Київ
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка капронова
Медичні вироби
18
Шовний матеріал
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
нитка капронова
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МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
2 (м5) 50 м білий №1
від
67,77
грн
в 3 аптеках інших міст
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МАТЕРІАЛ АТРАВМАТИЧНИЙ ШОВНИЙ І ЛІГАТУРНИЙ (КАПРОН КРУЧЕНИЙ)
1 (м4) 50 м білий №1
Укртехмед
від
81,14
грн
в 2 аптеках інших міст
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НИТКИ КАПРОНОВІ ХІРУРГІЧНІ
Поліамідна usp 1 (м4) 130 м котушка №1
Укртехмед
Немає в наявності
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Форма випуску
1 (М4)
2 (М5)
поліамідна USP 1 (М4)
Пакування
50 м
130 м
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