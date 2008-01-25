Біль у горлі є частим симптомом фарингіту, ларингіту, тонзиліту, викликаних інфекцією верхніх дихальних шляхів, яка вражає дорослих у середньому 2–4 рази на рік.

Як вірусні, так і бактеріальні патогени можуть викликати біль у горлі, пошкоджуючи слизову оболонку ротоглотки (виробляються прозапальні медіатори — простагландини, які викликають болючість і набряк горла). У більшості людей з болем у горлі, чи то вірусної, чи то бактеріальної етіології, ці симптоми минають самостійно.

Оскільки біль у горлі, набряк горла та утруднене ковтання (дисфагія) є симптомами локалізованого запалення глотки, місцеве застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), таких як флурбіпрофен, є ефективним терапевтичним вибором. Прийом препарату Стрепсілс® Інтенсив*, до складу якого входить флурбіпрофен, зменшує вираженість болю в горлі, утрудненого ковтання та набряку горла.

Оскільки до 80% фарингітів у дорослих викликають віруси (проти яких антибіотики неефективні), симптоматична терапія препаратом Стрепсілс® Інтенсив* при вірусних фарингітах, ларингітах і тонзилітах дозволяє уникнути непотрібного та неналежного застосування антибіотиків, що часто призводить до стійкості до антибіотиків (Schachtel B. et al., 2021).

Як визначити бактеріальну етіологію болю в горлі?

У разі виявлення бактеріальної етіології (Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum) болю в горлі показана антибіотикотерапія.

Для оцінки клінічних проявів болю в горлі бактеріальної етіології лікар повинен провести:

огляд ротової порожнини та глотки;

загальний аналіз крові;

мікробіологічне дослідження виділень із зіва з визначенням чутливості виділених мікроорганізмів до антибіотиків (антибіотикограму);

мікробіологічну експрес-діагностику виділень із зіва на гострі респіраторні вірусні інфекції з визначенням чутливості до антибіотиків;

швидкий тест або мікробіологічне дослідження виділень із зіва на Streptococcus pyogenes з визначенням чутливості до антибіотика;

використовувати шкалу оцінки тонзило-фарингіту (Tonsillo-Pharyngitis Assessment — TPA), модифіковану шкалу оцінки Центора (Centor score) та МакАйзека (McIsaac score), шкалу інтенсивності болю в горлі (Sore Throat Pain Intensity Scale — STPIS), шкалу труднощів з ковтанням (Difficulty Swallowing Scale — DSS), шкалу набряку горла (Swollen Throat Scale — SwoTS).

За відсутності діагностичного підтвердження або в очікуванні результатів бакпосіву необхідно забезпечити пацієнтові симптоматичне усунення болю в горлі.

Для цього лікар може призначити:

Згідно з результатами дослідження, у пацієнтів з підтвердженою стрептококовою інфекцією горла антибіотики мають лише незначний вплив на зменшення вираженості симптомів запалення горла. Доведено ефективність застосування багаторазових доз флурбіпрофену в льодяниках по 8,75 мг для полегшення болю в горлі в осіб зі стрептококовою інфекцією за 24 год до застосування антибіотиків (Schachtel B. et al., 2021).

Коли ще можна застосовувати Стрепсілс® Інтенсив*?

Крім того, що Стрепсілс® Інтенсив* показаний при болю в горлі, викликаному вірусною, бактеріальною або грибковою інфекцією, його можна застосовувати при післяопераційному болю в горлі.

Післяопераційний біль у горлі є неприємним побічним ефектом загальної анестезії (інтубації трахеї). Хоча він здається тривіальною побічною дією, у разі захриплості голосу та дисфагії це може негативно позначитися на комфорті пацієнта та призвести до післяопераційних ускладнень. Незважаючи на те що після ендотрахеальної інтубації часто виникає післяопераційний біль у горлі, деякі хворі можуть також скаржитися на біль у горлі після введення ларингеальної маски (ЛМА).

Згідно з результатами дослідження, частота болю в горлі у пацієнтів після використання ЛМА коливається в межах 5,8–34% (Uztüre N. et al., 2014).

Рекомендовані втручання для зменшення вираженості післяопераційного болю в горлі включають запобігання фізичній травмі, викликаній введенням ЛМА, та використання різних місцевих або системних препаратів. Згідно з результатами дослідження, одним з передбачуваних рішень є застосування льодяників з флурбіпрофеном.

Індуковані ЛМА фаринголарингеальні ускладнення (післяопераційний біль у горлі, захриплість голосу, дисфагія) часто пов’язані з технікою введення, кількістю спроб введення, розміром ЛМА, тривалістю анестезії та хірургічною позицією. Згідно з результатами дослідження використання лубрикантів для полегшення введення та контролю тиску в манжеті не знижує частоту появи болю в горлі, а застосування льодяників з флурбіпрофеном зменшує прояви післяопераційного болю в горлі. Крім того, застосування Стрепсілс® Інтенсив* у передопераційний період знижує ймовірність раннього післяопераційного болю в горлі та дисфагії після введення ЛМА (Uztüre N. et al., 2014).

