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Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 (w9450) 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від 134,10 грн
в 46 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3/0 №1
від 45,78 грн
в 36 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
4/0 (m1,5) №1
Ігар
від 11,10 грн
в 33 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 5.0) №1
від 30,98 грн
в 32 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 0 (метричний розмір 4.0) №1
Ігар
від 60,90 грн
в 23 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
4/0 №1
від 48,44 грн
в 22 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 26 мм зворотньо-ріжуча №1
Етікон, Інк.
від 113,40 грн
в 19 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9130) 75 см голка 31 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 133,20 грн
в 18 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9431) 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 158,80 грн
в 17 аптеках інших міст
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 6 1.5 м №1
від 46,97 грн
в 16 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 1 (5.0) №1
від 53,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
4/0 1.5 м №1
Ігар
від 18,60 грн
в 13 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 w9141 75 см голка 36 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 130,28 грн
в 13 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
5/0 (w9105) фіолетов. 75 см голка колюча 17 мм №1
Етікон, Інк.
від 148,00 грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від 169,94 грн
в 12 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 4.0) 1.5 м №1
Ігар
від 19,82 грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 (м4), фіолетовий 75 см голка 40 мм колюча 1/2 taperpoint №1
Етікон, Інк.
від 156,30 грн
в 11 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 0 (4,0) №1
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
від 52,00 грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 147,30 грн
в 10 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
2/0, фіолет. 75 см голка 26 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від 117,25 грн
в 9 аптеках інших міст
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