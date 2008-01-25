Надмірна маса тіла та ожиріння у дітей впливають на когнітивні здібності?
На сьогодні ожиріння у дітей є серйозною проблемою охорони здоров’я. Так, за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), цю патологію виявляють у 20% дітей у США.
У нещодавньому дослідженні було показано, що підвищений індекс маси тіла (ІМТ) у дітей пов’язаний з негативними змінами головного мозку.
Раніше у випробуваннях було продемонстровано, що ожиріння негативно впливає на загальний стан здоров’я.
У цьому дослідженні було проаналізовано зв’язок когнітивного розвитку підлітків з ІМТ. До дослідження було включено 11 878 дітей віком 9–10 років із 21 медичного центру у США.
Після детального обстеження з дослідження було виключено дітей з розладами харчової поведінки, захворюваннями нервової системи, психічними хворобами або черепно-мозковою травмою. Таким чином, дослідницька група становила 5169 дітей (51,9% дівчаток).
Дослідники оцінювали z-показники ІМТ дітей. Це вимірювання відносної маси тіла дитини, скориговані з урахуванням її віку, статі та зросту, щоб забезпечити стандартизований підхід.
Усім дітям проводили магнітно-резонансну томографію (МРТ) для виявлення мікроструктурних чи морфологічних змін у головному мозку. При цьому використовували структурну МРТ та функціональну МРТ у стані спокою для визначення змін кровообігу та активності головного мозку. Також проводили оцінку міжнейронних зв’язків між різними частинами мозку за допомогою аналізу функціональної МРТ у стані спокою. Для оцінки стану білої речовини мозку використовували дифузійно-тензорну візуалізацію. Також учасникам дослідження проводили МРТ-візуалізацію рестрикційного спектру.
Було показано, що більш високий ІМТ у дітей пов’язаний з морфологічними змінами у білій речовині головного мозку, зменшенням товщини сірої речовини кори та кількості функціональних зв’язків.
Результати дослідження представлено на щорічних зборах Радіологічного товариства Північної Америки (Radiological Society of North America — RSNA).
Дослідники зазначили, що морфологічні зміни було переважно виявлено у дідянках головного мозку, пов’язаних з когнітивними функціями, контролем поведінки, мотивацією та прийняттям рішень.
Хейлі Бішофф (Haley Bishoff), дієтолог, не брала участі в цьому дослідженні. Вона розповіла, що у випробуванні отримано дані, які пояснюють, чому профілактика дитячого ожиріння є настільки важливою. Так, на її думку, ожиріння пов’язане з підвищеним ризиком розвитку порушень когнітивних функцій у дітей. Х. Бішофф пояснила, що необхідно навчати батьків та дітей з раннього віку принципам раціонального харчування та ведення здорового способу життя. Дієтолог зазначила, що в раціоні дітей з ожирінням найчастіше переважають оброблені харчові продукти, їжа з високим вмістом жиру та вуглеводів, що легко засвоюються. При цьому в дієті таких дітей найчастіше відзначається дефіцит білка, омега-3 жирних кислот і вітамінів групи В, необхідних для розвитку нервової системи. Діти, які дотримуються раціону, багатого на фрукти, овочі, бобові, зернові, продукти з високим вмістом білка та омега-3 жирних кислот, зазвичай мають нижчий ІМТ. Х. Бішофф уточнила, що ці продукти сприяють здоровому розвитку мозку. Також вона наголосила на важливості фізичної активності.
За матеріалами www.medicalnewstoday.com
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