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Новини медицини та фармаціїАтеросклеротичні серцево-судинні захворювання: чи отримують пацієнти необхідне лікування?

Атеросклеротичні серцево-судинні захворювання: чи отримують пацієнти необхідне лікування?

Опубліковано  03.02.2023

У нещодавньому дослідженні було показано, що значна частина пацієнтів з атеросклеротичними серцево-судинними захворюваннями (АССЗ) не отримує необхідного лікування.

Так, продемонстровано, що менше 50% пацієнтів було рекомендовано препарати з групи статинів та ацетилсаліцилову кислоту або проведено консультації щодо модифікації способу життя (наприклад рекомендації підвищити фізичну активність, кинути палити та дотримуватися раціонального харчування).

У 2013 р. Американська кардіологічна асоціація (American Heart Association) та Американський коледж кардіологів (American College of Cardiology) випустили нові рекомендації щодо контролю рівня холестерину для зниження ризику розвитку АССЗ.

У недавньому дослідженні вчені проаналізували дані Національного дослідження амбулаторного медичного обслуговування (National Ambulatory Medical Care Survey) за період 2006–2016 рр., під час якого було вивчено 11 033 амбулаторні візити дорослих пацієнтів з АССЗ.

Результати дослідження було опубліковано в «JAMA Network Open».

АССЗ — це збірний термін, що включає хвороби серця та кровоносних судин, у тому числі ішемічну хворобу серця, ішемічний інсульт, транзиторну ішемічну атаку та захворювання периферичних артерій.

АССЗ є причиною понад 400 000 летальних випадків у США щорічно.

Відповідно до рекомендацій 2013 р. статини слід призначати всім пацієнтам з діагностованими АССЗ незалежно від індивідуальних рівнів холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

Доктор Амбар Кулшрешта (Ambar Kulshreshtha), доцент Медичної школи Університету Еморі (Emory University School of Medicine) та співавтор дослідження, пояснив, що після зміни клінічних рекомендацій важливо проаналізувати, наскільки вони виконуються практичними лікарями.

Національне дослідження амбулаторного медичного обслуговування — це щорічне опитування лікарів первинної медико-санітарної допомоги, терапевтів та кардіологів. Дослідники проаналізували дані за період 2006–2016 рр. В аналіз було включено відомості про пацієнтів віком від 21 року, у яких було діагностовано АССЗ, включаючи осіб з інфарктом міокарда, стенокардією, ішемічним інсультом, транзиторною ішемічною атакою, захворюванням периферичних артерій та тих, що перенесли коронарну реваскуляризацію.

Середній вік включених до дослідження пацієнтів — 70 років, 40,7% з них становили жінки. У 69,5% учасників було діагностовано артеріальну гіпертензію, у 57,5% — гіперліпідемію та у 29% — цукровий діабет. За оцінками експертів, у 11% пацієнтів виявили ожиріння.

У ході аналізу рекомендацій лікарів було встановлено, що 50,5% пацієнтів з АССЗ було рекомендовано статини, 46,8% — ацетилсаліцилову кислоту, а 20,2% — отримали рекомендації щодо модифікації способу життя.

Цікаво, що невдовзі після публікації нових рекомендацій кількість призначень статинів збільшилася з 45,3% (2006 р.) до 60,3% (2014 р.). Однак у 2016 р. кількість рекомендацій приймати статини пацієнтам з АССЗ зменшилася до 46,5%.

Аналогічна тенденція спостерігалася і щодо ацетилсаліцилової кислоти: у 2006 р. 41,3% пацієнтів з АССЗ було рекомендовано прийом ацетилсаліцилової кислоти, а у 2016 р. — 47,5%.

Водночас кількість осіб, яким було надано рекомендації щодо модифікації способу життя, зменшилася з 33% (2006 р.) до 22,3% (2016 р.).

За оцінками дослідників, це пов’язано з тим, що на прийом пацієнта виділяється близько 15 хв, і лікар не має достатньо часу на бесіду. Крім того, ймовірно, ще однією причиною є недостатня поінформованість лікарів про способи модифікації способу життя, брак знань у галузі фізичної активності та дієтології.

У дослідженні виявлено й ґендерні відмінності в отриманих пацієнтами рекомендаціях. Так, статини було рекомендовано 43,7% жінок та 52,7% чоловіків.

Відзначено відмінності у рекомендаціях сімейних лікарів та кардіологів. Так, сімейні лікарі призначили статини 47%, а ацетилсаліцилову кислоту — 33% пацієнтів з АССЗ.

Серед осіб, які спостерігалися в кардіологічних кабінетах, 55,6% було призначено статини, а 56,2% — ацетилсаліцилову кислоту.

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубліковано  03.02.2023

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