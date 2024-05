Група міжнародних експертів-мікологів під керівництвом професора доктора Олівера А. Корнелі (Oliver A. Cornely) з Кельнського університету (University of Cologne), Німеччина, спільно розробила рекомендації з діагностики та лікування криптококозу, метою яких є поліпшення контролю інфекції і, отже, підвищення рівня виживаності пацієнтів. Криптококоз — це грибкова інфекція, що уражує переважно легені та може призвести до розвитку менінгіту.

Стаття «Глобальна настанова з діагностики та лікування криптококозу» («Global guideline for the diagnosis and management of cryptococcosis») опублікована у журналі «The Lancet Infectioushoods».

Криптококоз, особливо криптококовий менінгіт, як найбільш летальна форма пов’язаний з підвищеним ризиком смерті у хворих. Це одна з найпоширеніших інвазивних грибкових інфекцій у світі, що становить серйозну загрозу, особливо для осіб з імунодефіцитом.

Так, щороку в усьому світі у осіб з вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) діагностують близько мільйона випадків криптококового менінгоенцефаліту та понад 600 тис. летальних наслідків. Пацієнти, які перенесли трансплантацію кісткового мозку або органів, також зазнають підвищеного ризику зараження. Криптококоз передається при вдиханні спор з ґрунту. Надалі відбувається гематогенна дисемінація збудника. Патологія найчастіше вражає легені, головний мозок, шкіру та кістки.

О.А. Корнелі, співробітник I відділення внутрішньої медицини Університетської лікарні Кельна (University Hospital Cologne) та директор Інституту трансляційних досліджень Кластера передового досвіду CECAD у галузі досліджень старіння Кельнського університету (Cluster of Excellence for Aging Research), пояснив, що інвазивні грибкові інфекції часто важко ідентифікувати в повсякденній роботі в клініках, тому що їх діагностують дуже рідко. Однак для пацієнтів із групи ризику особливо важливо отримати швидке та правильне лікування. Вчений наголосив на необхідності не забувати, що умови для розпізнавання інфекції на ранній стадії не скрізь однаково сприятливі у світі та ресурси часом дуже обмежені. У межах Глобальної програми розробки рекомендацій експерти хотіли б зробити свій внесок у покращення цієї ситуації.

Посібник з криптококозу розроблено з метою покращення терапії інвазивних грибкових інфекцій. Він містить практичні рекомендації, спрямовані на поліпшення клінічних підходів, діагностики, ведення та подальшого догляду на благо пацієнтів.

Проєкт був реалізований мікологічними товариствами: Європейською конфедерацією медичної мікології (European Confederation of Medical Mycology — ECMM) та Міжнародним товариством мікології людини та тварин (International Society for Human and Animal Mycology — ISHAM) у співпраці з Американським товариством мікробіології (American Society for Microbiology — ASM).

О.А. Корнелі зазначив, що понад 70 інших міжнародних спеціалізованих установ залучено до розробки цих нових рекомендацій. Автори з 22 країн зробили свій внесок у створення цієї настанови. За проєкт відповідали доктор Крістіна Чанг (Christina Chang) з Університету Монаш (Monash University) у Мельбурні, Австралія, та професор доктор Джон Роберт Перфект (John Robert Perfect) з Університету Дьюка (Duke University) у Даремі, США.

Інвазивні грибкові інфекції потребують невідкладної допомоги: життя пацієнтів залежить від швидкого виявлення та своєчасного лікування.

За матеріалами www.medicalxpress.com