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Новини медицини та фармаціїПорушення сну зумовлюють підвищення ризику розвитку респіраторних інфекцій

Порушення сну зумовлюють підвищення ризику розвитку респіраторних інфекцій

Опубліковано  15.06.2023

У нещодавньому масштабному дослідженні, проведеному вченими з університету Гельсінкі (University of Helsinki), Фінляндія, показано, що порушення сну, безсоння підвищують ризик розвитку респіраторних інфекцій і грипу. Також у учасників із порушеннями сну відмічено підвищення ризику розвитку тяжкого перебігу коронавірусної інфекції COVID-19, що потребує лікування в умовах стаціонару.

У дослідження включили понад 600 000 учасників з Фінляндії (проаналізовано дані дослідження FinnGen) та Великобританії (проаналізовано дані з британського біобанку (UK Biobank)).

Встановлено, що у учасників із безсонням ризик розвитку неуточненої респіраторної інфекції був майже у 6 разів вищим, а ризик грипу — більш ніж у 4 рази вищим порівняно з учасниками без порушень сну. Також у дослідженні проведено генетичний аналіз та виявлено причинно-наслідковий зв’язок між порушеннями сну та підвищеною сприйнятливістю респіраторних інфекцій. Раніше в дослідженнях було показано зв’язок між безсонням та порушеннями імунної функції.

Ханна Олліла (Hanna Ollila) з Інституту молекулярної медицини Фінляндії (Institute for Molecular Medicine Finland — FIMM) Гельсінкського університету, яка керувала дослідженням, зазначила, що за дизайном це було поздовжнє дослідження. У ньому також показано, що зв’язок між порушеннями сну і ризиком розвитку респіраторних інфекцій не залежав від таких факторів, як ожиріння та куріння. При цьому ожиріння та куріння зумовлюють підвищення ризику розвитку як порушень сну, так і респіраторних інфекцій.

За даними Американської академії медицини сну (American Academy of Sleep Medicine), порушення сну виявляють у близько 30% дорослого населення. Х. Олліла наголосила, що отримані в дослідженні результати важливі для громадської охорони здоров’я, оскільки узгоджуються з результатами попередніх досліджень. Вони демонструють, що достатня кількість сну важлива для підтримки ефективного імунного захисту.

Дослідження проводилося у кооперації з Гарвардською медичною школою (Harvard Medical School), Єльським університетом (Yale University) та Стенфордським університетом (Stanford University), США.

Результати дослідження опубліковані у журналі «eBioMedicine» у відкритому доступі.

За матеріалами www.medicalxpress.com 

Опубліковано  15.06.2023

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