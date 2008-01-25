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Новини медицини та фармаціїДитина + спорт = здоров'я та благополуччя?

Дитина + спорт = здоров'я та благополуччя?

Опубліковано  19.02.2024

Американська академія педіатрії (American Academy of Pediatrics — AAP) закликає всіх батьків та сім’ї дотримуватися здорового глузду, коли справа стосується спортивних тренувань.

У наші дні дедалі рідше можна побачити дітей на вулиці, які грають в активні та спортивні ігри. Відкриті, вільні ігри на сьогодні менш популярні, оскільки маленькі діти обирають тільки 1 вид спорту чи заняття та тренуються цілий рік.

Організований спорт може бути корисним для дітей. Спорт сприяє розвитку фізичних навичок, регулярної фізичної активності, які зумовлюють здорове зростання та благополуччя дітей. Заняття спортом також можуть допомогти їм завести друзів, навчитися бути частиною команди та грати чесно, підвищити самооцінку та весело провести час.

Водночас у дослідженнях виявлено, що близько 70% дітей у США кидають заняття своїм улюбленим видом спорту в період до 13 років.

Це є ознакою того, що у багатьох осіб молодого віку розвивається вигоряння. У дітей та підлітків воно призводить до відмови від занять, які вони колись любили. Вигоряння також заважає формуванню звички, що зароджується, до фізичної активності. Надалі це зумовлює втрату усвідомлення переваг регулярної фізичної активності для фізичного та психічного здоров’я протягом усього життя.

Вигоряння відбувається, коли діти більше не відчувають насолодження і задоволення під час гри або занять спортом.

Це може статися з багатьох причин, але цілеспрямована безперервна зосередженість тільки на одному виді діяльності, коли діти маленькі, — чи то бейсбол, плавання, футбол, танці, гімнастика, хокей, лакрос чи будь-який інший вид — може призвести до того, що діти втратять інтерес та ентузіазм.

Вигоряння також відбувається, коли молоді спортсмени мотивовані ззовні та працюють над досягненням цілей чи мрій, які ставлять перед ними інші, а не над власними цілями, що вони розвивають самі.

Перетренованість та вигоряння можуть призвести до того, що молодий спортсмен відчує фізичне чи моральне виснаження. Молоді спортсмени можуть вважати, що перемоги у спорті — це єдине, чого від них хочуть тренери, батьки та сім’ї. Діти можуть навіть вирішити, що цей вид спорту — їхній єдиний шанс на успіх у житті.

Експерти закликають сім’ї позитивно ставитися до спорту, орієнтованого на розвагу, командну роботу та регулярні фізичні вправи. Так, спорт може стати частиною збалансованого способу життя, який дозволить дітям залишатися активними та здоровими до дорослого віку.

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  19.02.2024

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