Нові рекомендації з анафілаксії: інформація для роздумів

Опубліковано нові рекомендації з анафілаксії, розроблені Об’єднаною цільовою групою за параметрами практики (Joint Task Force on Practice Parameters) та партнерством Американського коледжу алергії, астми та імунології (American College of Allergy, Asthma & Immunology — ACAAI) та Американською академією алергії, астми та імунології (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology — AAAAI).

Алерголог доктор Джей Ліберман (Jay Lieberman), співголова робочої групи та один із експертів, які працювали над рекомендаціями, пояснив, що означають ці рекомендації для пацієнтів, які пережили анафілаксію.

Він розповів, що раніше всім пацієнтам, які застосували автоін’єктор епінефрину, рекомендували після нього негайно звернутися до відділення невідкладної допомоги. У нових рекомендаціях пацієнтам зі швидкою, повною та тривалою відповіддю на застосування епінефрину не рекомендується звертатися до цього відділення. На думку експертів, звертатися туди слід у разі потреби введення додаткової дози епінефрину та/або іншої медичної допомоги.

У рекомендаціях зазначено, що пацієнту слід звернутися до відділення невідкладної допомоги за відсутності поліпшення стану після ін’єкції цієї речовини.

Лікар Дж. Ліберман підкреслив, що нинішні рекомендації спрямовані на зняття перешкод для застосування епінефрину при анафілаксії.

Так, експерти рекомендують лікарям консультувати пацієнтів щодо введення епінефрину та застосовувати його за перших ознак підозри на анафілаксію.

Водночас не рекомендується застосовувати епінефрин після контакту з відомим алергеном за відсутності симптомів анафілаксії.

Рекомендації також включають розділ про особливості прояву та лікування анафілаксії у дітей.

Важливо пам’ятати, що епінефрин є препаратом першої лінії при анафілаксії, а автоін’єктори епінефрину дозволяють пацієнтам вводити препарат самостійно для невідкладної допомоги за межами медичних закладів.

При ухваленні рішення про введення епінефрину також слід враховувати фактори ризику розвитку тяжкої форми анафілаксії у пацієнта.

Такими факторами є:

анамнез системної алергічної реакції або анафілаксії на харчовий алерген.

Частий контакт з алергенами внаслідок професійної діяльності чи інших видів діяльності — алергія на отруту, латекс та лікарські засоби.

Попередня системна алергічна реакція на імунотерапію алергенами чи отрутою.

Алергія на отруту бджоли.

Літній вік.

Супутнє захворювання серця.

Анафілаксія, спричинена отрутою, резистентна до імунотерапії.

Анафілаксія, спричинена фізичним навантаженням.

Холодова кропив’янка.

Існує безліч різних автоін’єкторів епінефрину, які можна носити із собою для надання невідкладної допомоги.

Важливо повідомити про рекомендовану алергологом першу допомогу при анафілаксії членам сім’ї пацієнта, особам, які здійснюють догляд, вчителям дитини у школі.

За матеріалами www.medicalxpress.com