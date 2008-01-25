Гліцин: основні характеристики, показання, протипоказання

Що таке гліцин і коли його потрібно приймати?

Гліцин — альфа-амінокислота, що міститься в організмі людини. Він синтезується з холіну, серину, гідроксипроліну та треоніну за допомогою ниркового та печінкового метаболізму. Ця амінокислота діє як попередник ключових метаболітів з низькою молекулярною масою (креатину, глутатіону, пуринів та порфіринів). Неклітинні структурні білки еластин та колаген також складаються з гліцину (Razak M.A. et al., 2022).

Прийом препарату гліцину ефективний при порушенні обміну речовин у пацієнтів із серцево-судинними хворобами, деякими запальними захворюваннями, ожирінням, новоутвореннями та цукровим діабетом. Гліцин також покращує якість сну та неврологічні функції (Razak M.A. et al., 2022).

Основні властивості гліцину

У центральній нервовій системі гліцин відіграє роль нейротрансмітера. Він має кілька захисних ефектів, включаючи протизапальний, імуномодулювальний та прямий цитопротекторний. Гліцин діє на запальні клітини, такі як макрофаги, пригнічуючи активацію факторів транскрипції та утворення вільних радикалів, а також запальних цитокінів (Zhong Zhiet et al., 2003). Він також сприяє кон’югації жовчних кислот, абсорбції та перетравленню жиророзчинних вітамінів та ліпідів.

Вплив гліцину на стан шкіри

Одним з компонентів білка шкіри колагену є гліцин. Разом з іншими амінокислотами (проліном і гідроксипроліном) та електролітами він сприятливо впливає на стан шкіри. З віком рівень природного колагену в організмі знижується, внаслідок чого шкіра втрачає пружність. Амінокислота гліцин допомагає зміцнювати основний матрикс шкіри (вона стає більш пружною), відновлювати та регенерувати її. Пероральний прийом гліцину зменшує вираженість зморшок і позитивно впливає на синтез дермального матриксу (підвищується вміст проколагену I типу та еластину) (Proksch E. et al., 2014).

Ефективність гліцину при остеоартриті

Здатність амінокислоти гліцину підтримувати синтез колагену сприяє правильному функціонуванню кісток та суглобів, допомагаючи протидіяти віковим дегенераціям. Крім того, прийом препарату гліцину сприяє регенерації хряща за рахунок посилення синтезу колагену, що може допомогти в лікуванні та профілактиці остеоартриту (de Paz-Lugo P. et al., 2018).

Ефективність гліцину при безсонні

Згідно з результатами дослідження, у людей з безсонням, які приймали препарат гліцину в дозі 3 г перед сном, за суб’єктивними оцінками, покращувалися якість та ефективність сну. Також він зменшує денну сонливість та покращує виконання різних завдань (Wataru Yamadera et al., 2016).

Застосування гліцину для зміцнення м’язів

Атрофія окремих м’язів виникає при іммобілізації гіпсової пов’язки або денервації (у хворих з травмами спинного мозку). Атрофія м’язів відбувається систематично в осіб похилого віку (саркопенія) як фізіологічна реакція на голодування чи недоїдання. Також атрофія м’язів можлива при хронічному обструктивному захворюванні легень, онкологічній кахексії, цукровому діабеті, нирковій недостатності, серцевій недостатності, синдромі Кушинга, сепсисі, опіках та травмах (Shenhav Cohen et al., 2015). Згідно з результатами дослідження, амінокислота гліцин знижує експресію генів, пов’язаних із розпадом м’язового білка при раковій кахексії (Daniel J Ham et al., 2016).

Ефективність гліцину при серцево-судинних захворюваннях

Амінокислота гліцин має протизапальну та антиоксидантну дію. Вона захищає від оксидативного стресу при деяких патологічних станах і необхідна для біосинтезу структурних білків, таких як еластин. Порушення біосинтезу структурних білків призводить до порушення утворення еластину в аорті. Це пов’язано зі зміною еластичних властивостей аорти, що може спричинити розвиток артеріальної гіпертензії (El Hafidi M. et al., 2006). Прийом препарату гліцину знижує ризик виникнення гострого інфаркту міокарда у пацієнтів, у яких діагностовано стенокардію (Yunpeng Ding et al., 2016).

Ефективність гліцину при алкогольній інтоксикації

Препарат гліцину є ефективним для захисту печінки від впливу алкоголю, оскільки зменшує вплив продуктів його метаболізму (ацетальдегід). Гліцин захищає від опосередкованого вільними радикалами оксидативного стресу мембрани еритроцитів плазми та гепатоцитів при алкогольному ураженні печінки (Senthilkumar R. et al., 2004).

