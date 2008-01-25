Передменструальний синдром: визначення, симптоми та лікування
Передменструальний синдром (ПМС) — стан, який часто виявляють у жінок. При ПМС можуть відмічати такі симптоми, як емоційні порушення (поганий настрій), здуття живота і біль перед початком менструації.
Коли розпочинається ПМС?
За даними Women’sHealth.gov, ПМС розвивається після овуляції та закінчується з початком менструації. Дослідники вважають, що симптоми викликані різким зниженням рівня гормонів естрогену та прогестерону, яке відбувається у період після овуляції, якщо у жінки не настає вагітність.
За даними експертів клініки Майо (Mayo Clinic), США, симптоми ПМС включають емоційні порушення:
- напругу/занепокоєння;
- депресивний настрій;
- плаксивість;
- перепади настрою, включаючи дратівливість чи гнів;
- зміни апетиту, у тому числі підвищену тягу до їжі;
- безсоння;
- соціальну ізоляцію;
- порушення концентрації уваги;
- зміни лібідо (статевого потягу).
Також при ПМС відзначають фізичні симптоми:
- біль у суглобах чи м’язах;
- головний біль;
- втому;
- збільшення маси тіла, пов’язане із затримкою води;
- здуття живота;
- болючість молочних залоз;
- акне (прищі);
- запор чи діарею;
- непереносимість алкоголю.
У ряді випадків симптоми ПМС схожі на ранні симптоми вагітності. Експерти клініки Клівленда (Cleveland Clinic), США, перераховують наступні симптоми вагітності, які можуть відзначатися при ПМС:
- підвищена чутливість грудей;
- втома та стомлюваність;
- перепади настрою;
- акне;
- здуття живота;
- підвищення апетиту.
Експерти академічного медичного центру Penn Medicine відзначають кілька ключових відмінностей між симптомами вагітності та ПМС. Так, наприклад, підвищена чутливість грудей відзначається і при ПМС, і на ранніх термінах вагітності. Але в період вагітності характерніша підвищена чутливість або болючість сосків. Також для ПМС зазвичай нехарактерні ранкова нудота та блювання. При цьому нудота при вагітності може фіксуватися не тільки вранці, а й протягом дня. Втома та підвищена стомлюваність зазвичай минають з початком менструації. Важливо, що в деяких жінок розвивається кровотеча, коли ембріон імплантується до стінки матки. Це відбувається приблизно через 6–12 днів після овуляції. У цей час можуть виникати легкі кров’янисті виділення та спазматичний біль унизу живота. Найбільш суттєва різниця між менструацією та імплантаційною кровотечею полягає в кількості крові. Імплантаційна кровотеча зазвичай має невисоку інтенсивність, у той час як сильніша кровотеча вказує на те, що настала менструація. Найкращий спосіб визначити, ПМС це чи вагітність, — зробити домашній тест на вагітність.
Експерти Penn Medicine рекомендують проводити домашній експрес-тест на вагітність із першого дня затримки менструації. Експрес-тест на вагітність базується на вимірі рівня хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ) — гормону вагітності. Занадто раннє тестування може призвести до помилково-негативного результату тесту.
Як знизити інтенсивність симптомів ПМС?
Експерти медичного факультету університету Джонса Хопкінса в Балтіморі (Johns Hopkins Medicine) для зменшення вираженості симптомів ПМС рекомендують:
- застосування безрецептурних лікарських препаратів, включаючи нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), такі як ацетилсаліцилова кислота або ібупрофен. У дослідженнях показано, що дієтичні добавки, що містять вітамін В6, кальцій та магній, також сприяють зменшенню вираженості симптомів ПМС;
- рецептурні препарати: протизаплідні таблетки, антидепресанти;
- зміну способу життя: за оцінками експертів, лише 30 хв на день аеробних фізичних вправ сприяють зниженню інтенсивності симптомів. Також можуть бути рекомендовані заняття йогою;
- дотримуватися збалансованої дієти, що включає продукти з високим вмістом білка, цільнозернові продукти та овочі. Зменшити споживання солі, цукру та кофеїну;
- достатній сон та відпочинок;
- відмову від куріння.
ПМС — це стан, що часто виявляється, але не слід терпіти його симптоми. І якщо симптоми ПМС порушують ваш повсякденний спосіб життя, слід звернутися до лікаря для індивідуального підбору ефективного симптоматичного лікування.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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