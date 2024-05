Остеоартрит — це захворювання, що призводить до дегенеративних змін суглобового хряща. Типовими симптомами остеоартриту колінного суглоба є біль під час фізичної активності, обмеження рухливості, відчуття скутості рухів, болючість, припухлість у ділянці ураження, а також такі деформації, як викривлення колінних суглобів та ніг.

За оцінками експертів, остеоартрит колінного суглоба діагностують у близько 1 з 5 жителів США віком від 45 років. У осіб старше 50 років, з надмірною масою тіла, сімейним анамнезом остеоартриту колінного суглоба або з патологією колінного суглоба (наприклад травмами в анамнезі) ймовірність розвитку остеоартриту колінного суглоба є вищою. При цьому в 10% випадків за такої патології застосовують внутрішньосуглобові ін’єкції лікарських препаратів. При внутрішньосуглобовому введенні глюкокортикостероїди забезпечують зменшення вираженості больового синдрому на 4–8 тиж, гіалуронова кислота має більш тривалий ефект.

Останніми роками експерти неодноразово висловлювали побоювання щодо безпеки ін’єкцій глюкокортикостероїдів у колінний суглоб.

У двох незалежних дослідженнях було проаналізовано вплив внутрішньосуглобового введення кортикостероїдів та гіалуронової кислоти на прогресування остеоартриту колінного суглоба.

В обох дослідженнях було показано, що у пацієнтів, яким вводили внутрішньосуглобово глюкокортикостероїди, спостерігалося більш виражене прогресування остеоартриту колінного суглоба порівняно з контрольною групою та особами, які отримували внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти.

Враховуючи отримані в цих дослідженнях дані, кортикостероїди в колінний суглоб слід вводити з обережністю, при цьому, ймовірно, гіалуронова кислота є безпечнішим альтернативним методом терапії при остеоартрозі колінного суглоба.

У дослідженні під керівництвом доктора Упасани Бхарадвадж (Upasana Bharadwaj) з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (University of California, San Francisco — UCSF) досліджували зв’язок між типом ін’єкції в колінний суглоб (кортикостероїд або гіалуронова кислота) та прогресуванням остеоартриту колінного суглоба протягом 4 років. Так, було проаналізовано дані 70 пацієнтів: учасникам 1-ї групи одноразово було введено в суглоб глюкокортикостероїд (n = 44), 2-ї групи — гіалуронову кислоту (n = 26). Усім їм було проведено магнітно-резонансну томографію суглоба до, після і через 2 роки після ін’єкції. Контрольну групу склали 140 учасників, яким не проводили внутрішньосуглобові ін’єкції. У дослідженні було показано, що в учасників 1-ї групи спостерігалося значно більш виражене прогресування остеоартриту, ніж у осіб з 2-ї та контрольної груп.

У дослідженні, проведеному Азадом Дарбанді (Azad Darbandi) з медичної школи Чиказької медичної школи Університету медицини та науки ім. Розалінди Франклін (Chicago Medical School of Rosalind Franklin University of Medicine and Science), було проаналізовано прогресування остеоартриту колінного суглоба у пацієнтів, які отримували ін’єкції кортикостероїдів та гіалуронової кислоти протягом 4 років. У цьому дослідженні застосовували рентгенологічні методи дослідження колінного суглоба.

Результати обох досліджень були представлені 29 листопада 2022 р. на щорічних зборах Радіологічного товариства Північної Америки (Radiological Society of North America — RSNA).

В обох дослідженнях використовували дані з «Ініціативи з остеоартриту» (Osteoarthritis Initiative — OAI) — багатоцентрового обсерваційного дослідження, що включає пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба. Воно проводиться вже протягом 14 років та спонсорується Національними інститутами охорони здоров’я (National Institutes of Health).

У дослідження було включено 150 пацієнтів з остеоартритом колінного суглоба. Їх було розділено на 2 групи, учасникам 1-ї групи внутрішньосуглобово вводили глюкокортикостероїди (n = 50), учасникам 2-ї групи в колінний суглоб вводили гіалуронову кислоту (n = 50), пацієнти контрольної групи не отримували внутрішньосуглобових ін’єкцій (n = 50). Усі учасники проходили рентгенографічне обстеження колінного суглоба в момент включення до дослідження та через 4 роки. Було виявлено, що у пацієнтів, яким вводили глюкокортикостероїди, спостерігався значно швидший прогрес остеоартриту, що характеризується звуженням медіальної суглобової щілини в порівнянні з учасниками 2-ї та контрольної груп.

Доктор Дж. Хаксбі Ебботт (J. Haxby Abbott), професор з Університету Отаго (University of Otago), що спеціалізується на клінічній епідеміології захворювань опорно-рухового апарату та лікуванні пацієнтів з остеоартритом, підкреслив, що внутрішньосуглобові ін’єкції слід застосовувати лише за недостатньої ефективності інших, більш безпечних і ефективних методів терапії при остеоартриті колінного суглоба, оскільки вони призводять до вираженого прогресування патології. Він пояснив, що при остеоартриті як терапія першої лінії показане використання спочатку місцевих, а потім пероральних нестероїдних протизапальних препаратів.

Доктор Ева М. Роос (Ewa M. Roos), професор фізіотерапії та керівник дослідного відділу скелетно-м’язової функції та фізіотерапії в Університеті Південної Данії (University of Southern Denmark), підкреслила, що перш ніж призначати пацієнтам внутрішньосуглобові ін’єкції гіалуронової кислоти, їм слід рекомендувати лікувальну гімнастику та зменшення маси тіла як терапію першої лінії.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com