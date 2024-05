Чому збільшується кількість гіпертонічних кризів?

За даними дослідників із Седарс-Сінайського медичного центру (Cedars-Sinai Medical Center), у період 2002–2014 рр. кількість людей, госпіталізованих із гіпертонічним кризом, зросла більш ніж у 2 рази. Гіпертонічний криз пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку гострого коронарного синдрому, інсульту та інших серцево-судинних подій.

У той же час результати деяких досліджень демонстрували загальне поліпшення контролю артеріального тиску (досягнення так званих цільових показників) у хворих з артеріальною гіпертензією в США.

Результати дослідження опубліковані в «Journal of the American Heart Association».

Джозеф Е. Ебінгер (Joseph E. Ebinger), доктор медичних наук, клінічний кардіолог, директор з клінічної аналітики в Інституті серця Смідта (Smidt Heart Institute) та перший автор дослідження, розповів, що впродовж останніх років більша кількість пацієнтів досягла цільових значень артеріального тиску. Однак при цьому кількість госпіталізацій хворих з гіпертонічними кризами не зменшилася.

Дж. Е. Ебінгер вважає, що можуть бути різні пояснення цього феномену. Можливо, значна кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією не може дозволити собі регулярно купувати антигіпертензивні лікарські засоби. Також, можливо, що розвиток частини гіпертонічних кризів пояснюється порушенням режиму прийому або недотриманням рекомендованих доз антигіпертензивних препаратів. Важливу роль, ймовірно, відіграють і соціально-економічні фактори, що включають обмежений доступ до медичного обслуговування, фінансову незахищеність, стреси, пов’язані з роботою або сімейним життям, недотримання дієти з низьким вмістом кухонної солі, куріння та інші шкідливі звички, малорухливий спосіб життя. Дж. Е. Ебінгер підкреслив, що необхідні подальші дослідження для визначення факторів ризику розвитку гіпертонічного кризу та методів попередження їх розвитку.

У дослідженні було проаналізовано дані загальнодоступної бази даних National Inpatient Sample, що включали інформацію про всі випадки госпіталізацій у США. Дослідники встановили, що за період 2002–2014 рр. загальна кількість госпіталізацій пацієнтів з гіпертонічними кризами збільшилася більш ніж у 2 рази. Було проведено аналіз розподілу госпіталізацій залежно від статі. Відзначено, що госпіталізації пацієнтів з гіпертонічними кризами у 2002 р. становили 0,17% від усіх госпіталізацій чоловіків, а у 2014 р. — 0,39%. Госпіталізації жінок з гіпертонічними кризами у 2002 р. становили 0,16% від усіх госпіталізацій жінок, а у 2014 р. — 0,34%. Однак ризик летального наслідку в результаті гіпертонічного кризу в цілому дещо знизився за період часу, що вивчається. У результаті дослідження зафіксовано, що ризик летального наслідку був однаковим як для жінок, так і для чоловіків, хоча у жінок було діагностовано меншу кількість супутніх захворювань. Дослідники оцінюють це як підвищений ризик смерті внаслідок гіпертонічного кризу у жінок в порівнянні з чоловіками за наявності порівнюваних факторів ризику.

Сьюзен Ченг (Susan Cheng), доктор медичних наук, директор Інституту досліджень здорового старіння (Institute for Research on Healthy Aging) у відділенні кардіології Інституту серця Смідта та старший автор дослідження, вважає, що важливо визначити, чи існують біологічні механізми, специфічні для статі, які пояснюють більш високий ризик летального наслідку, пов’язаного з гіпертонічним кризом для жінок. Вона пояснила, що, розуміючи ці біологічні механізми, потенційно можна було б попередити значну кількість летальних випадків серед жінок. Доктор С. Ченг також є завідувачем кафедри Ерікі Дж. Глейзер у сфері жіночого серцево-судинного здоров’я та популяційних наук (Erika J. Glazer Chair in Women’s Cardiovascular Health and Population Science) і професором кардіології.

