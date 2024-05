Баріатрична хірургія: місце в терапії цукрового діабету

У нещодавньому дослідженні показано високу ефективність баріатричної (метаболічної) хірургії в терапії цукрового діабету. Вона спрямована на зменшення об’єму їжі, що споживається, при цьому видаляється/ізолюється частина шлунка/кишечнику.

Період дослідження становив 12 років. У дослідженні взяли участь 262 особи, яких рандомізували у 2 групи: проведення баріатричної хірургії або медикаментозної терапії/модифікації способу життя.

Дослідження проведено вченими з Університету штату Луїзіана (Louisiana State University), США, у партнерстві з Центром біомедичних досліджень Пеннінгтона (Pennington Biomedical Research Center). У дослідженні показано, що баріатрична хірургія зумовлює кращий глікемічний контроль, зниження потреби у застосуванні протидіабетичних лікарських засобів та вищі показники ремісії цукрового діабету II типу, ніж медикаментозне втручання або зміна способу життя у пацієнтів з ожирінням 1-го ступеня. Результати дослідження були представлені на 83-й Науковій конференції Американської діабетичної асоціації в Сан-Дієго (83rd Scientific Sessions Conference by the American Diabetes Association in San Diego). Джон Кірван (John Kirwan), магістр наук, доктор філософії, виконавчий директор благодійного фонду Джорджа А. Брея-молодшого, завідувач кафедри харчування Пеннінгтонського центру біомедичних досліджень і провідний дослідник, пояснив, що продемонстрована ефективність баріатричної хірургії тим вища, чим триваліший період спостереження.

Показано, що у учасників групи метаболічної хірургії виявлені більш виражене зниження рівня глюкози в крові, високі показники ремісії цукрового діабету ІІ типу та значно більше зниження маси тіла, ніж у учасників групи медикаментозного втручання/модифікації способу життя.

Доктор Філіп Шауер (Philip Schauer), директор метаболічного інституту Метамор (Metamor Metabolic Institute) у Pennington Biomedical, підкреслив, що отримані в дослідженні результати підтверджують ефективність баріатричної хірургії. Вона може бути рекомендована пацієнтам, яким необхідно значно зменшити масу тіла, а також тим, у кого медикаментозна терапія/модифікація способу життя виявилася недостатньо ефективною. При цьому Ф. Шауер підкреслив високу безпеку баріатричної хірургії.

На конференції Американської діабетичної асоціації (American Diabetes Association) заступник начальника відділу з клінічних питань відділення ендокринології, цукрового діабету та обміну речовин у лікарні Weill Cornell Medicine New York доктор Сангіта Кашьяп (Sangeeta Kashyap) представила дані рандомізованого дослідження ефективності метаболічної хірургії при цукровому діабеті ІІ типу. Лікар Мері-Елізабет Патті (Mary-Elizabeth Patti), ад’юнкт-професор медицини Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School), озвучила план дослідження. Доктор Аніта Куркулас (Anita Courcoulas), магістр охорони здоров’я, завідувач відділення мінімально інвазивної баріатричної та загальної хірургії Піттсбурзького університету (University of Pittsburgh), представила довгострокові результати щодо ремісії цукрового діабету, досягнуті у дослідженні.

За матеріалами www.medicalxpress.com