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Медичні вироби
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Шовний матеріал
Медичні вироби
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Шовний матеріал
Не розсмоктуючий шовний матеріал (з голкою або без)
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
інший шовний матеріал
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 (w9450) 90 см голка колюча 48 мм №1
Етікон, Інк.
від
134,10
грн
в 46 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3/0 №1
від
45,78
грн
в 36 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ тм IGAR
4/0 (m1,5) №1
Ігар
від
11,10
грн
в 33 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 5.0) №1
від
30,98
грн
в 32 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 0 (метричний розмір 4.0) №1
Ігар
від
60,90
грн
в 23 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
4/0 №1
від
48,44
грн
в 22 аптеках
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СТРІЧКИ ДЛЯ БЕЗШОВНОГО ЗАКРИТТЯ РАН STERI-STRIP®
R1547 12 мм х 100 мм №1
3М
від
46,00
грн
в 20 аптеках
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
3/0 75 см голка 26 мм зворотньо-ріжуча №1
Етікон, Інк.
від
113,40
грн
в 19 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
3/0 (w9130) 75 см голка 31 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
133,20
грн
в 18 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
1 (w9431) 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
158,80
грн
в 17 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 1 (5.0) №1
від
53,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 6 1.5 м №1
від
46,97
грн
в 16 аптеках
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
4/0 1.5 м №1
Ігар
від
18,60
грн
в 13 аптеках
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
0 w9141 75 см голка 36 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
130,28
грн
в 13 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
0 90 см голка 40 мм колюча №1
Етікон, Інк.
від
169,94
грн
в 12 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ рапід (поліглактин 910)
5/0 (w9105) фіолетов. 75 см голка колюча 17 мм №1
Етікон, Інк.
від
148,00
грн
в 12 аптеках інших міст
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ШОВК НАТУРАЛЬНИЙ ХІРУРГІЧНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 4.0) 1.5 м №1
Ігар
від
19,82
грн
в 11 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 0 (4,0) №1
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
від
52,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ з покриттям (поліглактин 910)
1 (м4), фіолетовий 75 см голка 40 мм колюча 1/2 taperpoint №1
Етікон, Інк.
від
156,30
грн
в 11 аптеках інших міст
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ВІКРИЛ ПЛЮС з покриттям (Антибактеріальний/Поліглактин 910)
1, фіолет. 90 см голка 48 мм колюча 1/2 №1
Етікон, Інк.
від
147,30
грн
в 10 аптеках інших міст
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Форма випуску
0
0 (3,5)
0 (W9000)
0 (W9138)
0 (W9441)
0 (W9450)
0, фіолет.
1
1 (4)
1 (W9001)
1 (W9431)
1 (W9451)
1 (М4)
1 (М4), фіолет.
1, фіолет.
1, фіолет., петля
2
2 (М5)
2 (М5) Б
2, фіолет.
2-0 1/2 кола W4843
2/0
2/0 (3)
2/0 (M2,5) Б
2/0 (W9121)
2/0 (М3)
2/0 metric 3
2/0 фіолет.
2/0, незабарвл.
2/0, син.
2/0, фіолет.
3
3 (М6)
3 (М6) Б
3/0
3/0 (2)
3/0 (W9114)
3/0 (W9120)
3/0 (W9130)
3/0 metric 2
3/0, незабарвл.
3/0, син.
3/0, фіолет.
4
4/0
4/0 (1,5)
4/0 (M1,5)
4/0 (W9113)
4/0, син.
4/0, фіолет.
48 EP - USP 1, LV1401
5 (М7)
5/0
5/0 (W9105)
5/0, незабарвл.
5/0, син.
5/0, фіолет.
6
6/0
6/0, незабарвл.
7
7/0, фіолет.
LV0271
LV0273
LV0357
LV0369
OPTIME 1 (М4) 90см кол.
OPTIME 1 1/2 R40
OPTIME 2/0 1/2 R30
R1547
USP 0
USP 0 (3,5)
USP 0 (4,0)
USP 0 (метричний розмір 4.0)
USP 1 (4)
USP 1 (5.0)
USP 1 (М4), білий
USP 1 (М4), петля, фіолет.
USP 1 (М4), фіолет.
USP 1 (метричний розмір 4.0)
USP 1 (метричний розмір 5.0)
USP 2 (6.0)
USP 2 (M5), білий
USP 2 (M5), синий
USP 2 (метричний розмір 5.0)
USP 2 (метричний розмір 6.0)
USP 2/0
USP 2/0 (3)
USP 2/0 (M3), білий
USP 2/0 (M3), синій
USP 2/0 (метричний розмір 3.0)
USP 2/0, синій
USP 3 (7.0)
USP 3 (M6), білий
USP 3 (метричний розмір 6.0)
USP 3 (метричний розмір 7.0)
USP 3/0 (2)
USP 3/0 (3.0)
USP 3/0 (M2), фіолет.
USP 3/0 (метричний розмір 2.0)
USP 3/0 (метричний розмір 3.0)
USP 3/0, фіолет.
USP 4 (метричний розмір 6.0)
USP 4-0
USP 4/0 (1,5)
USP 4/0 (метричний розмір 2.0)
USP 5 (метричний розмір 7.0)
USP 5-0
USP 5/0 (1.5)
USP 8/0 (0,4)
USP2/0 (М3)
РР5116
РР5153
РР5165
РР5225
РР5237
РР5261
метрич. розмір 3
метрич. розмір 4
метрич. розмір 5
метрич. розмір 6
плетений 2/0
поліамідна USP 1 (М4)
розмір 0
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середньо-великі
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90 мм
90 см
100 см
120 см
130 м
150 см
250 см
BX314 90 см
BX361 90 см
BX388 90 см
C0068041 70 см
C0068047 70 см
C0068569 90 см
C3046595 посилена голка 90 см
G0058719 250 см
PGN309120 75 см
PLUS 75 мл
PLUS 75 см
PLUS 90 см
W8557 90 см
W9141 75 см
біла
катушка 80 м
катушка 130 м
катушка 250 м
круч., білі
кручений хірург., метричний 50 м
кручений хірург., метричний 125 м
кручений хірург., метричний 130 м
пакет 1.5 м
плетен.
плетен. 75 см
плетен. біла 75 см
плетен. синий 70 см
фіолетов.
фіолетов. 2.5 м
фіолетов. 75 см
фіолетов. 90 см
шовний кручений, нестер. 50 м
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Кількість штук в упаковці
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3M
B. Braun
Biosintex
Chirana T. Injecta
Ethicon
Ethicon, Inc
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
Medico(Huaian)Co,.Ltd
Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.
PETERS SURGICAL
Riverside
Shandong Weigao Group Kanglida Medical Products
Shanghai Pudong Jinhuan M.P.
Ігар
Б. Браун
Биополимер
Етікон, Інк.
Игар
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