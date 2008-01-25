Чи можна відновити зір за допомогою трансплантації рогівки?

Пересадка рогівки, або кератопластика — це операція із заміни частини рогівки тканиною рогівки від донора. Рогівка — це прозора куполоподібна поверхня ока. Через неї в око потрапляє світло. За даними Американської асоціації очних банків (Eye Bank Association of America), у 2021 р. у всьому світі було проведено близько 80 000 трансплантацій рогівки. За оцінками експертів, шляхом проведення такої операції з 1961 р. зір було відновлено понад 2 млн осіб.

Пересадка рогівки застосовується для відновлення зору при її пошкодженні.

Також трансплантація рогівки сприяє зменшенню вираженості болю або інших симптомів, пов’язаних із захворюваннями рогівки.

Показання до трансплантації рогівки включають:

кератоконус (випинання рогівки назовні);

дистрофію Фукса;

генетичні захворювання;

стоншення або розрив рогівки;

рубцеві зміни рогівки, спричинені інфекцією чи травмою;

набряк рогівки;

виразки рогівки, у разі неефективності медикаментозного лікування;

деякі ускладнення попередніх операцій на очах.

Як проводиться пересадка рогівки?

При пересадці рогівки видаляється вся рогівка або її уражена частина і замінюється на здорову донорську тканину. Тип оперативного втручання визначає хірург залежно від стану ураженої рогівки пацієнта. Вибір типу оперативного втручання залежить від глибини ушкодження рогівки.

Типи операцій із пересадки рогівки:

наскрізна кератопластика. Ця операція включає пересадку рогівки на всю товщину. При наскрізній кератопластиці хірург прорізає всю товщину пошкодженої рогівки та видаляє її. Донорська рогівка, обрізана до відповідного розміру, поміщається в отвір, що утворився. Потім хірург накладає шви для фіксації пересадженої рогівки;

ендотеліальна кератопластика. Сьогодні ця операція виконується двома методами. При ендотеліальній кератопластиці видаляється уражена тканина із задніх шарів рогівки. Ці шари включають ендотелій та шар тканини, який називається десцеметовою мембраною, що прилягає до ендотелію. Донорська тканина заміняє видалену;

передня пошарова кератопластика. Розроблено два методи цього хірургічного втручання. При передній пошаровій кератопластиці видаляють уражену тканину з передніх шарів рогівки, включаючи епітелій та строму, не торкаючись заднього ендотеліального шару.

Крім трансплантації донорської рогівки, можлива пересадка штучної рогівки — кератопротезування.

Для пересадки рогівки використовують донорську рогівку від трупів. Для трансплантації не застосовують рогівки від осіб, які померли з невідомих причин. Також не використовуються рогівки людей, які перенесли раніше операції на очах, мали очні захворювання або інфекційні хвороби. Важливо, що на відміну від пересадки внутрішніх органів (наприклад печінки, нирок), для трансплантації рогівки не потрібно співставлення тканин.

За матеріалами www.medicalxpress.com