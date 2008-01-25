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Новини медицини та фармаціїКонтрацепція на вимогу для чоловіків: міф чи реальність?

Контрацепція на вимогу для чоловіків: міф чи реальність?

Опубліковано  21.02.2023

У нещодавньому дослідженні, проведеному на мишачій моделі, показано ефективність нового контрацептиву на вимогу для чоловіків.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Nature Communications».

За оцінками експертів, близько 50% усіх вагітностей у світі є незапланованими. При цьому частка незапланованих вагітностей є найвищою серед підлітків.

Старший науковий співробітник Лонні Левін (Lonny Levin), професор фармакології у клініці громадського здоров’я Weill Cornell Medicine у Нью-Йорку, розповів, що протизаплідний ефект розвивається через 30 хв після введення досліджуваного препарату та зберігається протягом 2 год. Надалі спостерігалося повне відновлення фертильності. При цьому лікарський засіб не впливав на сексуальну поведінку мишей.

Механізм дії препарату заснований на інгібуванні ферменту — розчинної аденілатциклази (soluble adenylyl cyclase — sAC), необхідного для підтримання нормальної рухливості сперматозоїдів. Л. Левін пояснив, що у разі генетичної мутації, що викликає дефект ферменту розчинної аденілатциклази, у чоловіків спостерігається стійке безпліддя.

Крістофер Ліндсі (Christopher Lindsey), керівник програми в Національному інституті дитячого здоров’я та розвитку людини США (US National Institute for Child Health and Human Development), який брав участь у фінансуванні дослідження, пояснив, що необхідні подальші дослідження за участю людей. За його словами, на відміну від гормональних протизаплідних засобів, перевага цього препарату полягає в тому, що немає необхідності приймати його регулярно для досягнення протизаплідного ефекту.

Л. Левін розповів, що у разі тривалого інгібування ферменту розчинної аденілатциклази (протягом місяців та років) підвищується ризик утворення каменів у нирках.

Також він наголосив на необхідності подальших досліджень за участю людей для визначення ефективності та безпеки застосування інгібіторів розчинної аденілатциклази як протизаплідного засобу на вимогу для чоловіків. Л. Левін зазначив, що, ймовірно, клінічні дослідження цього препарату буде розпочато в найближчі 2–3 роки.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  21.02.2023

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