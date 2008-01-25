Мільйони людей щодня п’ють каву, газовані напої та/або чай. Напої, що містять кофеїн, є стимуляторами, які найчастіше споживають у світі. Енергетичні напої з високим вмістом кофеїну також вважаються надзвичайно популярним тонізуючим засобом протягом більш ніж двох десятиліть, особливо серед молодих людей та підлітків.

Професор акушерства та гінекології, завідувач відділенням матері та плоду Південно-Західного медичного центру Техаського університету (University of Texas Southwestern Medical Center), США, Девід Б. Нельсон (David B. Nelson) зазначив, що вагітним слід дотримуватися обережності щодо енергетичних напоїв і споживання кофеїну в цілому.

Д.Б. Нельсон підкреслив, що енергетичні напої містять різну кількість кофеїну, тому слід перевіряти етикетки харчових продуктів, щоб зрозуміти, скільки кофеїну та інших інгредієнтів вони містять.

Національні посібники рекомендують помірне споживання кофеїну менше 200 мг на добу для вагітних або жінок, які планують вагітність. За даними експертів Американського коледжу акушерів та гінекологів (American College of Obstetricians and Gynecologists), цей рівень, мабуть, не пов’язаний з викиднем або передчасними пологами, але зв’язок між споживанням кофеїну та затримкою росту плода залишається невизначеним.

Вміст кофеїну в енергетичних напоях коливається в діапазоні 50–500 мг у банці чи пляшці. Чашка міцної кави містить трохи менше 100 мг кофеїну, а кількість у газованих напоях сильно відрізняється. Наприклад, кока-кола на 12 унцій (близько 350 мл) містить близько 34 мг кофеїну, а дієтична кока-кола — 46 мг.

Регулювання продажу енергетичних напоїв, включаючи маркування вмісту та попередження про шкоду здоров’ю, відрізняється в усьому світі. Управління з контролю за харчовими продуктами та лікарськими засобами США (Food and Drug Administration — FDA) не регулює енергетичні напої, які зазвичай продаються як харчові добавки або звичайні напої.

У нещодавньому випуску журналу «Williams Obstetrics» повідомляється, що надмірне споживання кофеїну (близько 500 мг на добу) підвищує ризик викидня. Результати дослідження помірного споживання — менше 200 мг на добу — не виявили підвищення ризику викидня. У нещодавньому дослідженні встановлено, що щоденне споживання кофеїну до періоду вагітності або у I триместр не було тісно пов’язане з вродженими вадами у плода.

Доктор Д. Нельсон пояснив, що припинення вживання кофеїну може викликати симптоми відміни, включаючи головний біль, втому та сонливість, зниження пильності, пригнічений настрій, дратівливість та проблеми з концентрацією уваги. Він наголосив, що поступове зниження споживання кофеїну протягом кількох тижнів до планування вагітності або з початком вагітності сприяє профілактиці синдрому відміни.

Також Д. Нельсон рекомендує для підвищення енергійності під час вагітності:

регулярно виконувати фізичні вправи;

дотримуватися раціонального харчування;

пити багато води;

розслабитися чи подрімати;

дотримуватися регулярного графіку сну.

За матеріалами www.medicalxpress.com