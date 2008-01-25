Останніми роками з’явилися нові наукові дані про те, як бактеріальна флора кишечнику впливає на загальний стан здоров’я організму.

Дослідники з Університету Вісконсін-Медісон (University of Wisconsin-Madison), США, ідентифікували особливі бактерії в кишечнику людини, що здатні розщеплювати сечову кислоту, яка викликає запалення, принаймні, у мишей.

Вчені вважають, що бактерії, які харчуються сечовою кислотою, здатні захистити людину від подагри та захворювань серця.

Під час цього дослідження старший дослідник, доктор Федеріко Рей (Dr. Federico Rey), доцент кафедри бактеріології Університету Вісконсін-Медісон, та його команда виконували пересадку калу (вмісту кишечнику) зрілих мишей новонародженим мишам зі стерильним кишечником, у якому була відсутня будь-яка мікрофлора.

Після аналізу даних, отриманих у ході дослідження, вчені встановили, що у мишей-реципієнтів, яким виконали пересадку вмісту кишечнику мишей-донорів, судини яких були уражені численними атеросклеротичними бляшками і в крові яких визначався високий рівень сечової кислоти, також виявлено ідентичні патологічні зміни.

Аналогічно у мишей-реципієнтів, яким пересадили вміст кишечнику мишей-донорів із більш чистими та здоровими судинами та нижчим рівнем сечової кислоти у крові, також виявлено більш здорові судини та нижчий рівень сечової кислоти.

У подальшому дослідники змогли визначити конкретні бактерії, що пов’язані зі станом здоров’я мишей. У цих бактерій вчені змогли ідентифікувати набір генів, необхідних для розщеплення пуринів та сечової кислоти в кишечнику.

Дослідники повідомили, що в крові мишей, у вмісті кишечнику яких знаходилися бактерії, що використовують сечову кислоту для власної життєдіяльності, відзначався нижчий рівень сечової кислоти.

«Результати нашого дослідження вказують на те, що виявлені бактерії кишечнику є потенційно важливим фактором, який впливає на рівень сечової кислоти», — пояснив Ф. Рей.

«Отримані результати також мають важливе значення для глибокого розуміння того, як мікроби здійснюють життєдіяльність у кишечнику. Наші результати свідчать, що сечова кислота є цінною поживною речовиною (нутрієнтом) — джерелом вуглецю, енергії та потенційно азоту для багатьох бактерій в умовах відсутності кисню. Нам також цікаво дізнатися, чи існують у нашому раціоні компоненти, що сприятимуть розвитку цих мікроорганізмів», — додав він.

За матеріалами medicalnewstoday.com