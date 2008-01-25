Передменструальний синдром: визначення, симптоми та лікування

Передменструальний синдром (ПМС) — стан, який часто виявляють у жінок. При ПМС можуть відмічати такі симптоми, як емоційні порушення (поганий настрій), здуття живота і біль перед початком менструації.

Коли розпочинається ПМС?

За даними Women’sHealth.gov, ПМС розвивається після овуляції та закінчується з початком менструації. Дослідники вважають, що симптоми викликані різким зниженням рівня гормонів естрогену та прогестерону, яке відбувається у період після овуляції, якщо у жінки не настає вагітність.

За даними експертів клініки Майо (Mayo Clinic), США, симптоми ПМС включають емоційні порушення:

напругу/занепокоєння;

депресивний настрій;

плаксивість;

перепади настрою, включаючи дратівливість чи гнів;

зміни апетиту, у тому числі підвищену тягу до їжі;

безсоння;

соціальну ізоляцію;

порушення концентрації уваги;

зміни лібідо (статевого потягу).

Також при ПМС відзначають фізичні симптоми:

біль у суглобах чи м’язах;

головний біль;

втому;

збільшення маси тіла, пов’язане із затримкою води;

здуття живота;

болючість молочних залоз;

акне (прищі);

запор чи діарею;

непереносимість алкоголю.

У ряді випадків симптоми ПМС схожі на ранні симптоми вагітності. Експерти клініки Клівленда (Cleveland Clinic), США, перераховують наступні симптоми вагітності, які можуть відзначатися при ПМС:

підвищена чутливість грудей;

втома та стомлюваність;

перепади настрою;

акне;

здуття живота;

підвищення апетиту.

Експерти академічного медичного центру Penn Medicine відзначають кілька ключових відмінностей між симптомами вагітності та ПМС. Так, наприклад, підвищена чутливість грудей відзначається і при ПМС, і на ранніх термінах вагітності. Але в період вагітності характерніша підвищена чутливість або болючість сосків. Також для ПМС зазвичай нехарактерні ранкова нудота та блювання. При цьому нудота при вагітності може фіксуватися не тільки вранці, а й протягом дня. Втома та підвищена стомлюваність зазвичай минають з початком менструації. Важливо, що в деяких жінок розвивається кровотеча, коли ембріон імплантується до стінки матки. Це відбувається приблизно через 6–12 днів після овуляції. У цей час можуть виникати легкі кров’янисті виділення та спазматичний біль унизу живота. Найбільш суттєва різниця між менструацією та імплантаційною кровотечею полягає в кількості крові. Імплантаційна кровотеча зазвичай має невисоку інтенсивність, у той час як сильніша кровотеча вказує на те, що настала менструація. Найкращий спосіб визначити, ПМС це чи вагітність, — зробити домашній тест на вагітність.

Експерти Penn Medicine рекомендують проводити домашній експрес-тест на вагітність із першого дня затримки менструації. Експрес-тест на вагітність базується на вимірі рівня хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) — гормону вагітності. Занадто раннє тестування може призвести до помилково-негативного результату тесту.

Як знизити інтенсивність симптомів ПМС?

Експерти медичного факультету університету Джонса Хопкінса в Балтіморі (Johns Hopkins Medicine) для зменшення вираженості симптомів ПМС рекомендують:

застосування безрецептурних лікарських препаратів, включаючи нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ацетилсаліцилова кислота або ібупрофен. У дослідженнях показано, що дієтичні добавки, що містять вітамін В 6 , кальцій та магній, також сприяють зменшенню вираженості симптомів ПМС;

, кальцій та магній, також сприяють зменшенню вираженості симптомів ПМС; рецептурні препарати: протизаплідні таблетки, антидепресанти;

зміну способу життя: за оцінками експертів, лише 30 хв на день аеробних фізичних вправ сприяють зниженню інтенсивності симптомів. Також можуть бути рекомендовані заняття йогою;

дотримуватися збалансованої дієти, що включає продукти з високим вмістом білка, цільнозернові продукти та овочі. Зменшити споживання солі, цукру та кофеїну;

достатній сон та відпочинок;

відмову від куріння.

ПМС — це стан, що часто виявляється, але не слід терпіти його симптоми. І якщо симптоми ПМС порушують ваш повсякденний спосіб життя, слід звернутися до лікаря для індивідуального підбору ефективного симптоматичного лікування.

За матеріалами www.medicalxpress.com