У нещодавньому дослідженні показано зв’язок між коінфікуванням вірусами герпесу та вітряної віспи та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Дослідження було проведено на базі Університету Тафтса в Медфорді, штат Массачусетс (Tufts University in Medford, Massachusetts).

Вірус вітряної віспи (Varicella zoster virus) — це вірус, який викликає вітряну віспу і може обумовлювати розвиток оперізувального лишаю у дорослих, які перехворіли раніше на вітряну віспу.

Автор дослідження професор Девід Каплан пояснив, що понад 95% дорослих перенесли вітряну віспу. Після перенесеного захворювання вірус залишається в організмі довічно.

Співавтор доктор Рут Іцхакі (Ruth Itzhaki), запрошений професор Оксфордського університету (Oxford University) і почесний професор Манчестерського університету (Manchester University), підкреслив, що імуносупресія, а також фізіологічне ослаблення імунної системи в літньому віці — фактори ризику розвитку оперізувального лишаю. При цьому він пояснив, що у новому дослідженні показано зв’язок між інфікуванням вірусом вітряної віспи та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. У той же час на сьогодні механізми розвитку цього зв’язку залишаються неясними.

Вірус простого герпесу 1-го типу (ВПГ-1) також є поширеним вірусом, ним інфіковані 50–80% дорослих американців. Імовірно, під час розвитку оперізувального лишаю вірус вітряної віспи реактивує ВПГ-1. Також реактивацію ВПГ-1 з латентного стану можуть зумовлювати стреси, супутні захворювання, імуносупресія, ультрафіолетове випромінювання.

Р. Іцхакі зазначив, що раніше в дослідженнях було показано, що інфекційні захворювання загалом підвищують ризик розвитку хвороби Альцгеймера. На його думку, профілактика інфекційних хвороб сприяє зниженню ризику розвитку цієї патології. Р. Іцхакі наголосив, що хвороба Альцгеймера є багатофакторною, водночас ВПГ-1 — одна з причин її розвитку. Для вивчення взаємодії вірусу вітряної віспи та ВПГ-1 дослідники застосовували тривимірну модель тканини головного мозку, отриману зі стовбурових клітин. Було показано, що при інфікуванні тканини головного мозку ВПГ-1 не виникали характерні для хвороби Альцгеймера амілоїдні бляшки або відкладення тау-білка, функціональність нейронів залишилася незмінною. Однак при коінфікуванні мозкової тканини вірусом вітряної віспи та ВПГ-1 спостерігалося підвищене відкладення амілоїду та тау-білка, а також уповільнення проведення електричних сигналів від нейронів.

Дослідження опубліковано в журналі «The Journal of Alzheimer’s Disease».

Доктор Тарік Паскоал (Tharick Pascoal), доцент кафедри психіатрії та неврології Медичної школи Університету Піттсбурга (University of Pittsburgh School of Medicine), не брав участі в дослідженні, але, на його думку, це дослідження доповнює сукупність доказів того, що ВПГ-1 може призводити до розвитку нейрозапалення, яке пов’язане з підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. При цьому таке запалення підвищує ймовірність виникнення цієї патології незалежно від відкладення патологічного тау-білка та амілоїду. Т. Паскоал висловив припущення, що інші віруси, включаючи COVID-19, можуть підвищувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

При цьому автори дослідження зазначили, що коронавірусна інфекція COVID-19 може спричиняти реактивацію вірусу вітряної віспи та ВПГ-1.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com