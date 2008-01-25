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Новини медицини та фармаціїМікрогематурія — фактор ризику розвитку хронічної хвороби нирок

Мікрогематурія — фактор ризику розвитку хронічної хвороби нирок

Опубліковано  18.11.2022

Хронічна хвороба нирок (ХХН; зниження функції нирок, хронічна ниркова недостатність) посідає 12-те місце серед усіх основних причин летальних наслідків у світі. При цьому ХХН також є фактором ризику розвитку інших неінфекційних захворювань, включаючи серцево-судинні.

Раннє виявлення ХХН, визначення та модифікація факторів ризику розвитку цієї патології та її прогресування важливі для зниження ймовірності виникнення термінальної стадії захворювання нирок та позаниркових ускладнень.

Мікрогематурію часто виявляють при клінічному аналізі сечі, і вона є безсимптомною. За оцінками експертів, її діагностують у 0,12–30% пацієнтів. У той же час зв’язок між виявленням в особи мікрогематурії та ризиком розвитку ХХН на сьогодні не до кінця вивчений. Так, наприклад, мікрогематурія у жінок зазвичай вважається доброякісною.

У недавньому дослідженні було проаналізовано взаємозв’язок між стійкою мікрогематурією, ризиком розвитку ХХН та гендерними відмінностями у величині ризику ХХН в осіб з гематурією.

Kangbuk Samsung Health Study — це когортне дослідження, що включило чоловіків і жінок віком від 18 років, які проживають у Південній Кореї. Усі учасники дослідження проходили скринінгові обстеження в клініках Канбук Самсунг: госпітальні центри скринінгу здоров’я в Сеулі та Сувоні (Kangbuk Samsung Hospital Health Screening Center clinics in Seoul and Suwon), Південна Корея.

До дослідження включено 232 220 учасників без ХХН на момент включення.

Результати дослідження було опубліковано у виданні «American Journal of Kidney Disease». Мікрогематурія визначалася за клінічним аналізом сечі як 5 і більше еритроцитів у полі зору за великого збільшення.

Так, у дослідженні було показано, що ризик розвитку ХХН у пацієнтів з мікрогематурією є вищим у 5 разів, ніж в осіб без мікрогематурії. Також продемонстровано, що ризик розвитку ХХН є значно вищим у чоловіків з мікрогематурією, ніж у жінок. Водночас у жінок мікрогематурія також не є позитивним явищем і пов’язана з підвищеним ризиком розвитку ХХН.

Дослідники висловили припущення, що пацієнти зі стійкою мікрогематурією мають перебувати під регулярним медичним наглядом для раннього виявлення ХХН. Також можливо, що для осіб зі стійкою гематурією слід розробити профілактичні стратегії для зниження ризику ХХН.

За матеріалами www.medicalxpress.com;

www.ajkd.org

Опубліковано  18.11.2022

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