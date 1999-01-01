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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

шовк стерильний

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
шовк стерильний
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
4/0 (m1,5) №1
Ігар
від 11,10 грн
в 33 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
4/0 1.5 м №1
Ігар
від 18,60 грн
в 13 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 4.0) 1.5 м №1
Ігар
від 19,82 грн
в 11 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
6 1.5 м №1
Ігар
від 19,88 грн
в 8 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3 (метричний розмір 6.0) 1.5 м №1
Ігар
від 18,36 грн
в 6 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
3 (м6) 1.5 м №1
Ігар
від 18,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
3 №1
Ігар
від 20,20 грн
в 5 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 4 (метричний розмір 6.0) 1.5 м №1
Ігар
від 17,95 грн
в 4 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2 (метричний розмір 5.0) 1.5 м №1
Ігар
від 18,48 грн
в 4 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2/0 (метричний розмір 3.0) 1.5 м №1
Ігар
від 20,50 грн
в 3 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
6/0 1.5 м №1
Ігар
від 18,65 грн
в 3 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
7 1.5 м №1
Ігар
від 20,70 грн
в 3 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 5 (метричний розмір 7.0) 1.5 м №1
Ігар
від 11,05 грн
в 3 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3/0 (метричний розмір 2.0) 1.5 м №1
Ігар
від 18,97 грн
в 2 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
2 №1
Ігар
від 55,05 грн
в 1 аптеці
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
2/0 (м3) 1.5 м №1
Ігар
від 28,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
2 (м5) 1.5 м №1
Ігар
від 24,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
1 №1
Ігар
Немає в наявності
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
5 (м7) №1
Ігар
Немає в наявності
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
1 (м4) 1.5 м №1
Ігар
Немає в наявності
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