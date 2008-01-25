Гліцин: питання та відповіді

Гліцин за хімічною будовою — це амінооцтова кислота. Він є замінною амінокислотою, що має властивості регулятора метаболізму в центральній нервовій системі (ЦНС). Гліцин — інгібіторний нейротрансмітер (нейромедіатор, що чинить гальмівну дію). Гліцин виявляє гліцинергічний та ГАМК-ергічний, α-адреноблокувальний ефекти. Він виявляє антиоксидантну активність, а також регулює роботу глутаматних рецепторів. Важливо, що гліцин виявляє антитоксичний ефект. Так, при одночасному застосуванні з протисудомними препаратами, антидепресантами, антипсихотичними засобами гліцин знижує їх токсичність. При прийомі зі снодійними, транквілізаторами та антипсихотичними лікарськими препаратами гліцин посилює їх седативну дію. Гліцин не викликає звикання навіть при тривалому застосуванні, нехарактерний і розвиток синдрому відміни при припиненні його прийому.

Вищеописані властивості гліцину пояснюють його терапевтичні ефекти.

Гліцин:

знижує психоемоційну напругу, агресивність, конфліктність;

сприяє покращенню адаптаційних процесів (у тому числі адаптації у соціумі);

сприяє покращенню настрою;

нормалізує сон та процес засинання;

підвищує розумову працездатність;

зменшує вираженість вегетосудинних розладів, у тому числі у перименопаузальний період;

зменшує вираженість загальномозкових симптомів травматичної етіології, а також при ішемічному інсульті;

зменшує вираженість токсичної дії етилового спирту.

У яких випадках застосовують гліцин?

Гліцин застосовується:

при зниженні продуктивності розумової праці;

для корекції психоемоційного напруження, реакцій на стрес. Враховуючи ці два показання до застосування, гліцин може бути показаний учням та студентам у період іспитів;

для корекції девіантних форм поведінки (скоєння вчинків, що суперечать соціальним нормам, наприклад, скоєння злочинів, наркоманія, алкоголізм) як у дорослих пацієнтів, так і в педіатричній практиці;

в комплексній терапії органічних (наслідки черепномозкової травми, перинатальні ураження ЦНС, наслідки перенесених нейроінфекцій, енцефалопатії різного генезу (дисциркуляторна, атеросклеротична, алкогольна та ін.)) та функціональних розладів нервової системи (неврози, тривожно-невротичний синдром) для зменшення вираженості емоційної лабільності, підвищеної збудливості, дратівливості, порушень сну, підвищення продуктивності розумової праці;

у комплексній терапії ішемічного інсульту та порушень мозкового кровообігу;

оскільки гліцин зменшує вираженість нейротоксичної дії етилового спирту, застосовують його і в терапії алкоголізму як допоміжний засіб.

У яких лікарських формах випускається гліцин?

Гліцин випускається у формі таблеток для сублінгвального застосування, що містять 100 мг діючої речовини.

Крім того, випускаються дієтичні добавки із вмістом гліцину 80; 110; 250; 300 мг, а також з різними комбінаціями гліцину та вітамінів.

Які протипоказання до прийому гліцину?

Гліцин протипоказаний:

пацієнтам з індивідуальною непереносимістю та алергічними реакціями в анамнезі на гліцин або допоміжні речовини, що містяться у таблетках;

пацієнтам з гіпотензією, оскільки препарат може зумовлювати більш виражене зниження артеріального тиску. При необхідності гліцин у пацієнтів з артеріальною гіпотензією застосовують у нижчих дозах, ніж зазвичай рекомендовані, а при зниженні артеріального тиску — прийом відміняють;

гліцин не застосовують для лікування дітей віком молодше 3 років.

Чи можна приймати гліцин дітям?

Гліцин застосовують для лікування дітей віком старше 3 років.

Як довго можна приймати гліцин?

Гліцин можна приймати курсами тривалістю 2–4 тиж.

Як часто можна приймати гліцин?

Курс прийому гліцину за рекомендацією лікаря можна повторювати 4–6 разів на рік.

Як приймати таблетки гліцину?

Таблетки гліцину необхідно покласти під язик (сублінгвально) або за щоку (трансбукальний прийом) і дочекатися її розчинення. Також можна подрібнити таблетку на порошок і прийняти сублінгвально або трансбукально.

Таблетки приймаються 2–3 рази на добу або за 20 хв до сну.

Чому таблетки гліцину не можна ковтати, а треба приймати під язик?

Гліцин необхідно розсмоктувати під язиком для підвищення його біодоступності порівняно з прийомом цієї речовини внутрішньо.

Як гліцин впливає на тиск?

Гліцин може сприяти зниженню артеріального тиску.

Щоб уникнути вираженої артеріальної гіпотензії, пацієнтам з артеріальною гіпотензією гліцин рекомендується застосовувати у нижчих дозах, а при значному зниженні артеріального тиску препарат відміняють.

