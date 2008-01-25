Хронічну хворобу нирок (ХХН) діагностовано у понад 10% населення у всьому світі, що відповідає близько 850 млн осіб. Цю патологію частіше виявляють в осіб похилого віку.

Серед факторів ризику розвитку ХХН:

цукровий діабет;

підвищений артеріальний тиск;

серцево-судинні захворювання;

сімейний анамнез: ХХН у близьких родичів.

За оцінками експертів, ХХН може розвиватися протягом тривалого часу безсимптомно.

У нещодавньому дослідженні, проведеному вченими з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї (University of New South Wales, Sydney), було показано, що омега-3 поліненасичені жирні кислоти, що містяться в морепродуктах, сприяють зниженню ризику виникнення ХХН та повільнішому зниженню функції нирок у осіб з ХХН.

Результати дослідження опубліковано в журналі «BMJ».

Дослідження було частиною дослідницького консорціуму Fatty Acids and Outcomes Research (FORCE). FORCE створено для вивчення взаємозв’язку між вживанням жирних кислот та різними метаболічними процесами.

В осіб з ХХН відзначають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань та летального наслідку.

Для профілактики виникнення ХХН експерти рекомендують підтримувати нормальну масу тіла, контролювати артеріальний тиск та рівень глюкози в плазмі крові. Також зниженню ризику розвитку ХХН сприяють фізична активність та раціональне харчування.

У дослідженні було проаналізовано дані 19 випробувань з 12 країн. Вивчено зв’язок між вживанням з їжею довголанцюгових поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) омега-3 та ймовірністю виникнення ХХН.

Було проведено оцінку швидкості клубочкової фільтрації в учасників під час включення до дослідження та у ході подальшого обстеження. ХХН діагностували у разі зниження швидкості клубочкової фільтрації нижче 60 мл/хв/1,73 м2.

У дослідженні було проаналізовано дані 25 570 учасників віком 49–77 років. Загалом у 4944 (19,3%) осіб протягом періоду спостереження, що становив у середньому 11 років, розвинулася ХХН. Таким чином, було виявлено, що в учасників, які вживали більшу кількість омега-3 ПНЖК, ризик виникнення ХХН був на 8% нижчим, ніж загалом у популяції. У осіб, які вживали їх найбільшу кількість, ймовірність розвитку ХХН була нижчою на 13%, ніж у учасників, які отримували найменшу кількість ПНЖК.

При цьому зниженню ризику розвитку ХХН сприяли омега-3 кислоти, що містяться в морепродуктах, включаючи ейкозапентаєнову кислоту, докозагексаєнову кислоту і докозапентаєнову кислоту. Омега-3 рослинного походження, такі як альфа-ліноленова кислота, яка міститься в основному в горіхах і насінні, не впливали на ризик розвитку ХХН.

Експерти рекомендують дорослим з’їдати 8–10 унцій (225–280 г), або 2–3 порції морепродуктів на тиждень. Дітям варто вживати 2–3 унції морепродуктів (55–90 г) на тиждень.

Найбільш високі рівні омега-3 ПНЖК містяться в лососі, анчоусах, оселедці, скумбрії (атлантичній та тихоокеанській), тунці, сардинах.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com