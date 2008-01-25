Чи є зв'язок між здоровими яснами та здоровим серцем?

Здорові ясна важливі для здоров’я ротової порожнини, але як щодо здоров’я серцево-судинної системи?

Доктор Френк Ніколс (Frank Nichols), професор пародонтології Школи стоматологічної медицини Каліфорнійського університету (UConn School of Dental Medicine) у Коннектикуті, США, розповів про зв’язок між здоров’ям ясен та серця.

Захворювання пародонту (зокрема пародонтит) пов’язані з накопиченням мікроорганізмів у щілинах навколо зубів, які можуть збільшити вираженість запалення ясен або їх почервоніння, а також спровокувати кровотечу при чищенні зубів щіткою чи зубною ниткою.

З безлічі різних типів організмів, виявлених при захворюваннях пародонту, лише деякі вважаються критичними для розвитку пародонтиту. Ці організми здатні проникати в ясна, що може призвести до збільшення вираженості запалення та руйнування тканин, що підтримують зуби. До цих мікроорганізмів належить Porphyromonas gingivalis, що продукує безліч факторів вірулентності, які можуть зумовити місцеве руйнування тканин навколо зубів. Крім того, P. gingivalis може проникати в кровотік і активувати лейкоцити, які називають моноцитами, а після активації вони можуть прикріплюватися до стінок артерій або проникати в них. Так, у стінках артерій розвивається запалення та у запальних клітинах накопичується холестерин та інші ліпіди.

Іншим механізмом, що призводить до запалення стінок артерій, є відкладення факторів бактеріальної вірулентності безпосередньо в стінках артерій, що також може зумовити розвиток хронічного запалення. Ці зміни в стінках артерій можуть стати причиною розвитку атеросклеротичних бляшок, що в кінцевому підсумку може призвести до закупорки артерій, а закупорка — до інфаркту міокарда, інсульту або інших можливих серйозних серцево-судинних захворювань.

Доктор Ф. Ніколс розповів, що у своєму дослідженні вони охарактеризували нові класи ліпідів, що продукуються P. gingivalis та багатьма іншими видами мікробів того ж бактеріального типу (Bacteroidota). При пародонтиті значну кількість цих ліпідів виявляють не тільки на зубах, їх також відмічають у всьому організмі, зокрема в плазмі крові, стінках артерій з атеросклеротичними бляшками, головному мозку та шлунково-кишковому тракті. Шлунково-кишковий тракт може бути основним джерелом цих бактеріальних ліпідів, що накопичуються в усьому організмі. Коли ці ліпіди потрапляють у кров, може статися системна активація імунних клітин, частина цього процесу активації може включати зміни в стінках артерій, що призводять до розвитку атеросклеротичних бляшок. Можуть проявитися інші серйозні системні ефекти.

Це дослідження починалося як дослідження мікробних факторів вірулентності при захворюваннях пародонту, а потім межі дослідження розширилися до дослідження, результатами якого зафіксовано зв’язок з іншими важливими системними хворобами, зокрема серцево-судинними.

Доктор Роберт Кларк (Robert Clark), професор імунології, і доктор Кріс Блессо (Chris Blesso), доцент кафедри дієтології, та їх дослідні групи оцінювали вплив цих ліпідів на процеси розвитку аутоімунних захворювань та метаболізм холестерину в печінці відповідно.

При захворюваннях пародонту ці патогенні ліпіди накопичуються на зубах у міру того, як організми бактеріального нальоту вмирають та мінералізуються в зубний камінь. Зубний камінь, що утворюється в ясенній борозні, містить дуже високий рівень ліпідів P. gingivalis, що може зумовлювати накопичення специфічних ліпідів в уражених тканинах ясен. Формування під’ясенного каменя відбувається відносно повільно, але якщо його не видаляти за допомогою періодичних чисток, камінь накопичується з часом так, що його стає важче видалити і в ньому зберігається більша кількість бактеріальних ліпідів. Ось чому періодичне професійне чищення зубів необхідне для запобігання прогресу пародонтиту.

Якими є загальні ознаки захворювань пародонту? Коли потрібно звернутися до стоматолога?

Поширеними ознаками захворювань пародонту є набряк, почервоніння ясен та їхня кровоточивість при чищенні зубів. Якщо захворювання не лікувати, тривалий прогрес може призвести до розхитування зубів або їх втрати.

Які основні способи зберегти здоров’я ясен?

Для підтримки здоров’я пародонту потрібне щоденне чищення зубів щіткою та зубною ниткою, а також періодичні огляди та чищення у стоматолога.

За матеріалами www.medicalxpress.com