Раніше у дослідженнях було показано, що вживання алкоголю є фактором ризику розвитку різних видів раку. Водночас у нещодавньому дослідженні виявлено, що більшість жителів США не обізнана про те, що вживання спиртних напоїв підвищує ймовірність виникнення онкопатології. Більше того, багато хто вважає алкоголь корисним для здоров’я. Також було показано, що обізнаність відрізнялася залежно від виду алкогольного напою.

У дослідженні проаналізовано дані опитування 3865 дорослих учасників. Їм ставили запитання: «На вашу думку, наскільки вживання наступних видів алкоголю (вина, пива, міцних спиртних напоїв) впливає на ризик розвитку раку?». Також оцінювали вживання алкоголю учасниками.

У дослідженні було виявлено, що:

31,2% жителів США знали, що вживання міцних спиртних напоїв зумовлює підвищення ризику розвитку раку, при цьому лише 24,9% американців були обізнані, що вино підвищує ймовірність виникнення онкопатології. Для пива показник обізнаності становив 20,3%;

10% дорослих жителів США вважають, що вино сприяє зниженню ризику розвитку раку. Частина учасників вважала, що пиво (2,2%) та міцні спиртні напої (1,7%) допомагають знизити ймовірність виникнення онкопатології;

більше 50% учасників не знали, чи пов’язане вживання алкогольних напоїв з ризиком розвитку раку.

Цікаво, що учасники дослідження, які знали, що вживання алкогольних напоїв призводить до підвищення ризику виникнення серцево-судинних захворювань, були з більшою ймовірністю обізнані про вплив алкогольних напоїв на вірогідність розвитку раку.

Поінформованість осіб похилого віку про те, що вживання алкоголю є фактором ризику розвитку раку, була майже вдвічі нижчою, ніж серед осіб віком 18–39 років.

При цьому поінформованість про те, що спиртні напої підвищують ризик розвитку раку, не залежала від кількості алкоголю, яку вживали учасники.

Автори дослідження наголосили на необхідності інформування населення про ризик розвитку раку, пов’язаний з вживанням алкогольних напоїв.

Провідний автор дослідження — Ендрю Зайденберг (Andrew Seidenberg), магістр охорони здоров’я, доктор філософії, співробітник Національного інституту раку (National Cancer Institute). Він підкреслив, що вживання алкоголю — це найважливіший фактор ризику розвитку раку, що модифікується. Водночас більшість жителів США не знають цього факту.

Е. Зайденберг пояснив, що в одному з досліджень було показано, що вживання алкоголю, ймовірно, зумовило розвиток близько 75 000 діагностованих випадків раку та 19 000 летальних наслідків від онкопатології щорічно у період 2013–2016 р. На сьогодні в дослідженнях показано, що вживання алкоголю підвищує ризик розвитку щонайменше 7 типів раку, у тому числі раку молочної залози та товстої кишки. При цьому підвищення ймовірності виникнення онкопатології зумовлюють будь-які алкогольні напої, включаючи міцні спиртні напої, вино та пиво.

Вільям М.П. Кляйн (William M.P. Klein), доктор філософії, заступник директора Програми поведінкових досліджень Національного інституту раку (National Cancer Institute’s Behavioral Research Program) — співавтор дослідження. В .М.П. Кляйн наголосив на необхідності інформування населення про те, що вживання алкоголю незалежно від типу напою, зокрема вина, підвищує ризик розвитку раку. Він зазначив, що поширення інформації про те, що спиртні напої зумовлюють підвищення ймовірності виникнення онкопатології, є необхідним, щоб споживачі могли приймати обґрунтовані рішення. Крім того, на його думку, інформаційна кампанія про зв’язок вживання алкоголю та ризику розвитку раку потенційно сприятиме зменшенню вживання спиртних напоїв, кількості випадків розвитку раку та летальних наслідків від нього.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention», виданні Американської асоціації досліджень раку (American Association for Cancer Research).

За матеріалами www.medicalxpress.com