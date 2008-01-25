Бездротові кардіостимулятори: чи можливе застосування у дітей?

За оцінками дослідників, бездротові кардіостимулятори можуть бути ефективними та безпечними для застосування у дітей з брадикардією.

Кардіостимулятори імплантуються під шкіру грудної клітки та генерують електричні імпульси для регулювання серцебиття. При цьому в таких стандартних кардіостимуляторах використовують дроти або електроди, які приєднуються до серця для кардіостимуляції.

Водночас ризик порушення цілісності електродів є підвищеним у активних дітей, що ростуть, порівняно з дорослими пацієнтами.

Безелектродний кардіостимулятор є автономним мініатюрним пристроєм розміром з батарейку ААА, що міститься безпосередньо в серці пацієнта.

Результати нещодавнього дослідження опубліковано у виданні «Circulation Arrhythmia and Electrophysiology».

У цьому випробуванні вперше показано ефективність та безпеку застосування бездротових кардіостимуляторів у дітей.

Провідний автор дослідження Моллі Дж. Шах (Maully J. Shah), директор відділу електрофізіології серця в Кардіологічному центрі Дитячої лікарні Філадельфії (Cardiac Center в Children’s Hospital of Philadelphia) та професор педіатрії Медичної школи Перельмана Пенсільванського університету Pennsylvania), Філадельфія, пояснила, що бездротовий електрокардіостимулятор може бути ефективнішим, ніж стандартний пристрій у деяких категорій дітей. У дослідженні було проаналізовано випадки імплантації бездротових кардіостимуляторів дітям з брадикардією у період 2016–2021 рр.

До дослідження було включено 63 дитини, середній вік яких становив 15 років. У 77% це була перша імплантація електрокардіостимулятора.

Під час аналізу було показано, що 62 з 63 дітей були успішно імплантовані бездротові кардіостимулятори, і електричні параметри серця були стабільними протягом перших 24 год. Протягом середнього періоду спостереження близько 10 міс кардіостимулятор був ефективним за своїми загальними характеристиками, включаючи довговічність батареї, низький поріг стимуляції та здатність розпізнавати власні електричні скорочення серця.

У 16% (10) дітей виникли ускладнення після імплантації бездротового кардіостимулятора. Більшість з них були пов’язані з невеликою кровотечею, яку було купіровано. У 3 дітей виникли тяжкі ускладнення: тромбоз стегнової артерії, перфорація серця та субоптимальна функція кардіостимулятора, що вимагало його видалення через 1 міс.

М. Дж. Шах пояснила, що батареї кардіостимулятора зазвичай служать 5–10 років, залежно від того, наскільки часто пристрій генерує імпульси для кардіостимуляції.

Також провідний автор дослідження зазначила, що використання дорослих катетерних систем доставки у дітей є складним завданням та може підвищити ризик розвитку серйозних ускладнень. Найбільш високу ймовірність виникнення ускладнень відзначають у дітей з масою тіла менше 60 фунтів. Крім того, у деяких пацієнтів для імплантації кардіостимулятора застосовували доступ через яремну вену.

Протягом періоду спостереження після імплантації безелектродні кардіостимулятори працювали стабільно та повідомлення про ускладнення не надходили.

На сьогодні дослідники планують продовжити період спостереження за пацієнтами на 5 років.

М. Дж. Шах підкреслила, що на сьогодні потрібне вдосконалення методів та пристроїв для встановлення бездротових кардіостимуляторів дітям раннього віку. Крім того, необхідно розробити механізм для видалення і заміни цього кардіостимулятора без хірургічного втручання, коли батарея розряджається, оскільки педіатричним пацієнтам, ймовірно, буде потрібна електрокардіостимуляція на все життя. На думку провідного автора дослідження, бездротова електрокардіостимуляція — технологія майбутнього.

За матеріалами www.medicalxpress.com