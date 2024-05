Чим відрізняються симптоми ГРЗ та алергічного риніту?

Чхання, кашель та закладеність носа: гостре респіраторне захворювання (ГРЗ) та алергічний риніт можуть мати схожі симптоми. Як же визначити, у чому різниця між проявами ГРЗ та алергічного риніту?

За даними експертів клініки Майо (Mayo clinic) та мережі провайдерів медичних послуг Атлантичної системи охорони здоров’я (Atlantic Health System), симптоми ГРЗ включають:

нежить;

закладеність носа, набряк;

кашель;

біль, першіння у горлі;

чхання;

головний біль;

втому/загальну слабкість;

ломоту, біль у м’язах та суглобах.

До симптомів алергії належать:

нежить;

набряк чи закладеність носа;

чхання;

свербіж (повік, очей, носа);

сльозотеча;

постназальний затік;

головний біль;

втома/загальна слабкість.

Лікар остеопатії з Atlantic Health System Габріель Семюелс (Gabrielle Samuels) зазначила, що і алергічний риніт, і ГРЗ призводять до розвитку запальних реакцій у носових ходах та верхніх дихальних шляхах. При цьому запалення в цих ділянках може викликати схожі симптоми, хоча причини можуть бути різними. Однак є деякі симптоми, які є унікальними для кожного стану. При алергії характерні сльозливість, свербіж очей і першіння в горлі. Як правило, свербіж може бути ознакою алергії, пояснила Г. Семюелс.

Доктор Луї Папа (Louis Papa), професор клінічної медицини Рочестерського університету (University of Rochester) у Нью-Йорку, підкреслив, що найчастіше складно провести диференційну діагностику ГРЗ та алергічного риніту. За його словами, коронавірусна інфекція COVID-19 ще більше ускладнила диференціацію алергії та ГРЗ.

Л. Папа зазначив, що якщо у вас раптово розвинулися нежить, кашель і біль у горлі, за якими слідує загальне нездужання, у вас, ймовірно, ГРЗ. При цьому інтенсивність симптомів знижується та пацієнт одужує протягом 7–10 днів. У той же час, якщо симптоми зберігаються або їх інтенсивність зростає після закінчення цього періоду, слід проконсультуватися з лікарем, щоб виключити інші захворювання, у тому числі алергічні. Такі симптоми, як чхання, свербіж в очах і нежить або свербіж у носі, які то з’являються, то зникають, характерні для алергічних захворювань.

Експерти Американського коледжу алергії, астми та імунології (The American College of Allergy, Asthma and Immunology) виділяють такі основні етіологічні фактори алергії:

пилок;

пліснява;

пилові кліщі;

лупа домашніх тварин;

деякі продукти харчування.

На відміну від ГРЗ, алергія незаразна та симптоми можуть зберігатися протягом тижнів або навіть місяців. Якщо ви виявили у себе ознаки алергічного захворювання, слід звернутися до алерголога для встановлення діагнозу та призначення лікування.

Важливо, що хоча симптоми ГРЗ та алергічного риніту можуть збігатися, методи лікування можуть відрізнятися. Лікування застуди зазвичай симптоматичне. Для зменшення вираженості грипоподібного синдрому та лихоманки застосовують парацетамол, ібупрофен та ацетилсаліцилову кислоту. Назальні спреї та протинабрякові засоби застосовуються для зменшення вираженості закладеності носа та відчуття тиску в приносових пазухах. Також призначаються протикашльові засоби. Пацієнтам рекомендуються вживання великої кількості рідини та відпочинок. Антибіотики є неефективними при лікуванні ГРЗ, оскільки вони діють тільки на бактеріальні інфекції, а не на віруси.

Експерти клініки Клівленда (Cleveland Clinic) підкреслюють, що першим кроком у лікуванні алергічного риніту та інших алергічних захворювань є виявлення та максимально можливе обмеження контактів із тригерними алергенами. Також застосовуються антигістамінні препарати, у тому числі топічні (місцеві) у формі назальних спреїв та очних крапель. При тяжкому перебігу алергічних захворювань застосовуються глюкокортикостероїди. Також може бути рекомендована алергенспецифічна імунотерапія для зниження чутливості організму до певних алергенів з часом.

За матеріалами www.medicalxpress.com