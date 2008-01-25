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Новини медицини та фармаціїЧи можливо діагностувати рак підшлункової та передміхурової залоз за допомогою аналізу сечі?

Чи можливо діагностувати рак підшлункової та передміхурової залоз за допомогою аналізу сечі?

Опубліковано  27.02.2023

У 2022 р. з усіх нових діагностованих у США випадків онкопатології 3,2% становив рак підшлункової залози, а 14,2% — рак передміхурової залози. При цьому рак підшлункової залози найчастіше виявляють на пізніх стадіях і в багатьох випадках він є резистентним до терапії, що проводиться. Рак передміхурової залози може бути виявлено за допомогою скринінгового аналізу крові (визначення простат-специфічного антигену — ПСА). Водночас це дорогий метод.

У нещодавньому дослідженні було продемонстровано можливості ранньої діагностики раку підшлункової та передміхурової залоз за допомогою аналізу сечі. Дослідження було проведено групою вчених з відділу поверхневих та наноматеріалів Корейського інституту матеріалознавства (Surface & Nano Materials Division of the Korea Institute of Materials Science).

Результати дослідження опубліковано в журналі «Biosensors and Bioelectronics».

На сьогодні для діагностики раку підшлункової залози застосовують комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію. Для виявлення раку передміхурової залози, крім дослідження рівня ПСА у крові, використовують трансректальне ультразвукове чи ректальне дослідження.

Автори дослідження пояснили, що із сечею виводиться ряд продуктів метаболізму ракових клітин. Раніше було показано, що вміст метаболітів у сечі відрізняється у осіб з раком і без нього. Для виявлення метаболітів ракових клітин у сечі дослідники розробили вдосконалений датчик раманівського розсіювання з посиленням поверхні (Surface-enhanced Raman scattering — SERS). Потім було створено тест-смужки та портативний прилад для тестування. Було проаналізовано зразки сечі 19 пацієнтів з раком підшлункової залози та 39 хворих з раком передміхурової залози, а також 60 осіб без раку (40 чоловіків та 20 жінок). За допомогою тест-смужок рак було виявлено у 99% випадків.

Автор та керівник дослідження Хо Сан Юнг (Ho Sang Jung) пояснив, що рання діагностика раку сприяє підвищенню ефективності терапії. Саме тому важливо розробити широко доступні методи скринінгу для його виявлення. Також він зазначив, що оскільки досліджуваний метод неінвазивний, потенційно він може знайти застосування як домашній експрес-тест для ранньої діагностики раку. Також учений розповів, що клінічні дослідження цього методу продовжуються.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  27.02.2023

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