Згідно з результатами дослідження in vivo, амінокислота гліцин пригнічує проліферацію ендотеліальних клітин та ангіогенез, що дозволяє запобігти розвитку гепатиту та злоякісних новоутворень печінки (Razak M.A. et al., 2022).

Ефективність гліцину при ішемічному інсульті

Згідно з результатами дослідження, у пацієнтів з гострим ішемічним інсультом (менше 6 год) після приймання гліцину (1–2 г на добу) спостерігається позитивна динаміка клінічного результату. На 3-ту добу після прийому препарату гліцину нормалізуються титри аутоантитіл до NMDA-зв’язувальних білків (специфічні білки, що виробляються імунною системою до NMDA-рецепторів нейроцитів, високий титр цих антитіл може призвести до розвитку аутоімунного енцефаліту) в плазмі крові. Також знижуються рівні глутамату та аспартату, підвищується концентрація гамма-аміномасляної кислоти, знижується рівень реактивних речовин тіобарбітурової кислоти в спинномозковій рідині (Gusev E.I. et al., 2000).

Ефективність гліцину в трансплантології

Зберігання донорських органів для трансплантації в гіпотермічних умовах призводить до їх ішемічного реперфузійного пошкодження, яке є основною причиною відторгнення трансплантату. Гліцин зменшує ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та покращує виживання трансплантату. Також він запобігає апоптозу первинно культивованих синусоїдальних ендотеліальних клітин в умовах депривації судинного ендотеліального фактора росту (Zhang Y. et al., 2000).

Показання до приймання гліцину

Гліцин застосовують:

для підвищення розумової працездатності;

для зниження стресу, психоемоційного напруження;

при скоєнні вчинків, що суперечать нормам поведінки в соціумі;

при захворюваннях нервової системи функціонального чи органічного генезу;

при емоційній нестабільності;

при безсонні;

при порушенні мозкового кровообігу за ішемічним типом (Компендіум).

Правильне застосування препаратів гліцину: добова норма

Згідно з результатами дослідження, ендогенний синтез гліцину становить близько 3 г на добу, тоді як звичайне споживання з їжею — близько 2,5 г на день (Meléndez-Hevia E. et al., 2009). Кількість гліцину, що виробляється в організмі, є недостатньою для задоволення загальних потреб, і цей дисбаланс зберігається навіть при вживанні амінокислоти гліцину, що міститься в продуктах харчування (бобових, рибі, молоці, кефірі, йогурті, вершках, сирі, олії, м’ясі, буряку, моркві, баклажанах, грибах, цільнозернових продуктах, горіхах). Тому за призначенням лікаря заповнити дефіцит можна за допомогою прийому гліцину.

Гліцин випускають у формі сублінгвальних таблеток по 50 і 100 мг або таблеток кишково-розчинних (Державний реєстр лікарських засобів України).

Як приймати гліцин? Показання до прийому, дозування:

при захворюваннях нервової системи функціонального чи органічного характеру — по 100 мг гліцину 2–3 рази на добу;

при безсонні — по 50–100 мг за 20 хв до сну;

при інсульті (ішемічному) — по 1000 мг протягом перших 3–6 год після розвитку порушення кровообігу головного мозку. У перші 5 днів — по 1 г на добу, у наступні дні протягом місяця — по 100–200 мг 3 рази на добу;

при алкоголізмі — по 100 мг 2–3 рази на добу;

максимальна добова доза гліцину становить 300 мг (Компендіум).

Призначення препарату гліцину під час вагітності та в період годування грудьми не досліджували.

Протипоказання до прийому гліцину

Гліцин протипоказаний при підвищеній сенсибілізації до препарату та його компонентів, при артеріальному систолічному тиску нижче 90 мм.рт.ст. та дітям віком до 3 років (Компендіум).

Побічні ефекти

У деяких пацієнтів можливі такі побічні ефекти: риніт, кон’юнктивіт, кропив’янка, дискомфорт у горлі, загальна слабкість (Компендіум).

Позитивний вплив гліцину на організм

За допомогою амінокислоти гліцину в центральній нервовій системі здійснюється передача електричного імпульсу з нервової клітини через синаптичний простір. Гліцин виконує безліч функцій, таких як антиоксидантна, протизапальна, кріозахисна та імуномодулювальна, у периферичних та нервових тканинах. Пероральний прийом препаратів гліцину ефективний при метаболічних порушеннях у людей із захворюваннями серця, запаленнями, раком, цукровим діабетом, а також ожирінням.