Чи можна приймати гліцин просто так?

Гліцин відпускається без рецепта. У той же час не рекомендується застосовувати препарат без консультації лікаря, оскільки тільки лікар може встановити діагноз, визначити доцільність прийому гліцину в конкретному клінічному випадку, необхідність комбінації гліцину з іншими лікарськими засобами. Самолікування може призвести до погіршення стану хворого внаслідок затримки діагностики та відповідного лікування.

В яких дозах приймати гліцин?

Рекомендовані дози гліцину відрізняються залежно від діагнозу та тяжкості клінічного стану хворого. Гліцин показаний дітям віком старше 3 років і дорослим, рекомендована доза препарату не залежить від віку пацієнта.

При зниженні продуктивності розумової праці, когнітивних здібностей (пам’яті, уваги), затримці розумового розвитку, психоемоційній напрузі, девіантних формах поведінки гліцин рекомендується приймати по 1 таблетці 2–3 рази на добу, курсом 14–30 днів. Максимальна доза 300 мг/добу.

При функціональних (тривожно-невротичний синдром, нейроциркуляторна дистонія тощо) та органічних захворюваннях нервової системи (наслідки черепно-мозкової травми або нейроінфекції, енцефалопатія різного генезу (дисциркуляторна, атеросклеротична, алкогольна та ін.) рекомендується приймати по 1 таблетці 2–3 рази на добу протягом 7–14 днів, при необхідності — курс лікування повторити.

При порушеннях сну приймати по 1–½ таблетки за 20 хв до передбачуваного відходу до сну або безпосередньо перед сном.

При ішемічному інсульті головного мозку та гострих порушеннях мозкового кровообігу рекомендується приймати 1000 мг (10 таблеток) гліцину протягом 3–6 год від появи перших симптомів гострого порушення мозкового кровообігу. Протягом наступних 1–5 днів рекомендується приймати гліцин по 1000 мг/добу, з 6-го по 30-й день лікування — по 1–2 таблетки 3 рази на добу.

В якості допоміжного засобу при лікуванні алкоголізму гліцин призначають по 1–2 таблетки 2–3 рази на добу протягом 2–4 тиж. Повторні курси за наявності показань проводяться 4–6 разів на рік.

Які побічні реакції можливі при прийомі гліцину?

При прийомі гліцину в окремих випадках можливий розвиток алергічних реакцій, що проявляються висипом, свербежем, кропив’янкою, ринітом, кон’юнктивітом, першінням у горлі, загальною слабкістю. Також можливий розвиток диспептичних явищ, болю в епігастральній ділянці, діареї. У поодиноких випадках можливі головний біль, дратівливість, зниження концентрації уваги.

Крім того, у пацієнтів зі схильністю до артеріальної гіпотензії гліцин може сприяти додатковому зниженню артеріального тиску. Щоб уникнути вираженої артеріальної гіпотензії, у цієї категорії пацієнтів гліцин рекомендується застосовувати у нижчих дозах, а при значному зниженні артеріального тиску препарат відміняють.

Навіщо призначають гліцин при ішемічному інсульті?

При ішемічному інсульті в головному мозку розвивається нейротрансмітерний дисбаланс у бік збільшення вмісту збуджувальних нейротрансмітерів. Нейротрансмітери — це біологічно активні хімічні речовини, за допомогою яких передаються нервові імпульси між нейронами. Гліцин є активатором гальмівних нейромедіаторних систем і таким чином зменшує вираженість нейротрансмітерного дисбалансу. Збудження призводить до більших потреб клітин у кисні, якого в умовах ішемії недостатньо. Таким чином, гліцин, сприяючи переходу нейронів у стан «спокою», дозволяє їм вижити за умови нестачі кисню.

Крім того, гліцин знижує глутаматну ексайтотоксичність та сприяє нормалізації метаболічних процесів у центральній нервовій системі. Глутаматна ексайтотоксичність — це один із провідних механізмів, що ведуть до загибелі нейронів при ішемічному інсульті головного мозку. У дослідженнях показано, що гліцин пов’язує токсичні альдегіди та кетони, які утворюються в умовах ішемії клітин. Гліцин сприяє зменшенню вираженості оксидативного стресу. Тобто можна сказати, що гліцин нейтралізує різні речовини, що утворюються при ішемії та ушкоджують клітини головного мозку. Гліцин сприяє відновленню порушених внаслідок ішемії неврологічних функцій, зменшенню вираженості набряку у гострий період інсульту головного мозку.

Чи можна приймати гліцин у період іспитів?

Одне з показань до застосування гліцину — стресові ситуації, зменшення проявів психоемоційних реакцій на стрес. Так, гліцин може бути рекомендований школярам та студентам у період іспитів, оскільки він сприяє зменшенню вираженості емоційної лабільності, підвищеної збудливості, сприяє нормалізації сну. Важливо, що гліцин сприяє підвищенню продуктивності розумової праці.