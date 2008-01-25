Чи ефективний дихальний тест у якості скринінгу вентилятор-асоційованої пневмонії?
Вентилятор-асоційована пневмонія (ВАП) є типом внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях інтенсивної терапії, що виявляють найчастішим. Це інфекційне захворювання, яке вражає легені пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Ризик смерті при ВАП становить близько 10%. Клінічний діагноз встановлюється на підставі клінічних даних, результатів рентгенологічних методів обстеження та ідентифікації мікробних культур з нижніх дихальних шляхів пацієнтів з підозрою на розвиток патології. При цьому на ідентифікацію мікробних культур потрібно 1–3 дні. Таким чином, стартова антимікробна терапія при ВАП проводиться емпірично та існує ризик її неефективності.
У нещодавньому дослідженні, проведеному під керівництвом професора Хуан Іна (Huang Ying) з Інституту фізичних наук Хефей Китайської академії наук (Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences), було проаналізовано ефективність неінвазивного скринінгового методу ВАП.
У дослідження було включено 42 пацієнти з ВАП та 32 учасники без цієї патології, які становили контрольну групу.
Дослідники розробили тестер дихання з протонно-мас-спектрометричним переносом для виявлення летких органічних сполук, що виділяються патогенними мікроорганізмами, у повітрі, що видихається пацієнтами з ВАП.
Учені виділили п’ять основних патогенних мікроорганізмів (P. aeruginosa, K. pneumoniae, A. baumannii, E. coli та S. maltophilia) у пацієнтів з ВАП. Було зазначено, що в процесі розмноження ці бактерії виробляють велику кількість ацетальдегіду. При цьому вміст ацетальдегіду в повітрі, що видихається, позитивно корелював з кількістю збудників.
Дослідники провели порівняння результатів проб за допомогою досліджуваного дихального тесту та результатів культивації in vitro мікроорганізмів, виділених у пацієнтів з ВАП. Статистично результати визначення летких органічних сполук за допомогою дихального тесту відповідали результатам бактеріального посіву in vitro.
Сюй Вей, перший автор дослідження, підкреслив, що дихальний тест є безпечним, неінвазивним, простим та зручним. На його думку, він потенційно може бути ефективним у клінічній практиці для швидкої діагностики ВАП. Так, проведення тесту від забору проби повітря, що видихається, до отримання результатів займає близько 10 хв.
У дослідженні було показано, що чутливість та специфічність дихального тесту становили 71,4 та 84,4% відповідно.
Результати дослідження опубліковано в журналі «Talanta».
За матеріалами www.medicalxpress.com
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