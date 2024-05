Аденоміоз: що ми знаємо про це захворювання?

За оцінками експертів, аденоміоз виявляють у близько 1/ 3 жінок віком 18–30 років. Так, в одному з недавніх досліджень аденоміоз діагностували у 34% учасниць віком 18–30 років. Проте складно оцінити реальну кількість жінок з аденоміозом, оскільки раннє діагностування захворювання є складним. Це пов’язано зі схожістю симптомів цієї хвороби на ознаки інших гінекологічних захворювань, а також тим, що багато жінок з рясними менструаціями та болем у ділянці таза не звертаються до лікаря.

Аденоміоз — доброякісне захворювання. Симптоми аденоміозу включають:

рясні менструації або аномальні маткові кровотечі;

болісні чи нерегулярні менструації;

передменструальний тазовий біль та відчуття тяжкості або дискомфорту в ділянці таза;

порушення фертильності;

біль під час статевого акту або дефекації (рідше).

Ендрю Хорн (Andrew Horne), професор гінекології в Единбурзькому університеті (University of Edinburgh), Великобританія, та представник Королівського коледжу акушерів та гінекологів Великобританії (U.K. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists — RCOG), пояснив, що при аденоміозі клітини слизової оболонки матки проникають у м’язовий шар стінки матки. Вираженість симптомів аденоміозу може змінюватися. У тяжких випадках аденоміоз значно погіршує якість життя жінок. При цьому майже в 1/ 3 випадків перебіг аденоміозу є безсимптомним.

Уперше аденоміоз було описано в 1947 р. за результатами дослідження, у якому вивчали близько 2000 маток після гістеректомії (хірургічного видалення матки). Протягом тривалого часу єдиним способом діагностики аденоміозу було гістологічне дослідження матки після гістеректомії. Гістеректомію найчастіше проводять як радикальне лікування при аномальних маткових кровотечах у жінок під час перименопаузи. Таким чином, лікарі вважали, що цей стан характерний тільки для пацієнток у цей період, особливо тих, у кого в анамнезі було кілька вагітностей або операцій на матці, зокрема кесарів розтин.

Проте сьогодні такі неінвазивні технології візуалізації, як ультразвукове дослідження та магнітно-резонансна томографія дозволяють діагностувати аденоміоз. Сьогодні відомо, що аденоміоз часто є причиною аномальних маткових кровотеч, менструального болю або проблем із фертильністю у молодих жінок.

Професор Е. Хорн розповів, що клінічна діагностика аденоміозу ускладнена у зв’язку з неспецифічним характером симптомів.

Доктор Шеррі А. Рос (Sherry A. Ross), акушер-гінеколог та експерт із жіночого здоров’я в Медичному центрі Провіденс Сент-Джон у Санта-Моніці (Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica), Каліфорнія, пояснила, що незважаючи на можливості методів візуалізації, встановити діагноз аденоміозу часто складно. Болючі менструації з рясними та нерегулярними кровотечами можуть спостерігатися при низці інших захворювань, таких як міома матки та ендометріоз. При цьому в однієї пацієнтки можуть розвиватися і аденоміоз, і міома та/або ендометріоз. У дослідженні, проведеному у 2020 р., було продемонстровано, що у близько 50% жінок з аденоміозом також діагностували міому матки. Крім того, сьогодні серед експертів у галузі охорони здоров’я існують розбіжності щодо класифікації та діагностики аденоміозу.

Лікування при аденоміозі може включати застосування нестероїдних протизапальних препаратів для усунення больового синдрому. З метою зниження інтенсивності кровотечі при менструаціях призначають як протизаплідні засоби, так і внутрішньоматкові прогестеронові спіралі. Також можуть застосовуватися гормональні трансдермальні пластирі. Важлива деталь: комбіновані оральні контрацептиви протипоказані пацієнткам з тяжкою мігренню, оскільки підвищують ризик ішемічного інсульту у цієї категорії хворих. У деяких випадках для зниження інтенсивності менструальної кровотечі можна застосовувати транексамову кислоту.

Доктор Г. Томас Руїс (G. Thomas Ruiz), провідний акушер-гінеколог у медичному центрі у Фонтан-Веллі (MemorialCare Orange Coast Medical Center in Fountain Valley), Каліфорнія, розповів, що довгострокова гормональна контрацепція запобігає проліферації ендометрію і таким чином знижує імовірність проникнення ендометріальної тканини в міометрій (м’язовий шар стінки матки).

Чи сприяє зменшенню вираженості симптомів аденоміозу вагітність? Лікар Ш.А. Росс пояснила, що в цей період відбувається децидуалізація тканини ендометрію, відповідно, ендометрій стає менш активним, що призводить до зменшення болю. Однак не можна сказати, що вагітність сприяє зменшенню вираженості симптомів аденоміозу в усіх жінок.

Крім того, на тлі аденоміозу можуть виникати проблеми із фертильністю. У жінок з аденоміозом підвищений ризик викидня та передчасних пологів. Лікар Ш.А. Рос пояснила, що зміни стінки матки, пов’язані з аденоміозом, можуть призводити до порушення імплантації та подальшого виношування вагітності. У вагітних з аденоміозом відзначають підвищений ризик прееклампсії, внутрішньоутробної інфекції плода та неспроможності шийки матки.

Професор А. Хорн наголосив, що аденоміоз та інші гінекологічні захворювання мають не лише фізичні наслідки. Він пояснив, що було проведено опитування, що включило понад 800 жінок із гінекологічними захворюваннями. 80% респонденток зазначили, що їхнє психічне здоров’я погіршилося у зв’язку із симптомами, пов’язаними з гінекологічним захворюванням.

Професор А. Хорн рекомендує всім жінкам з інтенсивними менструальними кровотечами та болем у ділянці тазу під час та/або між менструаціями звернутися до лікаря.

Лікар Ш.А. Росс також вважає, що жінкам з болючими, рясними і нерегулярними менструаціями, які відчувають біль під час сексу, труднощі із зачаттям/виношуванням вагітності, слід обговорити зі своїм лікарем можливість діагнозу аденоміозу.

Доктор А. Хорн наголосив на необхідності подальших досліджень аденоміозу, розробки нових стратегій діагностики та лікування при цьому захворюванні, а також поінформованості жінок про його симптоми.