Гострий біль у горлі при ковтанні: що застосовувати?

Більшість пацієнтів з болем у горлі не завжди мають час звернутися до лікаря і бажають позбутися болю в найкоротші терміни. Лікарю під час клінічного огляду пацієнта іноді важко визначити етіологію запалення в горлі. Помилковий діагноз може призвести до неправильного призначення антибіотиків.

Оскільки пацієнти з болем у горлі бажають отримати зменшення вираженості місцевих симптомів негайно, то до отримання результатів аналізів та виявлення причини болю лікарю слід рекомендувати терапію, спрямовану на полегшення симптомів (призначення льодяників, оромукозного спрею).

Як позбутися болю в горлі при ковтанні?

При сильному болю в горлі, болю при ковтанні, набряку задньої стінки глотки рекомендовано застосовувати препарат Стрепсілс® Інтенсив*, до складу якого входить флурбіпрофен. Згідно з результатами дослідження, пацієнти, які приймали льодяники з флурбіпрофеном у перші 24 год після першого прояву симптомів, повідомляли про значно більше зменшення вираженості болю в горлі, утруднення ковтання та набряку горла порівняно з плацебо. Багаторазові дози льодяників флурбіпрофену забезпечують ефективне зниження інтенсивності болю в горлі, а також утрудненого ковтання та набряку горла (Schachtel B.P et al., 2016).

Флурбіпрофен, який входить до складу препарату, є похідним пропіонової кислоти, НПЗП із жарознижувальною та знеболювальною дією.

Подібно до інших НПЗП, протизапальний ефект флурбіпрофену проявляється за допомогою оборотного інгібування циклооксигенази (ЦОГ), ферменту, відповідального за перетворення арахідонової кислоти на простагландин G2 (PGG2) і PGG2 на простагландин H2 (PGH2) у шляху синтезу простагландинів. У результаті знижується концентрація простагландинів, які беруть участь у розвитку запалення, болю в горлі під час ковтання, набряку та лихоманки. Флурбіпрофен є неселективним інгібітором ЦОГ та інгібує активність як ЦОГ-1, так і ЦОГ-2. Це також один з найпотужніших НПЗП з погляду інгібувальної активності простагландинів.

Спосіб застосування препарату Стрепсілс® Інтенсив*

СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ БЕЗ ЦУКРУ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА, льодяники по 8,75 мг, та СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники по 8,75 мг, з флурбіпрофеном призначають дітям від 12 років і дорослим. Рекомендовано застосовувати по 1 льодянику і розсмоктувати до повного розчинення. Льодяники можна приймати кожні 3–6 год, якщо є необхідність. Не рекомендовано застосовувати більше 5 льодяників протягом 24 год. Після розсмоктування льодяника Стрепсілс® Інтенсив* не бажано пити воду і вживати їжу протягом як мінімум 30 хв.

СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, до складу якого входить флурбіпрофен, також призначають дорослим та дітям віком від 12 років. Дорослим та дітям віком від 15 років рекомендовано зрошувати горло, двічі натиснувши на розпилювач, 1–6 разів на добу. Дітям віком 12–15 років рекомендовано зрошувати горло, двічі натиснувши на розпилювач, 1–4 рази на добу (Інструкція для медичного застосування препарату СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, РП МОЗ UA/7696/01/01 від 11.10.2017 р. із змінами). Після застосування оромукозного спрею не бажано пити воду і вживати їжу протягом як мінімум 30 хв.

Переваги препарату Стрепсілс® Інтенсив*

Згідно з результатами дослідження, застосування льодяників або спрею оромукозного Стрепсілс® Інтенсив*, до складу якого входить флурбіпрофен, є ефективним при болю в горлі, з метою зменшення вираженості ускладнень при ковтанні, набряку глотки (Schachtel B. et al., 2021).

Зручні форми випуску препарату у формі льодяників або оромукозного спрею дозволяють пацієнту самостійно вибрати, що йому підходить найбільше. І, що дуже важливо, препарат Стрепсілс® Інтенсив* з аптеки відпускається без рецепта. Якщо біль у горлі під час ковтання зберігається більше 3–4 днів, слід звернутися до лікаря для додаткових обстежень та призначення лікування.

*Маються на увазі лікарські засоби СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ З МЕДОМ ТА ЛИМОНОМ, льодяники, РП МОЗ UA/7696/01/01 від 11.10.2017 р. із змінами; СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза, РП МОЗ UA/15692/01/01 від 10.09.2021 р. із змінами, та СТРЕПСІЛС® ІНТЕНСИВ БЕЗ ЦУКРУ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНА, льодяники по 8,75 мг, РП МОЗ UA/18831/01/01 від 31.08.2021 р. із змінами. Виробник Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Ноттінгем сайт, Тейн Роуд, Ноттінгем, NG90 2DB, Велика Британія.