Миготлива аритмія: чи показані статини?

Статини застосовують для зниження рівня холестерину в плазмі крові та профілактики розвитку інфаркту міокарда й інсульту. Препарати цієї групи часто призначають пацієнтам з фібриляцією передсердь. Однак їх ефективність у запобіганні інсультам у осіб з фібриляцією передсердь залишається незрозумілою.

За оцінками експертів, фібриляцію передсердь діагностовано у понад 40 млн людей у всьому світі. Вона значно підвищує ризик розвитку гострого порушення мозкового кровообігу. Так, імовірність виникнення інсульту в пацієнтів з фібриляцією передсердь є у 5 разів вищою, ніж в осіб без порушення серцевого ритму. Для зниження ризику розвитку інсульту у хворих з фібриляцією передсердь застосовують антикоагулянти, але вони не усувають ризик повністю.

У нещодавньому дослідженні вчені проаналізували кореляцію між застосуванням статинів та ймовірністю розвитку інсульту та транзиторної ішемічної атаки у пацієнтів з діагностованою фібриляцією передсердь. Це дослідження включило понад 50 000 осіб із фібриляцією передсердь.

Дослідники проаналізували дані Гонконгської системи аналізу та звітності клінічних даних (Hong Kong Clinical Data Analysis and Reporting System) за період 2010–2018 рр. Усіх учасників дослідження було поділено на дві групи: які приймали статини та не приймали. До групи осіб, які застосовували статини (незалежно від того, який саме препарат цієї групи вони використовували), було віднесено всіх учасників, які приймали статини не менше 90 днів поспіль з моменту діагностування фібриляції передсердь.

У дослідженні було показано, що ризик розвитку ішемічного інсульту або тромбоемболії у пацієнтів, які приймали статини, був нижчим на 17%, ніж у хворих, які не застосовували препарати цієї групи. Ризик розвитку геморагічного інсульту був нижчим на 7%, а транзиторної ішемічної атаки — на 15%. Також було виявлено, що ймовірність виникнення інсульту та транзиторної ішемічної атаки була тим нижчою, чим довше людина приймала статини. Так, у учасників, які застосовували статини протягом 6 років і більше, ризик розвитку інсульту або тромбоемболій був на 43% нижчим порівняно з тими, хто приймав ці препарати протягом 3 міс — 2 років. При цьому ризик розвитку геморагічного інсульту та транзиторної ішемічної атаки в учасників, які приймали статини не менше 6 років, був нижчим на 44 та 42% відповідно.

Доктор Ніхіл П. Уоррієр (Nikhil P. Warrier), сертифікований кардіолог-електрофізіолог і медичний директор з електрофізіології в Інституті серця та судин Memorial Care в Медичному центрі Orange Coast, не брав участі в цьому дослідженні. Він пояснив, що отримані у випробуванні дані підтверджують необхідність застосування статинів у пацієнтів з миготливою аритмією для зниження ризику розвитку інсульту та транзиторної ішемічної атаки.

Доктор Саріна ван дер Зеє (Sarina van der Zee), сертифікований кардіолог-електрофізіолог та кардіолог у Медичному центрі Провіденс Сент-Джонс, також не брала участі в дослідженні. С. ван дер Зеє наголосила, що у цьому масштабному дослідженні, що включило 51 000 пацієнтів, було показано значну кореляцію між прийомом статинів та зниженням ризику розвитку інсульту. Вона пояснила, що, ймовірно, існує зв’язок між зниженням рівня холестерину в плазмі крові та зниженням ймовірності виникнення ускладнень миготливої аритмії.

Ненсі Мітчелл (Nancy Mitchell), дипломована медсестра і автор статей у Центрі допомоги при житті (Assisted Living Center), яка також не брала участі у випробуванні, зазначила, що результати загальнорегіонального дослідження можуть дати уявлення про переваги використання статинів для жителів Сходу. Однак, на думку Н. Мітчелл, на сьогодні необхідні подальші дослідження, які включають пацієнтів з різних регіонів.

Результати цього дослідження були представлені на EHRA Congress 2023, що відбувся в Барселоні, Іспанія, та був організований Європейським товариством кардіологів (European Society of Cardiology).

За матеріалами www.medicalnewstoday.com