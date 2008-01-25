Процедура промивання носа. Мити чи не мити — ось у чому питання

Промивання носа належить до гігієнічних або лікувальних процедур з метою профілактики або терапії при інфекціях.

Навіщо потрібно промивати ніс?

Користь від процедури:

очищення порожнини носа від слизу чи гнійних виділень, а також перед введенням лікарських засобів;

зменшення дії алергенів;

очищення носа від бактерій та вірусів;

зменшення набряку та запалення слизової оболонки носа;

підвищення місцевого імунітету.

Промивання носа може використовуватися за рекомендацією лікаря окремо або як доповнення до інших фармакологічних методів лікування (застосування інтраназальних та пероральних лікарських засобів) (Head K. et al., 2018).

Показання до промивання носа

Показання до промивання носа:

риніт (алергічний, атрофічний, гіпертрофічний, вазомоторний) (Head K. et al., 2018);

запалення аденоїдів, придаткових пазух носа;

профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, SARS-CoV-2 (Casale M. et al., 2020);

підготовка до отоларингологічних операцій у порожнині носа та подальша реабілітація;

як гігієнічна процедура.

Згідно з результатами дослідження, промивання носа рекомендується як терапія першої лінії при хронічному риносинуситі. Також у післяопераційний період після ендоскопічної хірургії приносових пазух промивання в домашніх умовах є важливим методом прискорення загоєння ран (Head K. et al., 2018).

Протипоказання

Коли не можна промивати ніс?

Не рекомендовано проводити процедуру при:

носових кровотечах;

отиті;

епілепсії та судомному синдромі;

розладах психіки;

непрохідності носового ходу;

непереносимості чи алергії на компоненти розчину.

Чим промивати ніс: розчини

Чим промивати ніс? Рекомендовано використовувати:

ізотонічний розчин на основі морської солі;

гіпертонічний розчин природної морської демінералізованої води з Атлантичного океану;

ізотонічний або гіпертонічний стерильний розчин води Адріатичного моря з натуральними солями та мікроелементами;

розчин на основі фурациліну: у склянці теплої води (100 мл) розчиняють порошок або таблетку фурациліну (20 мг);

розчин хлоргексидину (0,05%) (у комплексному складі).

Чим промивати ніс при гаймориті?

Зазначені вище розчини також підійдуть при гаймориті, але перед застосуванням важливо проконсультуватися з лікарем.

Які існують види промивання носа?

Існує кілька видів промивання носа:

зрошення за допомогою крапель;

промивання за допомогою груші або неті поту;

назальний душ (застосовується спеціальна апаратура в умовах стаціонару);

промивання за Проетцу (пацієнт лежить на кушетці із закинутою назад головою. У носовий хід лікар вводить розчин за допомогою шприца, з іншого носового ходу — аспірує вміст. Під час процедури пацієнту потрібно вимовляти безперервно «ку-ку» для забезпечення негативного тиску);

іригація носової порожнини (лікар вводить розчин в один носовий хід, після чого він вільно витікає з іншого);

аспірація (очищення носової порожнини за допомогою аспіратора).

Для промивання носа використовують такі пристрої: неті пот (чайничок для промивання), шприц, грушу, іригатор, аспіратор, а також систему для промивання носа за Проетцом.

Як правильно промивати ніс?

Проводити спеціальну підготовку немає потреби. Встановлено, що при промиванні носа іригаційна рідина тече в наступному порядку: решітчаста пазуха, носоглотка, іпсилатеральна верхньощелепна пазуха, контралатеральна верхньощелепна пазуха та іпсилатеральна лобова пазуха (Do-Yang Park et al., 2022).

Як правильно промивати ніс? Згідно з результатами дослідження, рекомендоване положення голови з нахилом голови на 30° або 45° уперед (Wu D. et al., 2022).

Як промивати ніс у домашніх умовах?

