будь-яка людина може захворіти на рак шкіри, тому важливо проводити самообстеження. Так, самообстеження шкіри може допомогти виявити рак шкіри на ранній стадії, коли він добре піддається лікуванню. Х. Мітчелл закликає своїх пацієнтів регулярно перевіряти свою шкіру на наявність новоутворень або виявлення змін вже наявних утворень на шкірі.

Х. Мітчелл рекомендує проводити обстеження шкіри з використанням так званих ABCDE-критеріїв меланоми:

  • А — асиметрія, при якій половина плями не схожа на іншу;
  • B — межа, яка може бути неправильною, фестончастою або погано окресленою;
  • C — колір, який може варіювати від однієї ділянки до іншої — від відтінку засмаги до коричневого або чорного або з ділянками білого, червоного або синього кольору;
  • D – діаметр. При встановленні діагнозу меланоми зазвичай розміри новоутворення перевищують 6 мм. Але діаметр утворення може бути меншим;
  • E – розвиток. Пляма виглядає інакше, ніж інші, або змінюються розмір, форма чи колір плями.

Також важливо обстежитися для виявлення інших видів раку шкіри, включаючи:

  • базально-клітинну карциному, яка є найбільш поширеною формою раку шкіри;
  • плоскоклітинний рак, що характеризується повільним темпом росту та проростанням глибоко в товщу шкіри.

Базальноклітинна карцинома може:

  • характеризуватися куполоподібним зростанням;
  • мати вигляд блискучої рожевої ділянки, чорного або коричневого наросту, білого або жовтого воскового наросту, виразки, що рецидивує.

Плоскоклітинна карцинома також може мати різний вигляд:

  • новоутворення на шкірі може бути покрите кіркою;
  • являти собою червону, шорстку плоску ділянку,
  • куполоподібну шишку, схильну до кровоточивості при подальшому збільшенні;
  • виразка, що довго не гоїться або рецидивує.

Під час самообстеження шкіри слід звернути увагу на всі плями, які ви бачите на своєму тілі, включаючи родимки, ластовиння та пігментні плями. Необхідно оглядати всю поверхню шкіри, включаючи долоні, підошви ніг, рот, очі, геніталії та сідниці.

Х. Мітчелл рекомендує наступне:

  • розгляньте своє тіло спереду та ззаду у дзеркалі на повний зріст;
  • огляньте праву та ліву сторони з піднятими руками;
  • зігніть руки в ліктях та уважно огляньте свої передпліччя, пахви, нігті та долоні;
  • огляньте задню частину ніг та ступнів, включаючи простір між пальцями ніг, під нігтями на ногах та підошви ніг;
  • огляньте задню частину шиї та шкіру голови за допомогою ручного дзеркала. Розділіть волосся, щоб краще розглянути шкіру голови;
  • також огляньте свою спину та сідниці за допомогою ручного дзеркала.

Х. Мітчелл також рекомендує вести записи про стан утворень та плям на шкірі та нігтях. При цьому ви можете попросити когось про допомогу при огляді вашої шкіри, особливо у важкодоступних місцях, таких як волосиста частина голови та спина. Якщо ви помітили пляму на своїй шкірі, яка відрізняється від інших або змінюється, свербить або кровоточить, запишіться на прийом до дерматолога.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  09.06.2023

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