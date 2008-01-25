Дослідження щастя: що робити, щоб жінки почувалися щасливішими?

У нещодавньому дослідженні рівня щастя показано, що жінки почуваються менш щасливими, ніж чоловіки. Чому так відбувається?

У дослідженнях жіночого щастя встановлено, що, незважаючи на те, що у жінок більше свободи та можливостей працевлаштування, ніж будь-коли раніше, у них відзначають більш високий рівень тривоги та більше порушень психоемоційної сфери, таких як депресія, гнів, самотність та порушення сну. Подібні результати виявлено у багатьох країнах та різних вікових групах.

Так, у нещодавньому опитуванні, проведеному Американською психологічною асоціацією (American Psychological Association), встановлено, що більшість жінок у США незадоволені ставленням суспільства до них. Багато жінок на сьогодні є основними опікунами дітей та родичів літнього віку. Більшість жінок, окрім оплачуваних обов’язків на робочому місці, виконують значну кількість побутових робіт та займаються управлінням будинком та сімейними справами.

Важливо й те, що, як свідчать дослідження, на робочому місці 3 з 5 жінок зазнавали знущань, сексуальних домагань чи словесних образ.

Гендерний розрив у добробуті збільшився в період пандемії COVID-19, що було пов’язано зі збільшенням кількості домашніх обов’язків. У той самий час у дослідженні відзначені непрямі ознаки вищої емоційної стійкості жінок порівняно з чоловіками. Одним із факторів, що можуть сприяти вищій емоційній стійкості жінок, є соціальні зв’язки.

В одному дослідженні 2019 р. вчені виявили, що жінки схильні встановлювати позитивні відносини з оточуючими, а також виявляють більш високі здібності до особистісного зростання. Також жінки краще, ніж чоловіки, отримують підтримку від оточуючих, раніше звертаються за допомогою і тому з більшою ймовірністю швидше долають проблеми, крім того, жінки надають більшого значення соціальним зв’язкам, ніж чоловіки. У дослідженнях показано, що жіноча дружба полягає в емоційній близькості, тоді як чоловіча — на спільних заняттях. За оцінками дослідників, ці якості, властиві жінкам, потенційно створюють буфер для психічного здоров’я жінок.

У дослідженні також встановлено, що у жінок є більше цілей у житті. За оцінками дослідників, наявність мети у житті пов’язана з кращими показниками здоров’я та більшою тривалістю життя.

Виявлено, що жінки схильні займатися більш альтруїстичними починаннями, включаючи підтримку інших, благодійність та волонтерську діяльність. Ці заняття дають їм відчуття сенсу та мети у житті. Однак дослідники також зазначають, що це, ймовірно, пов’язано з культурними нормами, згідно з якими жінок заохочують ставити потреби інших вище за власні.

З огляду на все це жінкам необхідно приділяти час собі, щоб захистити свій добробут.

Що рекомендують експерти для того, щоб жінки почували себе щасливішими?

Спробуйте психотерапію. Наявність місця, призначеного лише для вас, де ви можете поговорити про те, що ви відчуваєте, та висловити свої емоції, важлива для вашого психологічного благополуччя. Арт-терапія особливо корисна для жінок. Також рекомендуються групова терапія, участь у групах підтримки. Це дозволяє жінкам відкрито говорити з іншими жінками, що може зменшити почуття стигми і сорому.

Проводити час на природі може бути дуже приємним. Нещодавнє дослідження показало, що проводити час на природі особливо корисно для жінок, які перенесли травму чи хворобу. Обов’язково виділіть час у своїх щоденних або щотижневих планах для прогулянки пляжем, пробіжки лісом або читання книги в парку.

Рухайтеся. У дослідженнях показано, що регулярна фізична активність підвищує самоприйняття та сприяє особистісному росту жінок. Аеробні вправи особливо корисні для когнітивного здоров’я жінок похилого віку. Вправи з високим навантаженням, такі як стрибки та біг, покращують здоров’я кісток у жінок середнього віку, а регулярні помірні фізичні навантаження, такі як ходьба, сприяють зменшенню вираженості симптомів менопаузи.

Зменшіть вживання алкоголю. Жінки стикаються з гендерноспецифічними ризиками, пов’язаними зі вживанням алкоголю, включаючи більш високий ризик стати жертвою насильства та розвитку різних захворювань, включаючи серцево-судинні захворювання та рак молочної залози. У дослідженнях зазначено, що відмова від алкоголю може значно покращити здоров’я та сприяти відчуттю щастя у жінок.

За матеріалами www.medicalxpress.com