Київ
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

нитка капронова

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка капронова
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МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
2 (м5) 50 м білий №1
від 67,77 грн
в 3 аптеках інших міст
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МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
1 (м4) 50 м білий №1
Укртехмед
від 81,14 грн
в 2 аптеках інших міст
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НИТКИ КАПРОНОВІ ХІРУРГІЧНІ
НИТКИ КАПРОНОВІ ХІРУРГІЧНІ
Поліамідна usp 1 (м4) 130 м котушка №1
Укртехмед
Немає в наявності
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