Київ
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
шовк стерильний
Медичні вироби
18
Шовний матеріал
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
шовк стерильний
Сортування:
По популярності
Фільтр
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
4/0 (m1,5) №1
Ігар
від
11,10
грн
в 33 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
4/0 1.5 м №1
Ігар
від
18,60
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 4.0) 1.5 м №1
Ігар
від
19,82
грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
6 1.5 м №1
Ігар
від
19,88
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3 (метричний розмір 6.0) 1.5 м №1
Ігар
від
18,36
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
3 (м6) 1.5 м №1
Ігар
від
18,00
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
3 №1
Ігар
від
20,20
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 4 (метричний розмір 6.0) 1.5 м №1
Ігар
від
17,95
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2 (метричний розмір 5.0) 1.5 м №1
Ігар
від
18,48
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2/0 (метричний розмір 3.0) 1.5 м №1
Ігар
від
20,50
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
6/0 1.5 м №1
Ігар
від
18,65
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
7 1.5 м №1
Ігар
від
20,70
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 5 (метричний розмір 7.0) 1.5 м №1
Ігар
від
11,05
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3/0 (метричний розмір 2.0) 1.5 м №1
Ігар
від
18,97
грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
2 №1
Ігар
від
55,05
грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
2/0 (м3) 1.5 м №1
Ігар
від
28,10
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
2 (м5) 1.5 м №1
Ігар
від
24,00
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
1 №1
Ігар
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
5 (м7) №1
Ігар
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
1 (м4) 1.5 м №1
Ігар
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
1
1 (М4)
2
2 (М5)
2/0 (М3)
3
3 (М6)
4/0
4/0 (M1,5)
5 (М7)
6
6/0
7
USP 1 (метричний розмір 4.0)
USP 2 (метричний розмір 5.0)
USP 2/0 (метричний розмір 3.0)
USP 3 (метричний розмір 6.0)
USP 3/0 (метричний розмір 2.0)
USP 4 (метричний розмір 6.0)
USP 5 (метричний розмір 7.0)
Показати всі
Пакування
1.5 м
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню