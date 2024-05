Черепно-мозкова травма (ЧМТ) найчастіше є причиною стійкої втрати працездатності. ЧМТ найчастіше виявляють у військовослужбовців та осіб, які займаються контактними видами спорту.

У новому оглядовому документі, підготовленому дослідниками з дослідницької госпітальної системи Mass General Brigham, США, представлено аналіз довгострокових зв’язків між ЧМТ та ризиком розвитку серцево-судинних захворювань.

Огляд опубліковано в журналі «The Lancet Neurology».

Вчені наголосили на необхідності подальших досліджень серцево-судинних ризиків та профілактики серцево-судинних захворювань у осіб із ЧМТ в анамнезі.

Перший автор Саєф Ізі (Saef Izzy), доктор медичних наук, співробітник Центру інсульту та цереброваскулярного центру Бригама та жіночої лікарні (Stroke and Cerebrovascular Center of Brigham and Women’s Hospital), підкреслив, що профілактика та лікування серцево-судинних наслідків ЧМТ може бути важливою ланкою у заходах щодо покращання довгострокової якості життя та зниження ризику летального наслідку у пацієнтів з ЧМТ в анамнезі.

Раніше в дослідженнях виявлено зв’язок між ЧМТ та підвищеним ризиком розвитку неврологічних захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера та деменцію.

Дослідники припустили, що серцево-судинна, кардіометаболічна та ендокринна дисфункція можуть зумовлювати розвиток неврологічних захворювань через десятиліття після ЧМТ.

Так, артеріальна гіпертензія, гіперліпідемія, цукровий діабет та гіпопітуїтаризм можуть негативно впливати на когнітивні функції та є встановленими факторами ризику розвитку деменції.

Також виявлено, що ці кардіометаболічні фактори ризику частіше відмічають у осіб, які перенесли ЧМТ, ніж у середньому в популяції.

Існує безліч потенційних патофізіологічних зв’язків між ЧМТ та серцево-судинною і когнітивною дисфункцією. Нейрозапалення при ЧМТ потенційно призводить до розвитку атеросклерозу. Незалежними факторами ризику є збільшення маси тіла та порушення сну, що розвиваються після ЧМТ. Розвиток серцево-судинної та когнітивної дисфункції можуть зумовлювати порушення мікробіома, що виникли внаслідок порушення зв’язків між нервовою та травною системами у осіб із ЧМТ.

Автор-кореспондент Росс Зафонте (Ross Zafonte), доктор медичних наук, президент реабілітаційної мережі Сполдінга (Spaulding Rehabilitation Network) і завідувач відділень фізичної медицини та реабілітації Массачусетської лікарні загального профілю (Departments of Physical Medicine and Rehabilitation лікарні (Brigham and Women’s Hospital) підкреслив, що розуміння того, що дисфункція після ЧМТ є багаторівневою, потенційно сприятиме розробці профілактичних рекомендацій та профілактиці розвитку серцево-судинних захворювань у осіб, які перенесли ЧМТ.

На сьогодні необхідні подальші дослідження, які враховують, як на ризик розвитку серцево-судинних порушень впливають поодинокі травми та травми, що повторюються, вік отримання травми, тяжкість ЧМТ та інші супутні захворювання.

За матеріалами www.medicalxpress.com