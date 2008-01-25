Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїНові рекомендації з анафілаксії: інформація для роздумів

Нові рекомендації з анафілаксії: інформація для роздумів

Опубліковано  26.01.2024

Опубліковано нові рекомендації з анафілаксії, розроблені Об’єднаною цільовою групою за параметрами практики (Joint Task Force on Practice Parameters) та партнерством Американського коледжу алергії, астми та імунології (American College of Allergy, Asthma & Immunology — ACAAI) та Американською академією алергії, астми та імунології (American Academy of Allergy, Asthma & Immunology — AAAAI).

Алерголог доктор Джей Ліберман (Jay Lieberman), співголова робочої групи та один із експертів, які працювали над рекомендаціями, пояснив, що означають ці рекомендації для пацієнтів, які пережили анафілаксію.

Він розповів, що раніше всім пацієнтам, які застосували автоін’єктор епінефрину, рекомендували після нього негайно звернутися до відділення невідкладної допомоги. У нових рекомендаціях пацієнтам зі швидкою, повною та тривалою відповіддю на застосування епінефрину не рекомендується звертатися до цього відділення. На думку експертів, звертатися туди слід у разі потреби введення додаткової дози епінефрину та/або іншої медичної допомоги.

У рекомендаціях зазначено, що пацієнту слід звернутися до відділення невідкладної допомоги за відсутності поліпшення стану після ін’єкції цієї речовини.

Лікар Дж. Ліберман підкреслив, що нинішні рекомендації спрямовані на зняття перешкод для застосування епінефрину при анафілаксії.

Так, експерти рекомендують лікарям консультувати пацієнтів щодо введення епінефрину та застосовувати його за перших ознак підозри на анафілаксію.

Водночас не рекомендується застосовувати епінефрин після контакту з відомим алергеном за відсутності симптомів анафілаксії.

Рекомендації також включають розділ про особливості прояву та лікування анафілаксії у дітей.

Важливо пам’ятати, що епінефрин є препаратом першої лінії при анафілаксії, а автоін’єктори епінефрину дозволяють пацієнтам вводити препарат самостійно для невідкладної допомоги за межами медичних закладів.

При ухваленні рішення про введення епінефрину також слід враховувати фактори ризику розвитку тяжкої форми анафілаксії у пацієнта.

Такими факторами є:

  • анамнез системної алергічної реакції або анафілаксії на харчовий алерген.
  • Частий контакт з алергенами внаслідок професійної діяльності чи інших видів діяльності — алергія на отруту, латекс та лікарські засоби.
  • Попередня системна алергічна реакція на імунотерапію алергенами чи отрутою.
  • Алергія на отруту бджоли.
  • Літній вік.
  • Супутнє захворювання серця.
  • Анафілаксія, спричинена отрутою, резистентна до імунотерапії.
  • Анафілаксія, спричинена фізичним навантаженням.
  • Холодова кропив’янка.

Існує безліч різних автоін’єкторів епінефрину, які можна носити із собою для надання невідкладної допомоги.

Важливо повідомити про рекомендовану алергологом першу допомогу при анафілаксії членам сім’ї пацієнта, особам, які здійснюють догляд, вчителям дитини у школі.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  26.01.2024

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини