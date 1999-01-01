Київ
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка поліамідна
Медичні вироби
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Шовний матеріал
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка поліамідна
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
3/0 75 см голка 20 мм ріжуча 1/2 №1
Олімп
від
54,20
грн
в 5 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
3/0 metric 2 плетен. біла 75 см голка 25 мм ріжуча 1/2 №1
Укртехмед
від
142,72
грн
в 3 аптеках інших міст
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Lv0273 2/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
від
226,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
від
69,19
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
4/0 75 см голка 15 мм колюча 3/8 №1
Олімп
від
67,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
3/0 70 см голка 15 мм ріжуча 3/8 №1
Олімп
від
64,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2/0 metric 3 плетен. синий 70 см голка 25 мм ріжуча 3/8 №1
Укртехмед
від
128,47
грн
в 1 аптеці
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
2/0 75 см голка 25 мм ріжуча 3/8 №1
від
67,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 0 плетен. 75 см голка 35 мм ріжуча №1
Укртехмед
від
78,48
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 3 (m6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
від
113,47
грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0, синій 75 см 3 голка 25 мм колюча 1/2 №1
Укртехмед
від
133,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м без голки №1
Укртехмед
від
40,02
грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 1 (м4), білий кручений хірургічний, метричний 130 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
1 75 см голка 40 мм колюча 1/2 №1
Олімп
Немає в наявності
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), синій кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий шовний кручений, нестер. 50 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
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НИТКИ ПОЛІАМІДНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ ЩО НЕ РОЗСМОКТУЮТЬСЯ
Usp2/0 (м3) круч., білі катуш. 250 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Lv0271 2/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
1 (м4) катушка 130 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
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1
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Форма випуску
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1 (М4)
2 (М5) Б
2/0
2/0 (M2,5) Б
2/0 metric 3
3 (М6) Б
3/0
3/0 metric 2
4/0
LV0271
LV0273
LV0357
LV0369
USP 0
USP 1 (М4), білий
USP 2 (M5), білий
USP 2 (M5), синий
USP 2/0 (M3), білий
USP 2/0 (M3), синій
USP 2/0, синій
USP 3 (M6), білий
USP2/0 (М3)
плетений 2/0
розмір 3
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Пакування
70 см
75 см
біла
катушка 80 м
катушка 130 м
катушка 250 м
круч., білі
кручений хірург., метричний 50 м
кручений хірург., метричний 125 м
кручений хірург., метричний 130 м
плетен. 75 см
плетен. біла 75 см
плетен. синий 70 см
шовний кручений, нестер. 50 м
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Chirana T. Injecta
Олимп
Укртехмед
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