Чим небезпечний укус кліща?

Маленький кліщ розміром зі шпилькову голівку — чим він небезпечний? Деякі види кліщів переносять бактерії, що викликають хворобу Лайма. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention), щорічно в США близько 30 тис. осіб заражається хворобою Лайма при укусі кліщів.

Симптомами розвитку хвороби Лайма є:

характерний кільцеподібний висип;

лихоманка;

озноб;

головний біль;

втома;

біль у м’язах та суглобах;

збільшення лімфатичних вузлів;

ураження серцевого м’яза;

ураження нервової системи.

Кардит Лайма — рідкісне, але серйозне ускладнення, що виникає у близько 1% пацієнтів із хворобою Лайма. При цьому розвивається запальний процес у серці. При кардиті порушується передача електричних імпульсів по системі серця, що веде до розвитку аритмій і блокад серця. Пацієнти відзначають такі симптоми, як нерегулярне серцебиття, біль у грудях. Доктор Річард Шен (Richard Shen), фахівець із інфекційних захворювань системи охорони здоров’я Southcoast Health у південному Массачусетсі, США, зазначив, що найчастіше ураження серця може бути безсимптомним. У той же час при кардиті підвищений ризик летального наслідку. Це захворювання потрібно лікувати.

Також у пацієнтів з кардитом Лайма можуть спостерігатися такі атипові симптоми, як запаморочення, непритомність, задишка, прискорене серцебиття.

Р. Шен повідомив, що діагностика захворювання включає специфічний аналіз крові та електрокардіографію.

Лікування зазвичай включає антибіотикотерапію (курс тривалістю 3 тиж). У ряді випадків проводиться встановлення тимчасового кардіостимулятора.

Доктор Кевін Шах (Kevin Shah), директор відділення інтенсивної терапії серцево-судинних захворювань в Університеті Юти (University of Utah) в Солт-Лейк-Сіті, зазначив, що методи лікування залежать від тяжкості симптомів. К. Шах розповів, що пацієнти з порушеннями ритму часто можуть не знати, що причина розвитку у них аритмії — хвороба Лайма. Він запропонував проводити пацієнтам аналізи для виявлення хвороби Лайма перед хірургічною установкою кардіостимулятора, особливо особам молодого віку. К. Шах наголосив, що у деяких пацієнтів антибіотикотерапія сприятиме розрішенню аритмії.

За словами Р. Шена, найкраща профілактика кардиту Лайма — не допустити укусу кліща.

Ризик розвитку хвороби Лайма підвищений в осіб, які працюють на відкритому повітрі: ландшафтних дизайнерів, фермерів, працівників догляду за територією та працівників лісової галузі.

Собаки також сприйнятливі до укусів кліщів і можуть занести їх у будинок. Їх слід перевіряти на наявність кліщів після перебування на відкритому повітрі, особливо навколо хвоста, у вухах та навколо них, під нашийником, між лапами та між пальцями. Ветеринар може порекомендувати найкращі засоби для захисту від кліщів для собак та інших домашніх тварин, які проводять час на свіжому повітрі.

Що рекомендують для профілактики укусів кліщів експерти?

Американське товариство інфекціоністів (Infectious Disease Society of America), Американська академія неврології (American Academy of Neurology) та Американський коледж ревматології (American College of Rheumatology) рекомендують застосовувати репеленти від комах з такими інгредієнтами, як ДЕТА (диетилтолуамід), перметрин або олія лимонного евкаліпту.

Якщо кліщ прикріпився до шкіри, його слід якнайшвидше видалити чистим пінцетом з тонкими кінчиками. Не рекомендується намагатися спалити кліща, застосовувати нафтопродукти та інші хімічні речовини для видалення кліщів.

Р. Шен зазначив, що збудник хвороби Лайма передається при укусі кліща не відразу, а через 1–2 доби від моменту прикріплення кліща.

Р. Шен рекомендує проводити огляд шкіри для виявлення кліщів відразу після повернення додому. При виявленні кліща, що прикріпився, його слід видаляти негайно.

За матеріалами www.medicalxpress.com