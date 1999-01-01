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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
кетгут
Медичні вироби
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Шовний матеріал
Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
кетгут
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3/0 №1
від
45,78
грн
в 36 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 5.0) №1
від
30,98
грн
в 32 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 0 (метричний розмір 4.0) №1
Ігар
від
60,90
грн
в 23 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
4/0 №1
від
48,44
грн
в 22 аптеках
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 6 1.5 м №1
від
46,97
грн
в 16 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 1 (5.0) №1
від
53,00
грн
в 16 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 0 (4,0) №1
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
від
52,00
грн
в 11 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 2 (6.0) №1
від
37,20
грн
в 9 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3/0 (метричний розмір 3.0) №1
від
64,68
грн
в 8 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
Розмір 3 1.5 м №1
від
42,16
грн
в 8 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
6/0 №1
від
38,20
грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 3/0 (3.0) №1
від
52,00
грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3 №1
від
60,61
грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 5 1.5 м №1
від
42,50
грн
в 3 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2 (метричний розмір 6.0) №1
від
61,90
грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
№2 1.5 м у пакеті №1
від
85,94
грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 4 1.5 м №1
від
54,70
грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
2 №1
від
37,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
Розмір 3/0 1.5 м №1
від
39,83
грн
в 2 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
№5 1.5 м у пакеті №1
від
52,38
грн
в 2 аптеках інших міст
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USP 3 (7.0)
USP 3 (метричний розмір 7.0)
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USP 3/0 (метричний розмір 3.0)
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Пакування
1.5 м
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
Medico(Huaian)Co,.Ltd
Riverside
Shandong Weigao Group Kanglida Medical Products
Shanghai Pudong Jinhuan M.P.
Ігар
Биополимер
Укртехмед
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