Дослідники з Університету Калгарі (University of Calgary) у недавньому дослідженні показали, що дієтичні добавки з пробіотиками сприяють формуванню зрілого (тобто такого, як у доношених новонароджених) мікробіома кишечнику та зниженню рівня запалення в кишечнику у недоношених новонароджених. Так, у недоношених новонароджених мікробіом кишечнику незрілий. У дослідженні застосовували суміш п’яти видів пробіотичних штамів бактерій.

Доктор Марі-Клер Аррієта (Marie-Claire Arrieta), доктор філософії, доцент Медичної школи Каммінга (Cumming School of Medicine — CSM) і співавтор дослідження, пояснила, що у випробування включили недоношених немовлят, які проходили лікування у відділенні інтенсивної терапії протягом перших місяців свого життя. Вона також зазначила, що щоденне застосування пробіотичних штамів бактерій сприяло швидкому формуванню зрілого мікробіома в кишечнику, тобто такого, як у здорових доношених дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Це рандомізоване клінічне дослідження було проведено у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Медичного центру Foothills (Foothills Medical Centre) і включало немовлят, народжених на терміні вагітності менше 29 тиж та з масою тіла менше 1 кг при народженні. Пробіотики часто рекомендують помірно та глибоко недоношеним (тобто народженим на терміні понад 29 тиж і до 34 тиж гестації) дітям для профілактики розвитку запального ураження шлунково-кишкового тракту та сепсису. Проте сьогодні немає переконливих доказів ефективності застосування пробіотиків в екстремально недоношених дітей. При тому, що саме ця група схильна до найвищого ризику розвитку запального процесу в шлунково-кишковому тракті та сепсису. Зрілий мікробіом кишечнику важливий для формування імунної системи.

Доктор медичних наук Джумана Самара (Jumana Samara), неонатолог з Медичного центру Foothills і один з провідних дослідників, розповіла, що мікробіом кишечнику є сукупністю різних видів мікроорганізмів. Він бере участь у формуванні імунної системи, є бар’єром, що запобігає розмноженню патогенних мікроорганізмів у кишечнику. Раніше в дослідженнях було показано зв’язок між формуванням нормального мікробіома кишечнику та ризиком розвитку таких захворювань, як бронхіальна астма та цукровий діабет І типу. Д. Самара пояснила, що в дослідженні продемонстровано, що штами біфідобактерій, включені в досліджувану пробіотичну дієтичну добавку, сприяли як формуванню зрілого мікробіома, так і його стабілізації та зменшенню вираженості запального процесу в кишечнику.

Мікробіом кишечнику недоношених дітей на відміну від зрілого мікробіома кишечнику здорових доношених дітей характеризується меншою кількістю біфідобактерій та високим показником умовно-патогенних бактерій.

Екстремально недоношеним немовлятам часто показано призначення антибіотиків, що додатково призводить до порушення мікробіома кишечнику. Белал Альшайх (Belal Alshaikh), доктор медичних наук, неонатолог Медичного центру Foothills, пояснив, що через незрілість травної та імунної систем у недоношених дітей часто розвиваються алергічні реакції та непереносимість певних продуктів та їх компонентів. Ймовірно, застосування пробіотиків дозволить знизити ризик розвитку харчової алергії у цієї категорії дітей.

Б. Альшайх вважає, що необхідні додаткові дослідження для визначення оптимального поєднання пробіотичних штамів бактерій для корекції мікробіома в недоношених новонароджених. Він підкреслив, що батьки повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж давати дієтичні добавки, що містять пробіотики.

Частина немовлят, включених у це дослідження, також були учасниками більшого дослідження під керівництвом М.-К. Аррієти та її команди — Alberta BLOOM (Початок життя та здоров’я з вивчення та оптимізації мікробіома). Це дослідження спрямовано на вивчення зв’язку між складом мікробіома кишечнику і станом здоров’я недоношених дітей протягом усього їх дитинства. Надалі вчені планують досліджувати вплив застосування пробіотичних дієтичних добавок у період дитинства на здоров’я дітей надалі.

Результати дослідження було опубліковано в журналі «Cell Host & Microbe».

За матеріалами www.medicalxpress.com