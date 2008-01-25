Патологічні зміни шкіри взимку: розповідає дерматолог

Шкіра — найбільший орган в організмі. Основна функція шкіри — бар’єрна. Вплив низьких температур та зниження вологості повітря можуть зумовлювати розвиток або загострення низки дерматологічних захворювань. До них належать екзема, обмороження, феномен Рейно, холодова кропив’янка та холодовий паннікуліт. Тож, за яких симптомів слід звернутися до дерматолога?

Екзема

Екзема — це запальне захворювання шкіри. Основні симптоми — сухість шкіри та свербіж, тріщини та лущення, розвиток яких може бути спровокований впливом мила та мийних засобів, різних алергенів, гормональними змінами та шкірними інфекціями. Існує безліч типів екземи. Астеатотичну екзему, також відому як зимовий свербіж, часто відзначають в осіб похилого віку. Під дією низьких температур може розвиватися сухість шкіри, лущення та навіть поява тріщин і вогнищ запалення. Виражена сухість шкіри може призвести до виникнення свербежу та розчісування. У разі порушення цілісності шкіри підвищується ризик інфікування. Ураження зазвичай локалізуються на гомілках, але висип може виникати на будь-якій ділянці шкіри, наприклад на тулубі, кистях рук. Для профілактики розвитку сухості шкіри рекомендується застосовувати засоби для її зволоження. При цьому лосьйони на водній основі можуть посилити сухість шкіри, тому рекомендується наносити зволожувальні засоби з високим вмістом жирів, такі як вазелін, мінеральна олія, на вологу шкіру. Також при екземі застосовують спеціально розроблені гіпоалергенні зволожувальні засоби без ароматизаторів. Крім того, доступні гіпоалергенні та зволожувальні засоби проти свербежу, створені спеціально для лікування пацієнтів з екземою. Екзему часто діагностують у немовлят, водночас одна з форм вражає людей віком від 60 років. Також при екземі експерти рекомендують замінити прийом гарячих ванн на теплий душ, перейти на м’якше мило та використовувати кімнатний зволожувач повітря за низької вологості повітря в приміщенні. Якщо свербіж і сухість шкіри зберігаються, незважаючи на виконання перерахованих вище рекомендацій, слід звернутися за консультацією до дерматолога. Лікар може порекомендувати застосування лікарських засобів топічної дії, що містять глюкокортикостероїди.

Озноблення

Озноблення, або pernio, проявляється невеликими сверблячими плямами і болісною припухлістю шкіри, які розвиваються під впливом низьких температур і високої вологості. Найчастіше уражаються пальці рук, ніг, вуха та обличчя. Поганий кровообіг, звуження кровоносних судин, аутоімунні захворювання в анамнезі та недостатня маса тіла зумовлюють підвищення ризику розвитку озноблення. При обмороженні уражені ділянки шкіри болючі, сверблять, опухають і набувають відтінку від блакитного до пурпурового. У тяжких випадках можуть з’явитися пухирі та виразки. Найчастіше цей стан має тенденцію спонтанно розрішуватися протягом 1–3 тиж. Експерти рекомендують захищати уражені ділянки від дії холоду. Якщо чутлива ділянка починає покриватися пухирями або розвивається лихоманка, біль у м’язах і озноб, слід звернутися до дерматолога або сімейного лікаря. Псевдообмороження, також відомі як «пальці COVID-19», можуть бути викликані інфекцією COVID-19. Псевдообмороження, пов’язані з COVID-19, нагадують висипання при обмороженнях — болісні вузлики від червоного до синього кольору на пальцях ніг, але їх розвиток не пов’язаний із впливом низьких температур.

Феномен Рейно

При феномені Рейно розвивається значне звуження кровоносних судин у пальцях рук та ніг під дією холоду. Пальці на холоді червоніють або стають синюшними, при зігріванні розвивається виражена гіперемія. Уражені ділянки можуть німіти або боліти, а у тяжких випадках можуть утворюватися виразки. При феномені Рейно необхідно уникати впливу холоду, надягати кілька шарів одягу, теплі рукавички та утеплене взуття. Також експерти рекомендують утриматися від вживання кофеїну та застосування протинабрякових засобів, оскільки вони можуть спричинити більше звуження кровоносних судин. При тривалій персистенції симптомів, їх рецидивах слід звернутися до сімейного лікаря або дерматолога. Так, феномен Рейно може бути проявом системного захворювання, включаючи рак, інфекційні хвороби чи травми.

Холодова кропив’янка

Холодова кропив’янка — це висипання на шкірі, які, як вважають експерти, викликає аутоімунна реакція, що призводить до вивільнення прозапальних цитокінів, включаючи гістамін. При холодовій кропив’янці у разі впливу низьких температур розвиваються червоні, сверблячі пухирі, припухлість шкіри. Зазвичай холодова кропив’янка виникає протягом 2 год і рецидивує при повторному впливі холоду. Іноді при цій патології виникають також інші симптоми, включаючи головний біль, озноб, задишку, біль у животі і діарею. Для діагностики холодової кропив’янки використовують тест з кубиком льоду. Так, на ділянку шкіри на 5 хв розміщується кубик льоду. При холодовій кропив’янці протягом 5–15 хв розвивається свербіж та набряк шкіри. Експерти рекомендують особам з холодовою кропив’янкою уникати впливу низьких температур та застосовувати безрецептурні антигістамінні засоби. Важливо, що особам із цією патологією небезпечно купатися в холодній воді, оскільки це може призвести до втрати свідомості та потоплення.

Холодовий паннікуліт

Холодовий паннікуліт проявляється розвитком гіперемованих болісних вузликів на шкірі, що виникає через 12–72 год після дії холоду. Хвороба може розвиватися навіть у дітей після споживання морозива, а також у дорослих пацієнтів після кріотерапії (наприклад, що проводиться при ревматоїдному артриті або для прискорення відновлення після тренувань у спортсменів). Холодовий паннікуліт найчастіше виявляють у дітей. У разі розвитку цієї патології слід уникати переохолодження та прямого контакту із замороженими продуктами. У разі стійких, довго персистуючих симптомів, слід звернутися до лікаря.

За матеріалами www.medicalxpress.com