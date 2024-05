За оцінками експертів, вагітні не отримують достатньої кількості поживних речовин із сучасним раціоном харчування. За прогнозами вчених, нестача вітамінів, мікро- та макронутрієнтів збільшуватиметься з переходом на рослинну їжу.

У дослідженні здоров’я майбутніх матерів з країн із високим рівнем доходу, зокрема Великої Британії, Нової Зеландії та Сінгапуру, встановлено, що у 90% вагітних зафіксовано дефіцит ключових вітамінів, необхідних як для їхнього здоров’я, так і для розвитку плоду.

Дослідження проведено вченими з Університету Саутгемптона (University of Southampton) у співпраці з міжнародними експертами.

У дослідження залучено 1729 жінок віком 18–38 років на момент зачаття. Виявлено, що в раціоні харчування більшості учасниць відзначено дефіцит поживних речовин, що містяться у великій кількості в м’ясі та молочних продуктах, зокрема вітаміни B 12 , B 6 та D, фолієва кислоту та рибофлавін, які необхідні для розвитку плоду та здоров’я матері.

Провідний автор і професор епідеміології Кіт Годфрі (Keith Godfrey) з Університету Саутгемптона пояснив, що поширеність дефіциту вітамінів серед жінок у країнах із високим рівнем економічного розвитку викликає серйозне занепокоєння.

Він додав, що прагнення зменшення вживання м’яса та молочних продуктів призводить до дефіциту поживних речовин у майбутніх матерів, що може мати довгострокові наслідки для майбутніх дітей.

У дослідженні зафіксовано, що майже кожна жінка, яка намагається зачати дитину, мала недостатній рівень одного або декількох вітамінів. Потенційно дефіцит вітамінів підвищуватиметься і виявлятиметься частіше в міру переходу все більшої кількості осіб на рослинну дієту.

Професор додав, що помилково вважати, що дефіцит поживних речовин торкається лише населення країн з низьким економічним розвитком.

У дослідженні взяли участь вчені з Центру біомедичних досліджень Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров’я та догляду (National Institute for Health and Care Research (NIHR), Center for Biomedical Research) Оклендського університету (University of Auckland), Національного університету Сінгапуру (National University of Singapore) та Агентства з науки, досліджень та технологій (Agency for Science, Research and Technology) Сінгапуру.

У дослідженні виявлено, що у 90% жінок відзначали низький рівень фолієвої кислоти, рибофлавіну, вітамінів B 12 та D на момент зачаття, а також, що у багатьох з них розвинувся дефіцит вітаміну B 6 на пізніх термінах вагітності.

Співавтор дослідження, професор дитячої ендокринології Уейн Катфілд (Wayne Cutfield) з Оклендського університету, звернув увагу, що, хоча фолієва кислота необхідна жінкам, які планують зачаття і в період вагітності, майбутнім матерям слід рекомендувати безрецептурні полівітаміни для профілактики дефіциту поживних речовин. Він також пояснив, що здоров’я матері до зачаття та в період вагітності безпосередньо впливає на здоров’я дитини, її фізичний розвиток протягом усього життя та здатність до навчання.

У дослідженні PLOS Medicine вперше зафіксовано, що дієтичні добавки сприяють зниженню дефіциту вітамінів у періоди до зачаття, вагітності та годування груддю.

Доцент Шіао-Ін Чан (Shiao-Yng Chan) з Національного університету Сінгапуру наголосила, що подальший перехід до раціону харчування з меншою кількістю м’ясних та молочних продуктів призводитиме до поширення дефіциту у жінок мікро- та макронутрієнтів, вітамінів, необхідних для розвитку дитини. Майбутнім матерям необхідно рекомендувати дієтичні добавки та давати рекомендації щодо включення до раціону продуктів, багатих на поживні речовини.

За матеріалами www.medicalxpress.com