Купероз: причини, клінічні прояви, лікування

Що таке купероз?

Купероз — це розширення внутрішньошкірних судин. Проявляється почервонінням шкіри, наявністю судинних зірочок у ділянці крил носа, щік та підборіддя. Дерматологи та косметологи часто діагностують купероз у осіб із сухою та чутливою шкірою, схильною до пігментації 1- та 2-го фототипу. У зв’язку з тим, що купероз вражає обличчя, захворювання справляє глибокий негативний вплив на якість життя, самооцінку та самопочуття. Поширеність куперозу серед дорослих становить 5,5% усього населення (van Zuuren E.J. et al., 2021).

Стадії та види куперозу

Купероз може бути павукоподібним, точковим чи лінійним.

Стадії куперозу:

при 1-й стадії на шкірі локально з’являються розширені капіляри, часто внаслідок впливу сухого повітря;

при 2-й стадії на шкірі обличчя видно судини у формі сітки, гіперемію та запалення;

при 3-й стадії гіперемія шкіри не минає самостійно, відзначається судинна сітка;

при 4-й стадії — наявність судинної сітки на всіх ділянках обличчя.

Купероз часто розвивається у віці 30–50 років. Початкова стадія куперозу проявляється у вигляді почервоніння або рум’янцю на обличчі, які спочатку з’являються та зникають. Згодом почервоніння стає стійким, і можуть виникати видимі телеангіектазії. Первинні ознаки куперозу: припливи, стійке почервоніння, видимі телеангіектазії.

Причини виникнення куперозу

Етіологічно купероз виникає у зв’язку з:

втратою еластичності кровоносних судин, застоєм крові та розширенням судин шкіри;

порушенням регуляції імунних (вроджених, адаптивних, запальних) та нейрошкірних механізмів;

генетичною схильністю зі зміненою імунною реактивністю, однонуклеотидним поліморфізмом у генах, асоційованих з головним комплексом гістосумісності;

мікроорганізмами (Demodex, Bacillus oleronius та Staphylococcus epidermidis) (van Zuuren E.J. et al., 2021).

Ініціюють або посилюють клінічні прояви куперозу:

ультрафіолетове випромінювання;

гостра їжа;

молочні продукти;

алкоголь;

емоційний стрес;

косметичні засоби;

препарати (місцеві стероїди, нікотинова кислота, блокатори β-адренорецепторів);

ожиріння;

куріння (Wollina U. et al., 2019).

Симптоми куперозу

Купероз на обличчі проявляється:

припливами або транзиторною центрофаціальною еритемою. Минуща еритема, або гіперемія зазвичай триває менше 5 хв, може поширюватися на шию та груди, часто супроводжуючись відчуттям тепла;

запальними папулами та пустулами;

телеангіектазіями;

відчуттям печіння шкіри;

набряком;

купероз на щоках може проявлятися лущенням, набряком.

Клінічний перебіг куперозу характеризується рецидивами.

Купероз у дітей проявляється телеангіектазіями. Оскільки купероз рідко спостерігається у дітей, необхідно виключити інші захворювання (Noguera-Morel L. et al., 2021).

Можливі ускладнення захворювання

Згідно з результатами дослідження виявлено зв’язок куперозу з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних, шлунково-кишкових, неврологічних, аутоімунних та психічних розладів поряд з підвищеною ймовірністю виникнення раку шкіри.

При куперозі людина може відчувати збентеження, мати низьку самооцінку, бути стурбованою, можливими є депресія і стигматизація. Купероз несприятливо впливає на якість життя. У національному опитуванні 65% пацієнтів з куперозом повідомили про симптоми депресії.

Лікування при куперозі

Як лікувати пацієнта з куперозом на обличчі? Терапію важливо розпочати з використання м’яких очищувальних та зволожувальних засобів, фотозахисних продуктів (сонцезахисні засоби широкого спектру дії з мінімальним фактором 30).

При запальних ураженнях рекомендовано місцеве лікування азелаїновою кислотою (2 рази на добу на уражені ділянки шкіри).

Як усунути купероз? Лікар може призначити прийом вітаміну Р (флавоноїду) для пружності шкіри, зменшення ламкості судин, вітаміну К — для зменшення проникності стінок судин, вітаміну С для зміцнення судинної стінки та звуження судин.

При куперозі також рекомендовані косметичні процедури:

електрокоагуляція вен. При електрокоагуляції використовують електроди зі змінним струмом високої частоти. Лікар вводить голку в окремі капіляри один за одним. Струм проходить через електрод, нагріваючи його до дуже високої температури. Це призводить до коагуляції білка кровоносних судин. Капіляр розсмоктується та повністю зникає. Процедура займає 5–20 хв залежно від розміру ділянки для оброблення. Може утворитися невеликий струп, але він зникне за кілька днів;

мезотерапія — це метод, що включає проведення ін’єкцій вітамінів, ферментів, рослинних екстрактів для омолодження та підтяжки шкіри;

лазерне лікування;

склерозуюча терапія — введення у вену склерозуючого розчину, який викликає рубцювання вени, змушуючи кров перенаправлятися через більш здорові вени. Колабована вена реабсорбується в місцеві тканини і зникає;

озонотерапія — використання медичного озону як лікувальної речовини для терапії при куперозі.

Купероз у дітей: особливості лікування

Лікування спрямоване на виявлення та запобігання впливу тригерів (Noguera-Morel L. et al., 2021).

Як вилікувати в домашніх умовах?

Лікувати купероз у домашніх умовах без допомоги кваліфікованого спеціаліста малоефективно. У домашніх умовах можна дотримуватися ретельного догляду за шкірою обличчя: