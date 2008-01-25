Інфекційний ендокардит: визначення, симптоми та лікування

За оцінками експертів академічного медичного центру Penn Medicine, інфекційний ендокардит — це запалення слизової оболонки (ендокарда) камер серця та клапанів.

Як правило, інфекційний ендокардит розвивається внаслідок бактеріальної інфекції, рідше — грибкової. При цьому провокувальний фактор може здаватися незначним — наприклад, ним може бути екстракція зуба.

Розвиток інфекційних уражень ендокарда призводить до порушення роботи клапанів серця. Інфекційний процес зумовлює розвиток вегетацій на клапанах — скупчення клітин крові, бактерій, тромботичних мас. Небезпека формування вегетацій полягає в тому, що вони можуть бути причиною емболій, наприклад, призводити до легеневої емболії та інсульту.

Чинники ризику розвитку інфекційного ендокардиту:

внутрішньовенне споживання наркотиків;

гемодіаліз при нирковій недостатності;

захворювання серця;

вроджені вади серця;

порушення гігієни зубів;

ендокардит в анамнезі;

штучні клапани серця або попередня заміна клапана;

трансплантація серця з негерметичним клапаном;

імунодефіцит.

Причини інфекційного ендокардиту

За даними експертів медичного центру Cedars Sinai, джерелом інфекції при інфекційному ендокардиті можуть бути бактерії, які знаходяться в травному тракті, дихальних шляхах або на шкірі. Найбільш частими збудниками інфекції при цьому є стрептококи та стафілококи. Стоматологічні процедури в осіб із захворюваннями серця, наприклад із заміною клапанів серця в анамнезі, значно підвищують ризик розвитку інфекційного ендокардиту. Так, особам з групи ризику для профілактики інфекційного ендокардиту рекомендується застосування антибіотиків перед стоматологічними процедурами.

У дослідженні, результати якого нещодавно було опубліковано у виданні «Clinical Medicine Journal», показано, у яких категорій пацієнтів ефективним є проведення антибіотикопрофілактики інфекційного ендокардиту.

Так, антибіотикопрофілактика рекомендована особам з високим ризиком розвитку ендокардиту, яким заплановано видалення зубів, видалення під’ясневого/зубного нальоту чи маніпуляції з яснами, зубами чи слизовою оболонкою ротової порожнини.

До групи високого ризику належать особи, у яких:

було проведено протезування серцевих клапанів або відновлення клапана;

в анамнезі зафіксовано ендокардит;

відзначають неліковану хірургічно ціанотичну вроджену ваду серця або шунт.

Симптоми інфекційного ендокардиту, за даними фахівців із Клініки Клівленда (Cleveland Clinic):

підвищення температури тіла вище 38 °C;

підвищене потовиділення чи озноб, особливо нічна пітливість;

шкірний висип, плямистий, петехіальний, можлива наявність болісних вузликів;

кашель;

задишка;

зниження апетиту;

больовий синдром: біль у суглобах, м’язовий біль;

головний біль;

синусит;

набряки ніг;

зменшення маси тіла;

біль у горлі та ін.

Експерти з Клініки Майо (Mayo Clinic) пояснюють, що основою лікування при інфекційному ендокардиті є антибіотикотерапія. Також у ряді випадків потрібне хірургічне лікування для видалення вегетацій, відновлення пошкоджених клапанів або проведення протезування уражених клапанів.

Антибіотикотерапія при інфекційному ендокардиті зазвичай проводиться за умов стаціонару. При грибковій етіології інфекційного ендокардиту рекомендуються протигрибкові препарати. У деяких випадках потрібен довічний прийом протигрибкових лікарських засобів для профілактики рецидиву захворювання.

За оцінками експертів з Клініки Клівленда, хірургічне лікування показане за наявності:

абсцесу або аневризми аортального клапана;

грибкової інфекції з великим ураженням клапана;

серцевої недостатності;

великих вегетацій;

розриву хорд мітрального клапана (розриви хордових структур, що допомагають функціонуванню мітрального клапана).

Ургентне хірургічне втручання показано при:

кардіогенному шоці;

гострій серцевій недостатності;

антибіотикорезистентності;

тромбоутворенні;

розвитку сепсису;

набряку легень.

Експерти наголошують, що лікування при інфекційному ендокардиті має бути розпочато негайно. Слід негайно звернутися за медичною допомогою, якщо у вас є якісь із симптомів та факторів ризику, описаних вище.

За матеріалами www.medicalxpress.com