Алгоритм використання груші або неті поту:

під час процедури необхідно тримати голову прямо, погляд спрямований уперед;

спрямувати наконечник груші чи неті поту на задню стінку глотки;

обережно вливати розчин в один носовий хід, щоб рідина витекла з протилежного носового ходу, повторити процедуру з протилежного боку;

за кілька секунд від початку процедури розчин має вільно витікати з носа, рекомендовано нахилити голову вперед.

Промивання носа шприцем:

рекомендовано використовувати шприц без голки (об’єм — 5–10 мл);

висякатися;

заповнити шприц необхідним розчином;

нахилити голову над раковиною, повернути на 45° вгору і залити рідину в носовий хід;

висякатися;

повторити дію з іншого боку;

не рекомендовано проводити процедуру дітям віком до 2 років;

дітям віком від 2 років рекомендований об’єм розчину на 1 промивання носа — 50 мл; кількість процедур — до 6 разів на добу;

дорослим — на 1 промивання носа — 100 мл, кількість процедур — до 14 разів на добу.

За будь-якого методу сольовий розчин може потрапити в рот під час промивання носа і залишити солоний присмак. Після процедури ви можете прополоскати рот водою.

Розчини хлориду натрію можуть бути ізотонічними (0,9% NaCl) або гіпертонічними. Гіпотонічний розчин (концентрація NaCl менше 0,9%) має низьку концентрацію солі і не буде ефективним при набряку слизової оболонки носа. Гіпотонічний розчин підходить для зволоження слизової оболонки носової порожнини. Хоча промивання сольовим розчином вважається безпечним, можливі носові кровотечі та подразнення або дискомфорт у носі та вухах (Head K. et al., 2018).

Чи можна промивати ніс фізіологічним розчином?

Промивання носа цим розчином покращує функцію слизової оболонки носа за рахунок прямого очищення слизу, запобігання росту бактерій. Також фізіологічний розчин розріджує слиз, сприяючи очищенню та видаленню антигенів та бактеріальної біоплівки. Було доведено, що промивання носа розчином NaCl при хронічному риносинуситі допомагає очистити порожнину носа та сприяє відновленню функції слизової оболонки (Do-Yang Park et al., 2022). Інші розчини, що входять до отоларингологічних наборів для промивання носа, зменшують вираженість запалення та набряку слизової оболонки носа, очищають її від алергенів, сприяють зволоженню та регенерації, покращують захисні властивості.

Також згідно з результатами дослідження, промивання носа фізіологічним розчином знижує вірусне навантаження SARS-CoV-2 на слизовій оболонці порожнини носа (Casale M. et al., 2020).

Чим промивати ніс дитині?

Чим і як промивати ніс дитині?

Природний спосіб очистити ніс дитини — змусити її чхнути. Це видаляє надлишкові накопичення слизу в носі. Якщо дитина, як і раніше, почувається некомфортно, краще провести промивання носа.

Чи можна промивати ніс новонародженим? Для новонароджених та дітей грудного віку дуже важливою є прохідність носових ходів. У немовлят із закладеністю носа спостерігаються проблеми з годуванням та задишка. Чим промивати ніс немовляті? Ефективною терапією для зменшення закладеності носа, спричиненого слизом, є промивання фізіологічним розчином (Martijn H.A. Mensink et al., 2022).

Як промивати ніс новонародженим розчином натрію хлориду? Немовляті рекомендовано закапувати ніс у положенні лежачи, повернути голову на бік і промити один носовий хід, потім інший. Дитині віком від 2 років рекомендовано допомогти схилити голову набік, якщо є можливість зробити це над раковиною, і ввести розчин в один носовий хід, повільно виплеснути розчин, і повторити процедуру з іншого боку.

Користь від промивання носа

Промивання носа є безпечним і простим способом очистити носові пазухи. Процедура може зменшити прояви симптомів, пов’язаних з інфекцією носових пазух, алергією, застудою або іншими захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Існує безліч пристроїв та методик для промивання носа. Лікар допоможе підібрати ефективну техніку індивідуально.