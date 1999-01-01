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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

нитка поліамідна

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка поліамідна
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
3/0 75 см голка 20 мм ріжуча 1/2 №1
Олімп
від 54,20 грн
в 5 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
3/0 metric 2 плетен. біла 75 см голка 25 мм ріжуча 1/2 №1
Укртехмед
від 142,72 грн
в 3 аптеках інших міст
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ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Lv0273 2/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
від 226,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
від 69,19 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
4/0 75 см голка 15 мм колюча 3/8 №1
Олімп
від 67,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
3/0 70 см голка 15 мм ріжуча 3/8 №1
Олімп
від 64,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
2/0 metric 3 плетен. синий 70 см голка 25 мм ріжуча 3/8 №1
Укртехмед
від 128,47 грн
в 1 аптеці
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ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
2/0 75 см голка 25 мм ріжуча 3/8 №1
від 67,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 0 плетен. 75 см голка 35 мм ріжуча №1
Укртехмед
від 78,48 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 3 (m6), білий кручений хірургічний, метричний 50 м №1
Укртехмед
від 113,47 грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0, синій 75 см 3 голка 25 мм колюча 1/2 №1
Укртехмед
від 133,10 грн
в 1 аптеці інших міст
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), білий кручений хірургічний, метричний 125 м без голки №1
Укртехмед
від 40,02 грн
в 1 аптеці
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КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 1 (м4), білий кручений хірургічний, метричний 130 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
ПОЛІАМІД з атравматичною голкою стерильний
1 75 см голка 40 мм колюча 1/2 №1
Олімп
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2/0 (m3), синій кручений хірургічний, метричний 50 м без голки №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий шовний кручений, нестер. 50 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
Usp 2 (m5), білий кручений хірургічний, метричний 125 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
НИТКИ ПОЛІАМІДНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ ЩО НЕ РОЗСМОКТУЮТЬСЯ
НИТКИ ПОЛІАМІДНІ ХІРУРГІЧНІ СТЕРИЛЬНІ ЩО НЕ РОЗСМОКТУЮТЬСЯ
Usp2/0 (м3) круч., білі катуш. 250 м №1
Укртехмед
Немає в наявності
ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
ПЛЕТЕНИЙ ШОВНИЙ МАТЕРІАЛ CHIRASORB, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Lv0271 2/0 1 х 75 №1
Chirana T. Injecta
Немає в наявності
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
КАПРОН (ПОЛІАМІД)
1 (м4) катушка 130 м кручен. №1
Укртехмед
Немає в наявності
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