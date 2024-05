Чому важливим є моніторинг артеріального тиску в домашніх умовах?

Артеріальна гіпертензія діагностується при підвищенні рівня систолічного артеріального тиску (АТ) вище 130 мм рт. ст. або діастолічного АТ вище 80 мм рт. ст. Артеріальна гіпертензія призводить до розвитку серцево-судинних захворювань та інсульту й суттєвих витрат на охорону здоров’я. Традиційний лікарняний моніторинг АТ має низку недоліків: пацієнти можуть відвідувати клініки недостатньо часто, щоб своєчасно виявити захворювання. Крім того, точність лікарняного вимірювання може бути знижена, наприклад, через наявність у пацієнта «гіпертензії білого халата». Моніторинг АТ у домашніх умовах надає більш повні та точні дані порівняно зі спорадичними вимірами, отриманими під час візитів до клініки. У недавньому дослідженні показано, що розширення моніторингу АТ у домашніх умовах серед дорослих з артеріальною гіпертензією в США може суттєво знизити тягар серцево-судинних захворювань та скоротити витрати на охорону здоров’я у довгостроковій перспективі.

Результати дослідження опубліковані в журналі «American Journal of Preventive Medicine».

Співголовний дослідник — Ян Лі (Yan Li), доктор філософії, професор Школи громадської охорони здоров’я Школи медицини Шанхайського університету Цзяо Тонг (School of Public Health, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine), Китай, зазначив, що це перше дослідження, в якому оцінюється потенційний вплив на здоров’я та економіку охорони здоров’я запровадження моніторингу АТ у домашніх умовах.

Дослідники виявили, що домашній моніторинг сприяє ранньому виявленню артеріальної гіпертензії, своєчасному початку лікування та профілактиці ускладнень.

Аналізуючи дані Системи спостереження за поведінковими факторами ризику (Behavioral Risk Factor Surveillance System — BRFSS) 2019 р., дослідники прогнозують, що впровадження моніторингу АТ у домашніх умовах порівняно з офісним вимірюванням рівня АТ потенційно може призвести до зменшення кількості випадків інфаркту міокарда на 9% та випадків інсульту на 3,8% за 20 років.

Впровадження домашнього моніторингу АТ у сільській місцевості може призвести до потенційного скорочення кількості випадків інфаркту міокарда на 21 278/1 млн осіб порівняно з 11 012 випадками інфаркту міокарда на 1 млн осіб у міських районах. Це пов’язано з тим, що артеріальна гіпертензія, зокрема неконтрольована, частіше відзначається у жителів сільської місцевості. Крім того, найчастіше у жителів сільської місцевості гірший доступ до медичної допомоги порівняно з жителями міст.

Оцінюючи параметри витрат на охорону здоров’я на основі фактичних даних про платежі за послуги охорони здоров’я з Панелі медичних витрат (Medical Expenditure Panel Survey — MEPS), дослідники прогнозують щорічну економію коштів на витрати на охорону здоров’я в середньому на 4,4% на особу протягом 20 років у цій групі населення.

Співголовний дослідник Донглан Чжан (Donglan Zhang), доктор філософії, доцент Центру досліджень здоров’я населення та служб охорони здоров’я Медичної школи Лонг-Айленда Нью-Йоркського університету (Center for Population Health and Health Services Research, New York University Long Island School of Medicine), США , наголосив, що артеріальна гіпертензія діагностується у 47% дорослого населення США. За його оцінками, враховуючи частоту виявлення підвищеного АТ у населення, дуже важливо широко впроваджувати його домашній моніторинг.

Моніторинг АТ у домашніх умовах дозволяє пацієнтам відігравати більш активну роль у контролі свого стану здоров’я та лікуванні хронічних захворювань.

За матеріалами www.medicalxpress.com