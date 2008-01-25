Напад тривоги та панічна атака: як розпізнати й купірувати?

Що таке напад тривоги?

За даними експертів Детройтського медичного центру (Detroit Medical Center), тривожний напад — це період, протягом якого спостерігаються інтенсивні симптоми тривоги, особливо страх. Він може тривати від кількох хвилин до кількох тижнів. Вираженість симптомів при цьому зазвичай збільшується поступово.

За даними видавництва Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School Harvard Health Publishing), під час нападу тривоги у пацієнтів спостерігаються такі симптоми, як:

відчуття паніки, очікування чогось жахливого;

відчуття страху чи занепокоєння, що постійно наростає;

підвищене потовиділення (зазвичай на долонях);

прискорене серцебиття;

нудота;

запаморочення;

задишка;

відчуття, що начебто розвивається серцевий напад чи інсульт.

Розвиток фізичних симптомів зумовлює посилення страху та занепокоєння.

Жаклін Булліс (Jacqueline Bullis), помічник психолога в Лікарні Макліна (McLean Hospital) при Гарвардській медичній школі, пояснила, що такі симптоми, як запаморочення, серцебиття і стиснення у грудях, викликають у пацієнтів з нападами тривоги відчуття, що має статися щось жахливе. При цьому вона наголосила, що важливо інформувати хворих про те, що ці неприємні фізичні відчуття не є небезпечними, і вони можуть навчитися їх витримувати.

Експерти рекомендують звернутися за медичною допомогою у разі розвитку нападу тривоги, оскільки подібні симптоми можуть спостерігатися при небезпечних для життя захворюваннях.

Напад тривоги чи панічна атака: чим відрізняються?

Панічна атака характеризується раптовим початком без видимої причини. За даними Національної медичної бібліотеки (National Library of Medicine), панічна атака визначається як період «сильного страху», який виникає раптово, досягає максимальної сили протягом 10 хв і включає щонайменше чотири з наступних симптомів:

прискорене серцебиття/відчуття сильного серцебиття;

підвищене потовиділення;

тремор чи тремтіння;

задишка чи відчуття задухи;

нудота чи розлад травлення;

дискомфорт або біль у грудній клітці;

запаморочення, переднепритомний стан, у деяких випадках може розвинутися непритомність;

відчуття нереальності того, що відбувається, «відірваності від самого себе»;

страх втрати контролю;

страх смерті;

відчуття оніміння або поколювання в різних ділянках тіла;

відчуття жару чи озноб.

Експерти визнають, що іноді терміни «напад тривоги» і «панічна атака» вживаються як синоніми. Ці стани мають в основі загальну фізіологічну реакцію, яку називають «бий чи біжи». Але ключова відмінність полягає в тому, що симптоми панічної атаки є несподіваними і застають людину зненацька, у той час як напади тривоги очікуваніші, тому що інтенсивність тривоги, хвилювання і страху наростає поступово.

Як подолати напад тривоги?

Джеймс Меддакс (James Maddux), почесний професор клінічної психології в Університеті Джорджа Мейсона у Ферфаксі (George Mason University in Fairfax), штат Вірджинія, розповів, що існує кілька науково обґрунтованих методів, які допомагають заспокоїтися при нападах тривоги або паніки. Так, він рекомендує:

контролювати глибину та частоту дихання: глибоке та уповільнене дихання сприяє подоланню відчуття тривоги;

уповільнювати швидкість мовлення;

займатися медитацією;

використовувати психотерапевтичні методи терапії, наприклад, керовану експозиційну терапію (передусім рекомендується пацієнтам, у яких напади тривоги пов’язані з різними фобіями).

Національний альянс із психічних захворювань (National Alliance on Mental Illness) також рекомендує:

когнітивно-поведінкову терапію;

застосування седативних препаратів.

Дж. Меддакс розповів, що медитації є одним з найефективніших методів контролю тривоги. Так, вони сприяють підвищенню контролю емоційної сфери та фізіологічних реакцій. Водночас контрольоване дихання — найефективніший метод усунення симптомів тривоги.

За матеріалами www.medicalxpress.com