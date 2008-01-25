Адаптол — стрес не порушить ваше життя!

Тривога, занепокоєння, неможливість зосередитися, страх, підвищення артеріального тиску і кардіалгії (біль у серці) на фоні емоційних порушень і стресорних подій, паніка, зневіра, емоційна лабільність, порушення адаптації до навколишнього середовища — вам знайоме щось із цих симптомів? Чи, можливо, ви відмічали ці або схожі симптоми у близької людини?

Адаптол — безрецептурний препарат, що застосовується в терапії розладів тривожно-невротичного спектру. Діюча речовина препарату — мебікар. Мебікар чинить помірну транквілізуючу (протитривожну) та седативну дію. При цьому препарат не викликає міорелаксації (зниження м’язового тонусу) та сонливості. Препарат сприяє покращанню когнітивних функцій — його можна приймати студентам та особам інтелектуальної праці. Також Адаптол виявляє антиоксидантну та ноотропну активність. Важливо, що за хімічною будовою діюча речовина препарату Адаптол — мебікар — близька до природних метаболітів нашого організму. Препарат не накопичується в організмі, не викликає звикання, залежності та синдрому відміни.

Коли показаний Адаптол?

Адаптол застосовується в лікуванні неврозів та неврозоподібних станів. Так, Адаптол показаний за таких симптомів, як підвищена дратівливість, емоційна лабільність, тривожність, страх.

У комплексній терапії з нейролептиками та транквілізаторами для зменшення вираженості соматовегетативних та неврологічних побічних ефектів препаратів цієї групи.

При кардіалгіях різного генезу (за винятком стенокардії, болю в ділянці серця, пов’язаних з ішемічною хворобою серця).

Для зменшення потягу до куріння та полегшення нікотинової абстиненції у складі комплексної терапії нікотинової залежності.

Адаптол у лікуванні неврозів та неврозоподібних станів

За оцінками експертів, неврози та неврозоподібні стани протягом життя виявляються у близько 1/ 3 населення загалом. При цьому найчастіше невротичні розлади виявляють в осіб середнього віку та жінок (Holubova M. et al., 2019).

Які ж прояви невротичних розладів? Основними симптомами неврозів та неврозоподібних розладів є:

підвищене занепокоєння та тривожність;

напруженість;

схильність скаржитися;

негативне сприйняття подій;

порушення соціальної адаптації;

нездатність контролювати власні бажання та потяги;

схильність піддаватися паніці;

засмучення;

почуття пригніченості;

зниження здатності адаптуватися до стресових ситуацій.

Ці симптоми значно порушують якість життя хворих. При цьому найчастіше хворі соромляться своїх психологічних проблем, побоюються засудження оточуючих, у ряді випадків хворі з неврозами та неврозоподібними станами схильні пояснювати свої симптоми соматичними захворюваннями (Holubova M. et al., 2019).

У дослідженнях показано, що речовина препарату Адаптол — мебікар сприяє зменшенню вираженості вегетативної дисфункції, симптомів тривоги, а також поліпшенню когнітивних функцій. При цьому мебікар характеризується хорошим профілем безпеки. Завдяки високій ефективності та хорошій переносимості може бути рекомендований як протитривожний препарат першої лінії (Zhitkova J.V., Hasanova D.R., 2017).

Адаптол при захворюваннях серцево-судинної системи

Згідно з інструкцією МОЗ України, Адаптол показаний при кардіалгіях різного генезу. В той же час можливості застосування Адаптолу в кардіологічній практиці значно ширші. Стан психоемоційної сфери значно впливає на рівень артеріального тиску. Підвищений тонус вегетативної нервової системи, порушення балансу між процесами збудження та гальмування у бік переважання збудливості відмічають у багатьох пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Так, у дослідженнях показано ефективність Адаптолу у комплексній терапії артеріальної гіпертензії 1-ї стадії. У дослідженні продемонстровано підвищення рівня ситуативної та особистої тривожності у пацієнтів із артеріальною гіпертензією. Адаптол у добовій дозі 1500 мг, розділеній на три прийоми, сприяв поліпшенню психовегетативної адаптації хворих на артеріальну гіпертензію 1-ї стадії. (Frolova N.I. еt al., 2013). В іншому дослідженні показано, що Адаптол у поєднанні з антигіпертензивними препаратами сприяв більш вираженому зниженню рівня артеріального тиску у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, ніж терапія лише антигіпертензивними лікарськими засобами. Експерти рекомендують застосовувати Адаптол у поєднанні з антигіпертензивною терапією у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та вегетативними дистонічними розладами (Duma S.N., 2013).

У яких ще випадках показаний Адаптол?

Синдром емоційного (професійного) вигорання — це психологічний синдром, що виникає в результаті хронічного стресу, пов’язаного з роботою або доглядом за хворими. Характеризується розвитком фізичного та психічного виснаження, деперсоналізацією та зниженням особистих досягнень. Особливо схильні до розвитку синдрому емоційного вигорання медичні працівники. Так, за оцінками низки експертів, синдром емоційного вигорання відмічають у близько 50% лікарів (Rodrigues H. et al., 2018). У дослідженні показано ефективність Адаптолу в терапії синдрому емоційного вигорання. Так, за даними клініко-психологічного аналізу та електроенцефалографічного дослідження (ЕЕГ) Адаптол сприяв зниженню астенізації, тривожності та нормалізації функціональної активності головного мозку у пациєнтів із синдромом емоційного вигорання (Chutko L.S. et al., 2010).

Генералізований тривожний розлад. Основним симптомом цього захворювання є стійка тривога, не пов’язана з будь-якими подіями. Також виявляють занепокоєння, тремтіння, підвищене потовиділення, м’язову напругу, запаморочення. У дослідженні показано ефективність Адаптолу в терапії генералізованого тривожного розладу. Так, зниження інтенсивності симптомів відзначалося у 68,6% пацієнтів. При цьому в дослідженні не зареєстровано побічних ефектів, пов’язаних із прийомом препарату (Chutko L.S. еt al., 2012).

Адаптол: контроль над емоціями

У наш складний час всі ми схильні до постійного впливу значної кількості стресорних факторів. Переживання за близьких, новини з фронту, занепокоєння щодо майбутнього — все це впливає на кожного з нас. Водночас саме зараз важливо не піддаватися тривозі, паніці та зневірі, приймати тверезі рішення та дивитися у майбутнє з вірою у краще. Адаптол — ефективний та безпечний безрецептурний препарат, що сприяє зменшенню вираженості тривоги, занепокоєння, страху, емоційної лабільності (перепадів настрою) та підвищеної дратівливості. Якщо у вас або ваших близьких з’явилися подібні симптоми, обговоріть з лікарем можливість застосування Адаптолу. Важливо, що застосування Адаптолу можна поєднувати з прийомом інших лікарських засобів, включаючи антигіпертензивні, антигістамінні препарати, оральні контрацептиви, нейролептики, транквілізатори та інші.

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