Дослідження щастя: що робити, щоб жінки почувалися щасливішими?
У нещодавньому дослідженні рівня щастя показано, що жінки почуваються менш щасливими, ніж чоловіки. Чому так відбувається?
У дослідженнях жіночого щастя встановлено, що, незважаючи на те, що у жінок більше свободи та можливостей працевлаштування, ніж будь-коли раніше, у них відзначають більш високий рівень тривоги та більше порушень психоемоційної сфери, таких як депресія, гнів, самотність та порушення сну. Подібні результати виявлено у багатьох країнах та різних вікових групах.
Так, у нещодавньому опитуванні, проведеному Американською психологічною асоціацією (American Psychological Association), встановлено, що більшість жінок у США незадоволені ставленням суспільства до них. Багато жінок на сьогодні є основними опікунами дітей та родичів літнього віку. Більшість жінок, окрім оплачуваних обов’язків на робочому місці, виконують значну кількість побутових робіт та займаються управлінням будинком та сімейними справами.
Важливо й те, що, як свідчать дослідження, на робочому місці 3 з 5 жінок зазнавали знущань, сексуальних домагань чи словесних образ.
Гендерний розрив у добробуті збільшився в період пандемії COVID-19, що було пов’язано зі збільшенням кількості домашніх обов’язків. У той самий час у дослідженні відзначені непрямі ознаки вищої емоційної стійкості жінок порівняно з чоловіками. Одним із факторів, що можуть сприяти вищій емоційній стійкості жінок, є соціальні зв’язки.
В одному дослідженні 2019 р. вчені виявили, що жінки схильні встановлювати позитивні відносини з оточуючими, а також виявляють більш високі здібності до особистісного зростання. Також жінки краще, ніж чоловіки, отримують підтримку від оточуючих, раніше звертаються за допомогою і тому з більшою ймовірністю швидше долають проблеми, крім того, жінки надають більшого значення соціальним зв’язкам, ніж чоловіки. У дослідженнях показано, що жіноча дружба полягає в емоційній близькості, тоді як чоловіча — на спільних заняттях. За оцінками дослідників, ці якості, властиві жінкам, потенційно створюють буфер для психічного здоров’я жінок.
У дослідженні також встановлено, що у жінок є більше цілей у житті. За оцінками дослідників, наявність мети у житті пов’язана з кращими показниками здоров’я та більшою тривалістю життя.
Виявлено, що жінки схильні займатися більш альтруїстичними починаннями, включаючи підтримку інших, благодійність та волонтерську діяльність. Ці заняття дають їм відчуття сенсу та мети у житті. Однак дослідники також зазначають, що це, ймовірно, пов’язано з культурними нормами, згідно з якими жінок заохочують ставити потреби інших вище за власні.
З огляду на все це жінкам необхідно приділяти час собі, щоб захистити свій добробут.
- Що рекомендують експерти для того, щоб жінки почували себе щасливішими?
- Спробуйте психотерапію. Наявність місця, призначеного лише для вас, де ви можете поговорити про те, що ви відчуваєте, та висловити свої емоції, важлива для вашого психологічного благополуччя. Арт-терапія особливо корисна для жінок. Також рекомендуються групова терапія, участь у групах підтримки. Це дозволяє жінкам відкрито говорити з іншими жінками, що може зменшити почуття стигми і сорому.
- Проводити час на природі може бути дуже приємним. Нещодавнє дослідження показало, що проводити час на природі особливо корисно для жінок, які перенесли травму чи хворобу. Обов’язково виділіть час у своїх щоденних або щотижневих планах для прогулянки пляжем, пробіжки лісом або читання книги в парку.
- Рухайтеся. У дослідженнях показано, що регулярна фізична активність підвищує самоприйняття та сприяє особистісному росту жінок. Аеробні вправи особливо корисні для когнітивного здоров’я жінок похилого віку. Вправи з високим навантаженням, такі як стрибки та біг, покращують здоров’я кісток у жінок середнього віку, а регулярні помірні фізичні навантаження, такі як ходьба, сприяють зменшенню вираженості симптомів менопаузи.
- Зменшіть вживання алкоголю. Жінки стикаються з гендерноспецифічними ризиками, пов’язаними зі вживанням алкоголю, включаючи більш високий ризик стати жертвою насильства та розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та рак молочної залози. У дослідженнях зазначено, що відмова від алкоголю може значно покращити здоров’я та сприяти відчуттю щастя у жінок.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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