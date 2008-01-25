Підвищений артеріальний тиск та невротизм: чи є зв'язок?

Підвищений артеріальний тиск є фактором ризику розвитку серцевої недостатності, інсульту, порушень зору.

Невротизм не є патологічним станом чи захворюванням, водночас включає такі особистісні риси та симптоми, як підвищена емоційна лабільність, тривожність, невідповідність негативних емоцій ситуаціям, депресивні симптоми та у деяких випадках прояви вегетативної дисфункції.

У нещодавньому дослідженні було показано, як рівень діастолічного тиску впливає на вираженість симптомів невротизму.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «General Psychiatry».

Девід Цалл (David Tzall), ліцензований психолог, який не брав участі в дослідженні, пояснив, що люди з невротичним типом особистості або невротизмом більш чутливі до своїх емоцій, у них підвищена тривожність. У той же час невротизм не є розладом психічного здоров’я, найчастіше це адаптивна якість.

У дослідженні було проаналізовано зв’язок між рівнем артеріального тиску та особливостями психологічного стану учасників. Так, вивчали рівень діастолічного, систолічного, пульсового артеріального тиску і наявність у учасника діагностованої артеріальної гіпертензії та такі психологічні стани, як тривожність, нейротизм та симптоми депресії, а також суб’єктивне відчуття психологічного благополуччя.

Для аналізу в дослідженні застосовано метод менделівської рандомізації.

Було виявлено зв’язок між рівнем діастолічного тиску та вираженістю невротизму.

Доктор Мелоді Хермел (Melody Hermel), кардіолог з медичного центру United Medical Doctors у Південній Каліфорнії, не брала участі у дослідженні, проте вона пояснила, що раніше у дослідженнях було показано зв’язок між артеріальною гіпертензією та розвитком тривожних розладів. Отже, артеріальний тиск може впливати на психічне здоров’я. Доктор М. Хермел наголосила на необхідності подальших досліджень зв’язку між психічним здоров’ям, емоціями та артеріальним тиском.

Також М. Хермел зазначила, що виявити конкретний патофізіологічний механізм впливу рівня діастолічного артеріального тиску на розвиток невротизму складно. Ймовірно, причин декілька, у тому числі важливим є і плейотропний вплив генів.

У той же час у дослідженні показано, що контроль артеріального тиску необхідний не тільки для профілактики серцево-судинних подій, але й для підтримки психічного та емоційного здоров’я.

Доктор Джим Лю (Jim Liu), кардіолог з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо (The Ohio State University Wexner Medical Center), не брав участі в дослідженні. Він пояснив, що для контролю рівня артеріального тиску на сьогодні застосовується багатогранний підхід, що включає:

домашній моніторинг рівня артеріального тиску;

зміну способу життя (дієта з низьким вмістом натрію, зменшення маси тіла, фізична активність тощо);

застосування лікарських засобів.

Доктор Дж. Лю також підкреслив необхідність застосування гіпотензивних препаратів у строгій відповідності з рекомендаціями лікаря і важливість регулярного спостереження у фахівця.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com