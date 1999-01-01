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Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)

кетгут

Медичні вироби

18Шовний матеріал

Шовний матеріал, що розсмоктується (з голкою або без)
кетгут
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3/0 №1
від 45,78 грн
в 36 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 1 (метричний розмір 5.0) №1
від 30,98 грн
в 32 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 0 (метричний розмір 4.0) №1
Ігар
від 60,90 грн
в 23 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
4/0 №1
від 48,44 грн
в 22 аптеках
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 6 1.5 м №1
від 46,97 грн
в 16 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 1 (5.0) №1
від 53,00 грн
в 16 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 0 (4,0) №1
Huaiyin Medical Instruments Co., Ltd
від 52,00 грн
в 11 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 2 (6.0) №1
від 37,20 грн
в 9 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 3/0 (метричний розмір 3.0) №1
від 64,68 грн
в 8 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
Розмір 3 1.5 м №1
від 42,16 грн
в 8 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
6/0 №1
від 38,20 грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Usp 3/0 (3.0) №1
від 52,00 грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
3 №1
від 60,61 грн
в 4 аптеках інших міст
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 5 1.5 м №1
від 42,50 грн
в 3 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ торгової марки IGAR
Usp 2 (метричний розмір 6.0) №1
від 61,90 грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
№2 1.5 м у пакеті №1
від 85,94 грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
Метричний розмір 4 1.5 м №1
від 54,70 грн
в 3 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
2 №1
від 37,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "ІГАР"
Розмір 3/0 1.5 м №1
від 39,83 грн
в 2 аптеках
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КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
КЕТГУТ ЗВИЧАЙНИЙ БЕЗ ГОЛКИ СТЕРИЛЬНИЙ "IGAR"
№5 1.5 м у пакеті №1
від 52,38 грн
в 2 аптеках інших міст
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